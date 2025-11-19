రాబడిపై దృష్టి సారించిన ఏపీఎండీసీ - విదేశాల్లో మైనింగ్పై ఆసక్తి
ఆఫ్రికా దేశాల్లోని ఖనిజాలపై దృష్టి - బొగ్గు బ్లాక్లకు టెండర్లు వేసేందుకు సిద్ధమవుతున్న అధికారులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 19, 2025 at 5:52 PM IST
APMDC Focus on Minerals in African Countries: విదేశాల్లో మైనింగ్ కార్యకలాపాలు చేపట్టేందుకు ఏపీ ఖనిజ అభివృద్ధి సంస్థ (APMDC) దృష్టి సారించింది. ముఖ్యంగా ఆఫ్రికన్ దేశాల్లో గనులు దక్కించుకోవాలనుకుంటోంది. తద్వారా తవ్వకాలు చేసి సంస్థకు అదనపు రాబడి పెంచుకోవాలని భావిస్తోంది. సంస్థకు దశాబ్దాల తరబడి మంగంపేట ముగ్గురాయి తవ్వకాల్లో అనుభవం ఉంది. చీమకుర్తిలో గ్రానైట్ లీజులను కూడా నిర్వహిస్తోంది. కొంతకాలంగా మధ్యప్రదేశ్లోని సులియారీలో బొగ్గు గనుల్లో తవ్వకాలు ఆరంభించింది. ఈ అనుభవంతోనే విదేశాల్లో లీజులు తీసుకోవాలని భావిస్తోంది.
ఇప్పటికే జాతీయ ఖనిజాభివృద్ధి సంస్థ (NMDC) వివిధ దేశాల్లో మైనింగ్ కార్యకలాపాలు ఆరంభించింది. అదే విధంగా ఏపీఎండీసీ కూడా ప్రణాళిక సిద్ధం చేసుకుంటోంది. ఆఫ్రికాలో లభించే ఇనుప ఖనిజం, బొగ్గుతో పాటు పలు ముఖ్య ఖనిజాల గనులు తీసుకోవాలనుకుంటోంది. ఇందుకు ఏదైనా ప్రైవేటు సంస్థతో కలిసి జాయింట్ వెంచర్గా ప్రాజెక్టులు చేపట్టాలని చూస్తోంది. ఏ దేశాల్లో ఏ గనులు దక్కించుకుంటే రాబడి వచ్చే అవకాశం ఉందో అధ్యయనం చేయాలంటూ సలహా సంస్థ కేపీఎంజీని ఆదేశించింది. ఈ మేరకు కసరత్తు మొదలైంది. త్వరలో దీనిపై ముందడుగు పడే అవకాశం ఉందని ఏపీఎండీసీ వర్గాలు తెలిపాయి.
మన బొగ్గు బ్లాకుల్లోనూ బిడ్లు వేద్దాం: మన రాష్ట్ర పరిధిలోని బొగ్గు గనులకు ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ టెండర్లు వేసి, పోటీలో నిలవాలని సీఎం చంద్రబాబు ఇటీవల సూచించారు. దీంతో ఏలూరు జిల్లాలోని చింతలపూడి, సోమవరం బొగ్గు బ్లాక్లకు టెండర్లు వేసేందుకు అధికారులు సిద్ధం అవుతున్నారు.
- సోమవరం బ్లాక్లో సగటున జి-13 రకం బొగ్గు లభిస్తుంది. ఇది 38.08 చదరపు కిలోమీటర్ల మేర విస్తరించి ఉంది.
- చింతలపూడి బ్లాక్లో సగటున జి-12 రకం బొగ్గు లభిస్తుంది. బ్లాక్ 12.04 చదరపు కిలోమీటర్ల మేర ఉంది.
గ్యాస్ ఉత్పత్తికి అవకాశం: సోమవరం, చింతలపూడి బొగ్గు బ్లాక్ల్లో భూగర్భ మైనింగ్ చేయాలని భావిస్తోంది. అలా చేస్తే గనక సంస్థకు గిట్టుబాటు కాదని కొందరు నిపుణులు అంటున్నారు. దీనికి బదులుగా ప్రత్యేక పద్ధతిలో భూమి లోపలి నుంచి మీథేన్ గ్యాస్ ఉత్పత్తి చేయవచ్చని సూచిస్తున్నారు. అయితే ఈ బ్లాక్లకు టెండర్లు దాఖలు చేసేందుకు డిసెంబరు 24 వరకు గడువు ఉంది. ఆ లోపు అధ్యయనం చేసి బిడ్లు వేసేందుకు ఏపీఎండీసీ సమాయత్తం అవుతోంది.
మరోవైపు ఏపీ ఖనిజాభివృద్ధి సంస్థ (APMDC)కు పల్వరైజింగ్ మిల్లుల యజమానులు టోకరా వేస్తున్నారు. ముగ్గురాయిని పౌడర్గా మార్చి విక్రయిస్తామని ఒప్పందం చేసుకుని నేరుగా ముడిరాయినే అమ్మేస్తున్నారు. ఫలితంగా మిల్లులు నడవక స్థానికులకు ఉపాధి దొరక్కపోగా, ఏపీఎండీసీ ఇస్తున్న రాయితీనీ కొందరు మిల్లుల యజమానులు జేబులో వేసుకుంటున్నారు. ఏకంగా మూడింట రెండు వంతుల మిల్లుల యజమానులు ఇలా ఉల్లంఘనలకు పాల్పడుతూ ఏపీఎండీసీని మోసం చేస్తున్నారు. సంస్థ అధికారులు కూడా ఇదేమీ పట్టించుకోకుండా వదిలేస్తున్నారు. ఆకస్మిక తనిఖీల్లో ఈ దందా వెలుగు చూసింది.
అన్నమయ్య జిల్లా ఓబుళవారిపల్లె మండలం మంగంపేట వద్ద ఏపీఎండీసీకి ముగ్గురాయి గనులు ఉన్నాయి. ఆయిల్, గ్యాస్ నిక్షేపాల కోసం తవ్వకాలు జరిపే దేశాల్లో ఈ ముగ్గురాయికి డిమాండు బాగా ఉంది. దీంతో తవ్వి తీసి ఎగుమతిదార్లకు విక్రయిస్తుంది. వారంతా నేరుగా రాయిని ఎగుమతి చేస్తారు. మంగంపేట గనులకు దగ్గరలో కొందరు సూక్ష్మ, చిన్న, మధ్య తరహా సంస్థల కింద ముగ్గురాయి మిల్లులు ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. వీరికీ ఏపీఎండీసీ ప్రతినెలా ఎ-గ్రేడ్ ముగ్గురాయి 120 టన్నులు, బి-గ్రేడ్ 200-300 టన్నులు, సి, డి- గ్రేడ్స్ వెయ్యి టన్నుల పైనే సరఫరా చేస్తోంది. ఇందులో ‘ఎ’ గ్రేడ్ ముడిరాయిని మాత్రమే నేరుగా విక్రయించుకోవచ్చు. మిగిలినవి మిల్లుల్లో పొడిగా చేసిన తర్వాతే విక్రయించాలి. దీనివల్ల మిల్లుల్లో స్థానికులకు ఉపాధి లభిస్తుంది. కానీ, ఎక్కువ మంది మిల్లర్లు కొందరు ఎగుమతిదార్లతో మాట్లాడుకుని బి, సి, డి గ్రేడ్స్నూ ముడిరాయిగానే అమ్మేస్తున్నారు.
ఎన్ఎండీసీతో ప్రభుత్వ ఒప్పందం.. కడప స్టీల్ ప్లాంట్కు ఇనుప ఖనిజం..!