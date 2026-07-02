ETV Bharat / state

ఏపీఈఏపీసెట్‌-2026 ఫలితాల్లో బాలికలదే పైచేయి

ఇంజినీరింగ్‌ విభాగంలో 71.65% ఉత్తీర్ణతతో పైచేయి - 69.63% ఉత్తీర్ణత సాధించిన బాలురు ఫలితాలు ఎక్స్‌లో విడుదల చేసిన మంత్రి లోకేశ్‌ - ఇంజినీరింగ్‌లో 70.52% - బైపీసీ స్ట్రీమ్‌లో 89.59% మందికి అర్హత

Girls Performance In EAPCET Results In State
Girls Performance In EAPCET Results In State (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 2, 2026 at 10:52 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Girls Performance In EAPCET Results In State : రాష్ట్రంలోని ఇంజినీరింగ్‌, వ్యవసాయ, ఫార్మసీ కోర్సుల్లో ప్రవేశాలకు నిర్వహించిన ఏపీఈఏపీసెట్‌-2026 ఫలితాలను రాష్ట్ర ఐటీ, విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేశ్‌ బుధవారం ఎక్స్‌ వేదికగా విడుదల చేశారు. ఈ ఏడాది నిర్వహించిన ప్రవేశ పరీక్షలో మొత్తం 74.62 శాతం మంది అభ్యర్థులు అర్హత సాధించారు. ఇంజినీరింగ్‌ విభాగంలో 70.52 శాతం, వ్యవసాయ, ఫార్మసీ (బైపీసీ స్ట్రీమ్‌)లో 89.59 శాతం మంది ఉత్తీర్ణులయ్యారు.

ఇంజినీరింగ్‌లో బాలికలే ముందంజ : ఇంజినీరింగ్‌ విభాగంలో బాలికలు మరోసారి ప్రతిభ చాటారు. బాలుర ఉత్తీర్ణత శాతం 69.63 కాగా, బాలికల ఉత్తీర్ణత 71.65 శాతంగా నమోదైంది. అయితే వ్యవసాయ, ఫార్మసీ కోర్సుల్లో మాత్రం బాలురు స్వల్ప ఆధిక్యం ప్రదర్శించారు. ఈ విభాగంలో బాలురు 90.22 శాతం, బాలికలు 89.40 శాతం ఉత్తీర్ణులయ్యారు.

11 వేల మందికి ఒక్క మార్కుతో నిరాశ : ఈఏపీసెట్‌ పరీక్షను మొత్తం 160 మార్కులకు నిర్వహించారు. ఓసీ, బీసీ అభ్యర్థులకు 25 శాతం (40 మార్కులు) కనీస అర్హతగా నిర్ణయించారు. అయితే సుమారు 11 వేల మంది అభ్యర్థులు 39 మార్కులు మాత్రమే సాధించి, కేవలం ఒక్క మార్కు తేడాతో అర్హత కోల్పోయారు. ఎస్సీ, ఎస్టీ అభ్యర్థులకు మాత్రం కనీస అర్హత మార్కుల నిబంధన లేదు. ఈఏపీసెట్‌ ర్యాంకుల నిర్ణయంలో రాత పరీక్ష మార్కులతో పాటు ఇంటర్మీడియట్‌ మార్కులకు 25 శాతం వెయిటేజీ కూడా వర్తింపజేస్తారు.

గత ఏడాది విధానానికే ప్రభుత్వం గ్రీన్‌ సిగ్నల్‌ : ఇంజినీరింగ్‌, వ్యవసాయ, ఫార్మసీ కోర్సుల ప్రవేశాల్లో గత ఏడాది అమలు చేసిన స్థానికత రిజర్వేషన్‌ విధానాన్నే ఈ ఏడాదికీ ప్రభుత్వం కొనసాగిస్తోంది. రాష్ట్రంలోని సీట్లను ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ రీజియన్‌, శ్రీవేంకటేశ్వర యూనివర్సిటీ రీజియన్‌లుగా విభజించి భర్తీ చేస్తారు. ఆయా రీజియన్‌లలో 85 శాతం సీట్లు స్థానికులకు, మిగిలిన 15 శాతం సీట్లు స్థానికేతర (జనరల్‌) కోటా కింద భర్తీ చేస్తారు.

ప్రవేశాల కోసం అమలు చేస్తున్న నిబంధనల ప్రకారం, ఇంజినీరింగ్‌ ప్రవేశానికి ముందు ఉన్న నాలుగేళ్ల విద్యలో ఏ ఒక్క విద్యా సంవత్సరం అయినా రాష్ట్రం వెలుపల చదివితే స్థానిక హోదాపై ప్రభావం పడే అవకాశం ఉంటుంది. గతంలో అమలులో ఉన్న ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ రీజియన్‌ను తొలగించి, ప్రస్తుతం ఆంధ్ర, శ్రీవేంకటేశ్వర యూనివర్సిటీ రీజియన్ల ఆధారంగానే స్థానికతను నిర్ణయిస్తున్నారు.

ఇతర రాష్ట్రాల్లో చదివిన వారికి ప్రత్యేక అవకాశం : ఉద్యోగం లేదా ఉపాధి కారణంగా తల్లిదండ్రులు ఇతర రాష్ట్రాల్లో నివసిస్తున్నా, వారిలో ఎవరైనా ఒకరు గతంలో కనీసం పదేళ్ల పాటు ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో నివసించి ఉంటే, వారి పిల్లలు 15 శాతం స్థానికేతర కోటా కింద ప్రవేశాలకు అర్హులవుతారు. అలాగే తల్లిదండ్రులు ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోనే ఉంటూ, పిల్లలను తెలంగాణ వంటి ఇతర రాష్ట్రాల్లో ఇంటర్మీడియట్‌ చదివించినట్లయితే, స్థానికేతర కోటా ప్రయోజనం పొందేందుకు తల్లిదండ్రులు పదేళ్ల పాటు ఏపీలో నివసించినట్లు ధ్రువీకరణ పత్రం సమర్పించాల్సి ఉంటుంది.

జేఈఈ టాపర్లు ఈఏపీసెట్‌లోనూ సత్తా :

  • జాతీయ స్థాయి జేఈఈ మెయిన్స్‌ పరీక్షలో విశేష ప్రతిభ కనబరిచిన విద్యార్థులు ఈఏపీసెట్‌లోనూ అగ్రస్థానాల్లో నిలిచారు.
  • జొన్నల రోషన్‌ మణిదీప్‌రెడ్డి జేఈఈ మెయిన్స్‌లో 15వ ర్యాంకు సాధించగా, ఈఏపీసెట్‌లో మొదటి ర్యాంకు దక్కించుకున్నారు.
  • జేఈఈ మెయిన్స్‌లో ఆల్‌ ఇండియా తొలి ర్యాంకు సాధించిన పసల మోహిత్‌ ఈఏపీసెట్‌లో 9వ ర్యాంకు పొందారు.
  • జేఈఈలో 300కు 300 మార్కులు సాధించిన మోహిత్‌, ఈఏపీసెట్‌లో 93.9958 స్కోర్‌ నమోదు చేశారు.
  • జేఈఈలో 11వ ర్యాంకు సాధించిన దుర్గా సుప్రభాత్‌ ఈఏపీసెట్‌లో నాలుగో ర్యాంకు సాధించారు.

ఈ నెల 20 నుంచి కౌన్సెలింగ్‌కు సన్నాహాలు : ఈఏపీసెట్‌ ద్వారా ఇంజినీరింగ్‌ ప్రవేశాల కౌన్సెలింగ్‌ను ఈ నెల 20వ తేదీ నుంచి ప్రారంభించేందుకు ఉన్నత విద్యా కమిషనరేట్‌ సన్నాహాలు చేస్తోంది. షెడ్యూల్‌ను త్వరలో అధికారికంగా విడుదల చేయనుంది.

వచ్చే మూడేళ్లకు వృత్తి విద్యా కోర్సుల ఫీజులను ఈ ఏడాది తిరిగి నిర్ణయించాల్సి ఉన్నప్పటికీ, ఆ ప్రక్రియ ఇంకా ప్రారంభం కాలేదు. దీంతో తొలి విడత ప్రవేశాలను ప్రస్తుతం అమలులో ఉన్న పాత ఫీజు నిర్మాణం ప్రకారమే నిర్వహించే అవకాశం ఉందని ఉన్నత విద్యాశాఖ అధికారులు సూచిస్తున్నారు. అనంతరం కొత్త ఫీజులను ఖరారు చేసి అమలు చేసే అవకాశముంది.

రూ.2 వేలు లేక బీఈడీ చేయలేదు - 20 ఏళ్ల తర్వాత రాష్ట్రంలో మూడో ర్యాంక్​

ఐదేళ్ల గ్యాప్‌ తర్వాత 99.62 పర్సంటైల్ - 'క్యాట్‌'లో సత్తా చాటిన గీతి శ్రేయ

TAGGED:

GIRLS PERFORMANCE IN EAPCET IN AP
GIRLS PERFORMANCE IN EAPCET RESULTS
EAPCET RESULTS 2026
ఏపీఈఏపీసెట్‌2026 ఫలితాలు విడుదల
GIRLS PERFORMANCE IN EAPCET RESULTS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.