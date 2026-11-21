ఏపీలో రూ.7.81 లక్షల కోట్ల ఖనిజ సంపదపై 'APMDC' ఫోకస్ - IPO వైపు అడుగులు
APMDC Focus on Increasing Revenue: రాష్ట్రంలో రూ.7.81 లక్షల కోట్ల విలువైన ఖనిజ సంపద ఉంది. వీటిని వెలికితీసి ఏటా రూ.40,000ల కోట్లకుపైగా ఆదాయం ఆర్జించాలని ఏపీఎండీసీ లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 21, 2026 at 8:51 AM IST
రాష్ట్ర ఖనిజ సంపదను ఆదాయ వనరుగా మలుచుకునేందుకు ప్రభుత్వం కార్యాచరణకు శ్రీకారం చుట్టింది. ఏపీలో ఆరు రకాల ఖనిజాల రూపంలో ఉన్న రూ.7.81 లక్షల కోట్ల సంపదను వెలికితీసి ఏటా రూ.40,000ల కోట్లకుపైగా ఆదాయం ఆర్జించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఈ ప్రణాళికకు సీఎం చంద్రబాబు ఆమోదం తెలపడంతో ఏపీఎండీసీ రంగంలోకి దిగింది. ఖనిజ లీజులు, భాగస్వామ్య సంస్థల ఎంపికపై కసరత్తు ముమ్మరం చేసింది.
ఏపీలో ప్రస్తుతం ఏపీఎండీసీ వార్షిక ఆదాయం రూ.3000ల కోట్లలోపే ఉంది. మంగంపేట ముగ్గురాయి, మధ్యప్రదేశ్లోని ఓ బొగ్గు గని నుంచే ప్రధానంగా రాబడి వస్తోంది. ఇప్పుడు ఆరు రకాల ఖనిజాల తవ్వకాలతో సంస్థ కార్యకలాపాలను విస్తరించనున్నారు. కీలక ఖనిజాల లీజుల కోసం ప్రైవేట్ సంస్థలతో జాయింట్ వెంచర్లు ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ప్రాజెక్ట్ డెవలపర్ అండ్ ఆపరేటర్లను ఎంపిక చేసి తవ్వకాలు, విక్రయాలు చేపట్టనున్నారు.
బీచ్శాండ్ మినరల్స్ విలువ రూ.2.8 లక్షల కోట్లు : శ్రీకాకుళం నుంచి కృష్ణా జిల్లా వరకు తీర ప్రాంతంలో బీచ్శాండ్ మినరల్స్ నిల్వల విలువ రూ.2.8 లక్షల కోట్లుగా అంచనా వేశారు. ఇందులో లభించే మోనజైట్ విలువ రూ.1.7 లక్షల కోట్లు ఉంటుందని భావిస్తున్నారు. ఏజెన్సీ ప్రాంతంలోని బాక్సైట్ నిల్వల విలువ రూ.1.9 లక్షల కోట్లుగా అంచనా. కొణిజేడు, మర్లపాడు, సాధుకొండ తదితర ప్రాంతాల్లో ఏపీఎండీసీకి ఉన్న ఇనుప ఖనిజం లీజుల్లో రూ.60,000ల కోట్ల విలువైన నిల్వలున్నాయి.
బిసినాత్తం ప్రాతంతో పాటు, శ్రీసత్యసాయి జిల్లాలోని బంగారు గనులను కూడా ఏపీఎండీసీ పరిధిలోకి తీసుకురానున్నారు. వీటిలో రూ.61,000ల కోట్ల విలువైన బంగారు నిక్షేపాలున్నట్లు అంచనా వేశారు. బొగ్గు బ్లాకుల్లో మరో రూ.20,000ల కోట్ల విలువైన నిల్వలున్నట్లు గుర్తించారు. ఈ ఆరు ఖనిజాల ద్వారా వచ్చే ఆదాయాన్ని విడివిడిగా అంచనా వేశారు. బీచ్శాండ్ మినరల్స్ ద్వారా రూ.16,750 కోట్లు, మోనజైట్తో రూ.10,450 కోట్లు, బాక్సైట్తో రూ.10,500 కోట్లు రానున్నాయి. ఇనుప ఖనిజంతో రూ.2700 కోట్లు, బంగారంతో రూ.3150 కోట్లు, బొగ్గుతో రూ.1500ల కోట్ల ఆదాయం వస్తుందని లెక్కగట్టారు. ఏపీఎండీసీని స్టాక్ మార్కెట్లో లిస్ట్ చేసేందుకు కూడా సన్నాహాలు చేస్తున్నారు. వచ్చే ఏడాది చివరినాటికి ఐపీఓకు వెళ్లాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. అంతకంటే ముందే కీలక ఖనిజాల లీజులను రిజర్వ్ చేయించనున్నారు. మైనింగ్ కార్యకలాపాలకు భాగస్వాములను ఎంపిక చేయనున్నారు.
ఐపీఓ వైపు అడుగులు : ఐపీఓకు వెళ్లే సంస్థలో కార్పొరేట్ పాలనను బలోపేతం చేయాల్సి ఉంటుంది. సెబీ నిబంధనలు, కంపెనీల చట్టం ప్రకారం స్వతంత్ర డైరెక్టర్ల నియామకం తప్పనిసరి. ఇందులో భాగంగా రిటైర్డ్ ఐపీఎస్ అధికారి దామోదర్, కంపెనీ సెక్రటరీ శనివారపు సర్వేశ్వరరెడ్డి, డాక్టర్ పద్మ వీరపనేనిలను స్వతంత్ర డైరెక్టర్లుగా నియమించాలని ఏపీఎండీసీ బోర్డు సిఫార్సు చేసింది. త్వరలో సంస్థకు సలహాదారుడిని కూడా నియమించనున్నారు.
బీచ్శాండ్ మినరల్స్లో లభించే మోనజైట్ అణుధార్మికత కలిగిన ఖనిజం. దీని నిర్వహణను కేంద్ర అణుఇంధన శాఖ ప్రత్యేకంగా పర్యవేక్షిస్తుంది. దేశంలో ఇండియన్ రేర్ఎర్త్స్ లిమిటెడ్, కేరళ మినరల్స్ అండ్ మెటల్స్ లిమిటెడ్లకు మాత్రమే ప్రస్తుతం మోనజైట్ నిర్వహణ అధికారం ఉంది. ఆంధ్రప్రదేశ్లో బీచ్శాండ్ తవ్వకాలు చేపట్టేందుకు సిద్ధమవుతున్నందున మోనజైట్ నిర్వహణ కోసం ప్రత్యేక సంస్థను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ఏపీ రేర్ఎర్త్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ పేరుతో ఈ సంస్థను తీసుకురానున్నారు.
రాష్ట్రంలో 582 ప్రాంతాల్లో కీలక ఖనిజాల నిల్వలు ఉండే అవకాశాలున్నట్లు అంచనా వేశారు. వీటిలో 238 ప్రాంతాల్లో రేర్ఎర్త్ మినరల్స్, అణుధార్మిక ఖనిజాలు, బంగారం, వజ్రాలు, గ్రాఫైట్, సిలిమినైట్, హెవీ మినరల్స్ వంటి క్రిటికల్, స్ట్రాటజిక్ ఖనిజాలు లభించనున్నట్లు భావిస్తున్నారు. బేస్ మెటల్స్, సున్నపురాయి, డోలమైట్, ఇనుము, ముగ్గురాయి, మాంగనీస్, మైకా వంటి ప్రధాన ఖనిజాలు 170 ప్రాంతాల్లో ఉన్నట్లు అంచనా. అల్యూమినస్తో కూడిన లేటరైట్, బాక్సైట్, లేటరైట్-బాక్సైట్ నిల్వలు 160 ప్రాంతాల్లో ఉండొచ్చని గుర్తించారు. ఇక 14 రకాల చిన్నతరహా ఖనిజాలు 1257 చదరపు కిలోమీటర్ల విస్తీర్ణంలో ఉన్నట్లు భావిస్తున్నారు. ఈ ప్రాంతాల్లో విస్తృతంగా ఖనిజాన్వేషణ చేపట్టి నిల్వల పరిమాణాన్ని కచ్చితంగా నిర్ధారించనున్నారు. ఆ తర్వాత తవ్వకాలకు అవసరమైన అనుమతులు పొందనున్నారు. 2028-2029 నాటికి వేలం ద్వారా ఆయా ఖనిజాల లీజులు కేటాయించాలని గనుల శాఖ లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
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