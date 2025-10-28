తుపాను నేపథ్యంలో విద్యుత్శాఖ ప్రత్యామ్నాయ చర్యలు - 1,000 బృందాలు, 12 వేల మంది సిబ్బంది
విద్యుత్ సరఫరా పునరుద్ధరణకు ఏర్పాట్లు - ఉన్నతాధికారులతో సమీక్షించిన సీఎస్ విజయానంద్
Published : October 28, 2025 at 10:52 AM IST
Cyclone Montha Latest Updates: 'మొంథా' తుపాను కారణంగా విద్యుత్ సరఫరాలో అంతరాయాలు తలెత్తితే యుద్ధ ప్రాతిపదికన మరమ్మతులు నిర్వహించేందుకు విద్యుత్ శాఖ ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకుంది. తుపాను ప్రభావిత ప్రాంతాలకు అవసరమైన మెటీరియల్, సిబ్బందిని ముందస్తుగా తరలించింది. ఈ మేరకే ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాట్లలో భాగంగా జెనరేటర్లు, సమాచారం అందించేందుకు వాకీటాకీలను అందుబాటులో ఉంచింది. డిస్కంల పరిధిలో 24 గంటలు పాటు పనిచేసే కంట్రోల్ రూమ్లు ఏర్పాటు చేశారు.
విపత్కర పరిస్థితుల్లోనూ విద్యుత్ పనులు నిర్వహించే విధంగా ఎక్కడికక్కడ ప్రైవేటు కాంట్రాక్టర్లకు బాధ్యతలు అప్పగించారు. రాబోయే 48 గంటలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సిబ్బందికి ఉన్నత అధికారులు ఆదేశాలు జారీ చేశారు. తుపాన్ ప్రభావం వల్ల విద్యుత్ సంస్థల్లో పనిచేసే సిబ్బందికి సెలవులు రద్దు చేశారు. మూడు డిస్కంల పరిధిలో సరఫరా పునరుద్ధరణ పనులకు 1,000 బృందాలు, సుమారు 12,000 మంది సిబ్బందిని సిద్ధంగా ఉంచారు.
ఈపీడీసీఎల్లో అధిక ప్రభావం: వాతావరణ శాఖ నివేదికల ప్రకారం తుపాను ప్రభావం ఈపీడీసీఎల్ పరిధిలో ఎక్కువగా ఉంటుందని అంచనా. దీని దృష్ట్యా ప్రభావం తక్కువగా ఉన్న ఎస్పీడీసీఎల్ నుంచి మెటీరియల్, సిబ్బందిని అక్కడికి పంపారు. ఉమ్మడి విశాఖపట్నం, ఉభయ గోదావరి, శ్రీకాకుళం, విజయనగరం జిల్లాల్లో తక్షణ మరమ్మతుల నిర్వహణకు 496 బృందాలు, 7,394 మంది సిబ్బందిని సిద్ధంగా ఉంచారు.
సీపీడీసీఎల్ పరిధిలోనూ సన్నద్ధం: సీపీడీసీఎల్ పరిధిలోని ఉమ్మడి కృష్ణా, గుంటూరు, ప్రకాశం జిల్లాల్లో ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో పనుల నిర్వహించేందుకు 285 మంది కాంట్రాక్టర్లను నియమించారు. అలాగే 2,913 మంది వర్కర్లను సిద్ధంగా ఉంచారు.
ఎస్పీడీసీఎల్ పరిధిలో: ఎస్పీడీసీఎల్ పరిధిలో నెల్లూరు, తిరుపతి జిల్లాల్లో తీర ప్రాంతం వెంట ఉండే సుమారు 26 మండలాల్లో తుపాను ప్రభావం ఉంటుందని అధికారులు భావిస్తున్నారు. ఈ మేరకే 10 కంట్రోల్ రూమ్లు ఏర్పాటు చేశారు.
ఉత్పత్తికి ఇబ్బంది లేకుండా: తుపాను నేపథ్యంలో జెన్కో థర్మల్ స్టేషన్లలో విద్యుత్ ఉత్పత్తికి ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా అధికారులు ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు. ప్రమాదవశాత్తు వరద నీరు వస్తే తోడి పోసేందుకు విజయవాడ వీటీపీఎస్లో 104 పంప్లు సిద్ధంగా ఉంచారు. కడప ఆర్టీపీపీలో 20, కృష్ణపట్నంలో 10 మోటార్లు ఏర్పాటు చేశారు.
యుద్ధ ప్రాతిపదికన సరఫరా పునరుద్ధరించాలి: విద్యుత్ సరఫరాలో ఏదైనా అంతరాయం ఏర్పడితే యుద్ధ ప్రాతిపదికన పునరుద్ధరించాలని సీఎస్ విజయానంద్ అధికారులను ఆదేశించారు. తుపాను నేపథ్యంలో ముందస్తు జాగ్రత్త చర్యలను డిస్కంల సీఎండీలు, జెన్కో, ట్రాన్స్కో అధికారులతో ఆయన సమీక్షించారు.
మొంథా తుపాను ప్రభావంతో ఎక్కడా ప్రమాదాలు జరగకుండా, ఒక్క ప్రాణ నష్టం కూడా సంభవించకూడదనేది ప్రభుత్వ ప్రధాన లక్ష్యమని సీఎం చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. రాష్ట్రంలో తుపాను పరిస్థితులపై పీఎం నరేంద్ర మోదీ ఆరా తీశారని తెలిపారు. కేంద్రం నుంచి అన్ని రకాల సహాయ సహకారాలు అందించేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారని ప్రధాని భరోసా ఇచ్చినట్లు వెల్లడించారు. పీఎం కార్యాలయంతో సమన్వయం చేసే బాధ్యతను మంత్రి లోకేశ్కు అప్పగించారు. తుపాను రక్షణ చర్యల్లో నిర్లక్ష్యం ప్రదర్శించే అధికారుల పై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు. సోమవారం ఉదయం ఆర్టీజీఎస్లో తుపాను సన్నద్ధత, జిల్లాల స్థితి గతులపై సమీక్ష నిర్వహించిన సీఎం, అధికారులకు తగిన సూచనలు చేశారు.
