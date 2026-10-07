విద్యుత్ బకాయిదారులకు ఊరట - 'ఓటీఎస్'కు ఏపీఈఆర్సీ గ్రీన్సిగ్నల్
విద్యుత్ బిల్లుల బకాయిలు, ఇతర కారణాలతో విద్యుత్ సరఫరా, నెలవారీ బిల్లుల జారీని నిలిపేసిన సర్వీసుల వినియోగదారులు, పరిశ్రమలకు పెండింగ్ బిల్లులను ఓటీఎస్ కింద చెల్లించేందుకు అనుమతిస్తూ ఏపీఈఆర్సీ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 7, 2026 at 1:53 PM IST
OTS for Collecting Electricity Arrears : రాష్ట్రంలోని విద్యుత్ వినియోగదారులకు, పరిశ్రమలకు ఆంధ్రప్రదేశ్ విద్యుత్ నియంత్రణ మండలి (ఏపీఈఆర్సీ) భారీ ఊరటనిచ్చింది. విద్యుత్ బిల్లుల బకాయిలు, ఇతర సాంకేతిక కారణాల వల్ల విద్యుత్ సరఫరా నిలిచిపోయిన సర్వీసుల వినియోగదారులు తమ పెండింగ్ బిల్లులను ‘వన్ టైమ్ సెటిల్మెంట్’ (ఓటీఎస్) కింద చెల్లించి, బకాయిల నుంచి పూర్తిగా విముక్తి పొందేందుకు అనుమతిస్తూ కీలక ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. డిస్కంలో భారీగా పేరుకుపోయిన బకాయిలను వసూలు చేసుకునేందుకు వీలుగా ఓటీఎస్ అవకాశాన్ని మరోసారి కల్పించాలని కోరుతూ డిస్కంలు దాఖలు చేసిన పిటిషన్పై కమిషన్ సానుకూలంగా స్పందించి గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది.
గతంలో ఓటీఎస్ విధానం 2022 డిసెంబరు 31 వరకే అమలులో ఉండేదని మారుతున్న పరిస్థితులు, ఆర్థిక ఇబ్బందుల దృష్ట్యా వినియోగదారులకు ఈ నిబంధనను మరోసారి వర్తింపజేయాలని డిస్కంలు తమ పిటిషన్లో కోరాయి. ముఖ్యంగా ప్రైవేటు సంస్థల విద్యుత్ బకాయిలను 'అన్సెక్యూర్డ్ క్రెడిటార్'గా పరిగణించడం వల్ల చట్టపరంగా వసూళ్లు చేయడం చాలా కష్టతరంగా మారిందని డిస్కంలు పేర్కొన్నాయి. ఇలాంటి వివాదాలు నేషనల్ కంపెనీ లా ట్రైబ్యునల్ (ఎన్సీఎల్టీ) పరిధిలోకి వెళ్లినప్పుడు, అక్కడ సుదీర్ఘ కాలం తర్వాత పరిష్కారమైనా, అసలు బకాయిలతో పోలిస్తే వసూలయ్యే మొత్తాలు చాలా తక్కువగా ఉంటున్నాయని డిస్కంలు కమిషన్ దృష్టికి తీసుకెళ్లాయి. ఈ ప్రతిపాదనలను నిశితంగా పరిశీలించిన ఏపీఈఆర్సీ, సంస్థల ఆర్థిక ప్రయోజనాలతో పాటు వినియోగదారుల హితాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని ఓటీఎస్ పథకం అమలుకు ఆమోదముద్ర వేసింది.
ఓటీఎస్ పథకం విధి విధానాలు ఇలా:
- ఏపీఈఆర్సీ తాజాగా ఉత్తర్వులు జారీ చేసినప్పటి నుంచి 2027 జూన్ వరకు ఈ ప్రతిష్టాత్మక ఓటీఎస్ పథకం అమలులో ఉంటుందని స్పష్టం చేసింది.
- ఈ ఉత్తర్వులు వెలువడిన నాటికి కనీసం సంవత్సర కాలంగా బిల్లుల జారీ నిలిచిపోయిన ఎల్టీ (లోటెన్షన్), హెచ్టీ (హైటెన్షన్) కేటగిరీల వినియోగదారులందరికీ ఈ పథకం వర్తిస్తుంది.
- ఓటీఎస్ కింద బకాయిల వ్యవహారం పూర్తిగా పరిష్కారమైన తర్వాత డిస్కంలు ఎలాంటి అదనపు ఛార్జీలు వసూలు చేయకుండా విద్యుత్ సరఫరాను తిరిగి పునరుద్ధరిస్తాయి. అయితే, ఒకవేళ క్షేత్రస్థాయిలో విద్యుత్ సర్వీస్ వైరును అప్పటికే పూర్తిగా తొలగించి ఉంటే మాత్రం, కనెక్షన్ పునరుద్ధరణకు అయ్యే ఛార్జీలను వినియోగదారుల నుంచి డిస్కంలు వసూలు చేస్తాయి.
- ఎన్సీఎల్టీ వద్ద ఇప్పటికే పెండింగ్లో ఉన్న కేసుల బకాయిలను మాత్రం ఈ ఓటీఎస్ కింద చెల్లించేందుకు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ అనుమతించబోరని కమిషన్ స్పష్టం చేసింది. దీర్ఘకాలిక బకాయిదారులకు ఇదొక సువర్ణావకాశమని అధికారులు పేర్కొంటున్నారు.
విద్యుత్ డిమాండ్కు అనుగుణంగా ఉత్పత్తి పెంచాలి - సీఎం చంద్రబాబు
ఏపీఎస్పీడీసీఎల్ వినియోగదారులకు గుడ్న్యూస్ - బీబీపీఎస్ ద్వారా విద్యుత్ బిల్లుల చెల్లింపులు