ఏఐ ఆధారిత సాంకేతికత - ఫొటో క్లిక్ మనిపిస్తే చాలు విద్యుత్ ప్రమాదాలకు చెక్
ఏఐ ఆధారిత సాంకేతికతను అందుబాటులోకి తెచ్చిన ఈపీడీసీఎల్ - ఈ సాంకేతికతను అందిపుచ్చుకున్న మొదటి డిస్కం ఏపీఈపీడీసీఎల్ - ప్రత్యేక యాప్తో సమస్యలకు పరిష్కారం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 24, 2026 at 2:21 PM IST
APEPDCL Introduces AI Based Technology App to Check Electrical Hazards : విద్యుత్ ప్రమాదాలపై ముందుగానే అప్రమత్తం చేసే ఏఐ ఆధారిత తనిఖీ సాంకేతికతను రాష్ట్ర తూర్పు విద్యుత్ పంపిణీ సంస్థ (APEPDCL) అందుబాటులోకి తెచ్చింది. విద్యుత్ లైన్లు, స్తంభాలు, క్రాస్ ఆర్మ్, ట్రాన్స్ఫార్మర్ ప్లింత్ (దిమ్మె)లు ప్రమాణాల మేరకే ఉన్నాయా తెలుసుకునేందుకు, ఒరిగిపోయేందుకు ఆస్కారం ఉన్న స్తంభాలను గుర్తించేందుకు ఈ సాంకేతికతను వినియోగించనున్నారు.
ఇందుకోసం లార్జ్ లాంగ్వేజ్ మోడల్ (LLM) విధానంలో పని చేసే ఏఐ ఆధారిత యాప్ను రూపొందించారు. సంస్థలో పని చేసే ఐటీ ఇంజినీర్లు, ఏయూ విద్యార్థులు, బెంగళూరుకు చెందిన ఓ స్టార్టప్ కంపెనీ కలిసి, సాంకేతికతను అభివృద్ధి చేశారు. ఈ సాంకేతికతను అందిపుచ్చుకున్న మొదటి డిస్కం ఏపీఈపీడీసీఎల్ అని అధికారులు పేర్కొంటున్నారు.
యాప్తో ఉపయోగాలు ఏమిటంటే?
- మానవ తప్పిదాలు, అంచనాల్లో లోపాలకు ఆస్కారం ఉండదు. సమస్యలను పరిష్కరించడంలో ఆలస్యానికి తావుండదు.
- ఫొటో తీసి యాప్లో అప్లోడ్ చేశాక సమస్య పరిష్కారమయ్యే దాకా పెండింగ్లో ఉన్నట్లే చూపుతుంది. దీంతో సిబ్బంది నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించలేరు.
- సమస్య ఎక్కడ ఉందో వెంటనే గుర్తించడం సాధ్యం అవుతుంది. నెట్వర్క్ మొత్తాన్నీ జీఐఎస్ చేయడం వల్ల లొకేషన్ను సులువుగా గుర్తించవచ్చు.
- డ్రోన్ తనిఖీల కంటే కచ్చితమైన విశ్లేషణ ఏఐ సాంకేతికతతో సాధ్యం అవుతుందని తేలింది.
- సాంకేతికత వినియోగానికి వీలుగా ఈపీడీసీఎల్ కార్యాలయంలో ప్రత్యేక సర్వర్ను ఏర్పాటు చేశారు.
- లో-వోల్టేజీ ప్రాంతాలను ముందుగానే గుర్తించేందుకు వీలుగా లోడ్ విశ్లేషణ గ్రాఫ్లను యాప్ రూపకల్పన చేస్తుంది.
- ఫీడర్ల వారీగా ట్రాన్స్ఫార్మర్లపై పడే భారాన్ని విశ్లేషిస్తుంది. అదే విధంగా ఓవర్ లోడ్ ఉన్న ప్రాంతాన్ని గుర్తిస్తుంది.
యాప్ సరి చేసుకుంటుంది:
- స్మార్ట్ ఫోన్ ద్వారా క్షేత్రస్థాయిలో పరిస్థితిని ఫొటో తీయాలి
- విద్యుత్ స్తంభం, ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఫొటోలను అప్లోడ్ చేయాలి
- ఫొటోలు స్పష్టత లేకున్నా, క్యాప్చరింగ్ సరిగా లేకున్నా యాప్ సరి చేసుకుంటుంది.
యాప్ ఫలితాల విశ్లేషణ:
- వంగిన స్తంభాలు, క్రాస్ ఆర్మ్ల సమస్యలను 89 శాతం కచ్చితత్వంతో ఇన్సులేటర్ల ఆధారంగా వోల్టేజ్ స్థాయిలను 93 శాతం కచ్చితత్వంతో గుర్తించింది.
- ప్రమాదాలను నియత్రించడానికి ట్రాన్స్ఫార్మర్కు భూమికి మధ్య ఉన్న దూరాన్ని 92 శాతం కచ్చితత్వంతో తీగలకు తగిలేలా పెరిగిన చెట్లకు సంబంధించి 80 శాతం కచ్చితత్వంతో ప్రమాదాలను అంచనా వేసించి.
- క్షేత్రస్థాయిలో సేకరించిన 10 వేల ఫొటోల ఆధారంగా డేటాను అధికారులు విశ్లేషించారు.
- పైలట్ ప్రాజెక్టు కింద 8 ఫీడర్ల పరిధిలోని 7,362 స్తంభాలు, 807 లొకేషన్లలో తీగలకు తగిలేలా ఉన్న చెట్లు, 423 క్రాస్ ఆర్మ్ తదితర ఫొటోలను యాప్లో అప్లోడ్ చేశారు. వాటిలో 2,329 లోపాలను యాప్ గుర్తించింది.
తీవ్రత అంచనా వేస్తుంది ఇలా: డిస్కం పరిధిలోని నెట్వర్క్ మొత్తాన్నీ ఇప్పటికే జియోగ్రాఫిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టం (GIS)తో అనుసంధానించారు. స్మార్ట్ఫోన్లో స్తంభం, ట్రాన్స్ఫార్మర్ దిమ్మె, క్రాస్ ఆర్మ్ వంటి వాటిని ఫొటోలు తీసి, యాప్లో అప్లోడ్ చేసిన వెంటనే సర్వర్కు సమాచారం చేరతాయి. అందులోని సాంకేతికత ఫొటోలను విశ్లేషించి, స్తంభం ఒరిగిందా? ప్రమాద తీవ్రత ఎంత? ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఏర్పాటు చేసిన దిమ్మె ఎంత ఎత్తులో ఉంది? ప్రమాదం జరగడానికి ఆస్కారం ఎంత? స్తంభానికి ఏర్పాటు చేసిన క్రాస్ ఆర్మ్ దెబ్బ తిందా? వంటి సమాచారాన్ని డేటా (ఫొటో) ఆధారంగా విశ్లేషిస్తుంది.
ఫొటోలోని తీవ్రతను బట్టి హై రిస్క్, మీడియం రిస్క్లో రిస్క్ కేటగిరీలుగా విభజిస్తుంది. దాని ఆధారంగా సిబ్బంది చర్యలు తీసుకోవచ్చు. సమస్యను పరిష్కరించాక ఆ ఫొటోను కూడా అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఈ సమాచారం అంతా ఎప్పటికప్పుడు ఉన్నతాధికారులకు వెళ్తుంది.
