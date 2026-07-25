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ఆ జిల్లాలో 22 లక్షల టన్నుల బంగారు నిక్షేపాలు - గోల్డెన్ ఛాన్స్​పై 'APMDC' గురి

బంగారం లాంటి అవకాశం దక్కించుకునేందుకు సర్కార్‌ ప్రయత్నాలు - చిగురుగుంట-బిసానత్తం బంగారు గనులపై ఖనిజాభివృద్ధి సంస్థ గురి - ఈ వేలంలో పాల్గొనేందుకు సిద్ధమైన ఏపీఎండీసీ- వేలం లేకుండా రిజర్వ్‌ చేసేలా కోరేందుకు ప్రయత్నాలు

Chiguruganta Bisantham Gold Mines
Chiguruganta Bisantham Gold Mines (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 25, 2026 at 7:30 AM IST

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Updated : July 25, 2026 at 7:42 AM IST

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Chiguruganta Bisantham Gold Mines : బంగారం లాంటి అవకాశాన్ని దక్కించుకునేందుకు ఏపీ సర్కార్ ప్రయత్నాలు చేస్తోంది. చిత్తూరు జిల్లాలోని చిగురుగుంట-బిసానత్తం బంగారు గనులపై ఖనిజాభివృద్ధి సంస్థ గురి పెట్టింది. దీనికి నిర్వహించే ఈ వేలంలో పాల్గొనేందుకు సిద్ధమైంది. వేలం లేకుండా నేరుగా రిజర్వ్‌కు కూడా ప్రయత్నాలు చేస్తోంది. మరోవైపు జవకుల, రామగిరి, బొక్సంపల్లి బ్లాక్‌లనూ దక్కించుకునేందుకు కూడా యోచిస్తోంది.

చిగురుగుంట-బిసానత్తం బంగారు గనులపై ఖనిజాభివృద్ధి సంస్థ గురి (ETV)

చిత్తూరు జిల్లా గుడిపల్లి మండలం చిగురుగుంట-బిసానత్తంలోని గనులను దక్కించుకొని బంగారం వెలికితీయాలని ఖనిజాభివృద్ధి సంస్థ యోచిస్తోంది. వీటికి నిర్వహిస్తున్న ఈ-వేలంలో పాల్గొనేందుకు సిద్ధమైంది. వేలం లేకుండా గనులను ఏపీఎండీసీకి రిజర్వ్‌ చేసేలా కేంద్రాన్ని కోరేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ద్వారా ప్రయత్నాలు ఆరంభించింది. ఈ మైన్స్‌ను దక్కించుకుంటే సంస్థకు ఆర్థికంగా మేలు జరుగుతుందని భావిస్తోంది.

చిగురుగుంట-బిసానత్తంలో 22 లక్షల టన్నుల బంగారు ఖనిజ నిల్వలున్నట్లు అధికారులు గుర్తించారు. టన్ను ఖనిజాన్ని తవ్వి తీసి శుద్ధి చేస్తే సగటున 5.64 గ్రాముల బంగారం వస్తుందని అంచనా వేస్తున్నారు. మొత్తంమీద 12,500 కిలోల బంగారాన్ని వెలికితీయొచ్చునని భావిస్తున్నారు. ఇక్కడ గతంలో భారత్‌ గోల్డ్‌ మైన్స్‌ ఆధ్వర్యంలో తవ్వకాలు జరిగేవి. వెలికితీసిన ఖనిజాన్ని కొంతమేరకు శుద్ధిచేసేవారు.

కర్ణాటకలోని కోలార్‌ గోల్డ్‌ మైన్స్‌ ప్రాంతానికి తరలించి పూర్తిస్థాయిలో శుద్ధిపరిచి బంగారం ఉత్పత్తి చేసేవారు. చిగురుగుంట-బిసానత్తం నుంచి ఖనిజాన్ని కోలార్‌ తరలించేందుకు ఎక్కువ ఖర్చవుతుండటం, అప్పట్లో బంగారం ధర తక్కువగా ఉండటంతో 2000-2001లో తవ్వకాలను ఆపేసి గనులను మూసేశారు. 2018లో నిర్వహించిన ఈ-వేలంలో జాతీయ ఖనిజాభివృద్ధి సంస్థ (ఎన్​ఎండీసీ) వీటిని దక్కించుకుంది. కోర్టు కేసుల కారణంగా జాప్యమైంది. 2022లో ఎన్‌ఎండీసీ, గనుల శాఖకు అనుకూలంగా తీర్పు వచ్చింది. పర్యావరణ, ఇతర అనుమతులు తెచ్చుకొని తవ్వకాలు జరపాల్సిన ఎన్‌ఎండీసీ వెనక్కి తగ్గి లీజును వదులుకుంది.

AP Govt on Chigurugunta Gold Mines : కర్నూలు జిల్లా జొన్నగిరిలోని గనిలో విజయవంతంగా ఉత్పత్తి మొదలవటంతో అందరి దృష్టి బంగారు గనులపై పడింది. చిగురుగుంట-బిసానత్తం గనులకు టెండర్లు పిలిచారు. అధిక నిక్షేపాలున్న ఈ లీజును ఏపీఎండీసీ దక్కించుకొని బంగారం వెలికితీయాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అధికారులకు ఆదేశాలిచ్చారు. వీటి ఈ-వేలంలో పాల్గొనేందుకు ఏపీఎండీసీ సిద్ధమైంది. రూ.37 కోట్ల బ్యాంక్‌ గ్యారంటీ చెల్లించేందుకు ఏర్పాట్లు చేసుకుంది. ఈ నెలాఖరు వరకు బిడ్ల దాఖలుకు అవకాశముంది.

బిడ్‌ దక్కితే ఏదైనా సంస్థతో జాయింట్‌ వెంచర్‌గా ఏర్పడి బంగారు నిక్షేపాల తవ్వకాలు చేపట్టాలని ప్రణాళిక రూపొందించింది. బంగారం, బొగ్గు, బాక్సైట్‌ వంటి మేజర్‌ మినరల్స్‌ను వేలం ద్వారా కేటాయిస్తున్నారు. ప్రభుత్వరంగ సంస్థలైనా వేలంలో పాల్గొనే లీజులు పొందాలి. ఇటీవల తెలంగాణలో రెండు బొగ్గు బ్లాక్‌లకు వేలం లేకుండా సింగరేణికి నేరుగా రిజర్వ్‌ చేశారు. ఒడిశాలో ఓ బాక్సైట్‌ లీజును ఒడిశా ఖనిజాభివృద్ధి సంస్థకు కేటాయించారు.

ఈ క్రమంలో చిగురుగుంట-బిసానత్తం గనులను ఏపీఎండీసీకి రిజర్వ్‌ చేయాలని కేంద్రాన్ని కోరేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సమాయత్తమవుతోంది. శ్రీసత్యసాయి జిల్లా రామగిరిలో 2000ల హెక్టార్లలోని ఉత్తర, దక్షిణ బ్లాక్‌లు, రొద్దం మండలం బొక్సంపల్లిలో 1740 హెక్టార్లలో ఉత్తర, దక్షిణ బ్లాక్‌లు, ఎన్‌పీకుంట మండలం జవకులలో 5560 హెక్టార్లలో ఏ, బీ, సీ, డీ, ఈ, ఎఫ్‌ బ్లాక్‌ల్లో బంగారు ఖనిజాన్వేషణ లైసెన్స్‌లనూ ఏపీఎండీసీకి రిజర్వ్‌ చేయాలని కోరనుంది.

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Last Updated : July 25, 2026 at 7:42 AM IST

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