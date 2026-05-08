అమరావతి అభివృద్ధిలో మీదే కీలక పాత్ర - రైతుల ముంగిటకు సీఆర్డీఏ!
తుళ్లూరు మండలం లింగాయపాలెం, ఉద్దండరాయునిపాలెంలో సీఆర్డీఏ గ్రామసభలు - అమరావతి అభివృద్ధిలో భాగస్వాములు కావాలని రైతులకు పిలుపు - భూసేకరణ నోటిఫికేషన్ వచ్చినా సమీకరణకు అవకాశం ఉందన్న సీఆర్డీఏ కమిషనర్ విజయరామరాజు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 8, 2026 at 10:27 PM IST
APCRDA Chief on LPS : నవ్యాంధ్ర రాజధాని అమరావతి నిర్మాణం శరవేగంగా జరుగుతోంది. ఈ మహా నగర అభివృద్ధిలో రైతులు కేవలం ప్రేక్షకులు కాదు, కీలక భాగస్వాములు కావాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ సీఆర్డీయే స్పష్టం చేసింది. భూసేకరణ కంటే భూసమీకరణ విధానమే రైతులకు ఎంతో లాభదాయకమని సీఆర్డీయే కమిషనర్ వి. విజయరామరాజు వెల్లడించారు. రాజధాని నిర్మాణంలో ఉన్న అడ్డంకులను తొలగించేందుకు ఆయన శుక్రవారం రాజధాని గ్రామాల్లో పర్యటించారు. రైతులతో ముఖాముఖిగా గ్రామసభలు నిర్వహించి, వారి సమస్యల పరిష్కారానికి స్పష్టమైన హామీ ఇచ్చారు. ఈ గ్రామసభల్లో చర్చించిన అంశాలు, రైతులకు లభించిన హామీల పూర్తి వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
గ్రామాల్లో సభలు, రైతుల వద్దకే పాలన : రాజధాని పనుల్లో వేగం పెంచాలని ప్రభుత్వం కృతనిశ్చయంతో ఉంది. ఇందుకోసం క్షేత్రస్థాయిలో ఉన్న సమస్యలను తెలుసుకునే పనిలో అధికారులు నిమగ్నమయ్యారు. శుక్రవారం తుళ్లూరు మండలం పరిధిలో సీఆర్డీయే అధికారులు విస్తృతంగా పర్యటించారు. లింగాయపాలెం, ఉద్దండరాయునిపాలెం గ్రామాల్లో సీఆర్డీయే ఆధ్వర్యంలో ప్రత్యేకంగా గ్రామసభలు నిర్వహించారు. ఈ ప్రతిష్టాత్మక సభలకు సీఆర్డీయే కమిషనర్ విజయరామరాజు స్వయంగా హాజరయ్యారు. అక్కడి రైతులు, స్థానికులతో ఆయన నేరుగా, ఎంతో ఓపికగా సుదీర్ఘంగా చర్చలు జరిపారు.
భూసమీకరణే శ్రీరామరక్ష, ప్రయోజనాలు మెండు : రాజధానిలో మౌలిక వసతుల కల్పన, ఎల్పీఎస్ జోన్ల అభివృద్ధి అత్యంత కీలకం. రాజధానిలో ప్రధాన రహదారుల నిర్మాణానికి కొంత భూమి అవసరం ఉంది. వీటి కోసం ఇప్పటికే అధికారులు భూసేకరణ నోటిఫికేషన్లు జారీ చేశారు. అయినా సరే ఈ విషయంలో రైతులు ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని కమిషనర్ స్పష్టం చేశారు. భూసేకరణ నోటిఫికేషన్ విడుదలైనప్పటికీ, రైతులు ఇంకా స్వచ్ఛందంగా భూసమీకరణ విధానంలో చేరే అవకాశం ఉందన్నారు. బలవంతపు భూసేకరణ వల్ల రైతులకు కేవలం ఒకేసారి పరిహారం దక్కుతుంది. కానీ, భూసమీకరణ ద్వారా రాజధానిలో అభివృద్ధి చెందిన అత్యుత్తమ ప్లాట్లు వాళ్లకు తిరిగి వస్తాయి. దీనివల్ల రైతులకు భవిష్యత్తులో ఎంతో మెరుగైన, శాశ్వతమైన ఆర్థిక ప్రయోజనాలు చేకూరుతాయి.
ఆ సువర్ణ అవకాశాన్ని వదులుకోవద్దు! : రైతులు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ నష్టపోకూడదన్నదే ప్రభుత్వ ఉద్దేశమని సీఆర్డీయే చెబుతోంది. అందుకే భూసమీకరణ అనే సువర్ణ అవకాశాన్ని ప్రతి రైతూ వినియోగించుకోవాలని కమిషనర్ పిలుపునిచ్చారు. రాజధాని ఎదుగుతున్న కొద్దీ ఆటోమేటిక్గా వారి భూమి విలువ అనూహ్యంగా పెరుగుతుందన్నారు. నగర అభివృద్ధిలో అందరూ భాగస్వాములుగా మారాలని ఆయన కోరారు. రాజధాని కోసం భూములిచ్చిన రైతుల త్యాగాలు వృథా కాకుండా చూసుకునే బాధ్యత ప్రభుత్వానిదేనని భరోసా ఇచ్చారు.
గ్రామకంఠం సమస్యలకు శాశ్వత చెక్ : ఈ గ్రామసభల్లో రైతులు తమ ప్రధాన సమస్యలను అధికారుల ముందు నిక్కచ్చిగా ఉంచారు. ఏళ్ల తరబడి తమను వేధిస్తున్న 'గ్రామకంఠం' స్థలాల సమస్యలను వెంటనే పరిష్కరించాలని కమిషనర్ దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. దీనిపై సీఆర్డీయే కమిషనర్ విజయరామరాజు సానుకూలంగా స్పందించారు. గ్రామకంఠం ఇబ్బందుల వల్ల రైతులు పడుతున్న సమస్యలు సీఆర్డీయేకు తెలుసన్నారు. ఈ సమస్యల పరిష్కారానికి అధికారుల దగ్గర ఇప్పటికే ఒక పటిష్టమైన కార్యాచరణ సిద్ధంగా ఉందన్నారు. ఆ ప్రణాళికతో సీఆర్డీయే అత్యంత వేగంగా, పక్కాగా ముందుకు వెళ్తోందని వివరించారు. రైతులకు పూర్తిస్థాయిలో ఊరట కలిగించేలా అతి త్వరలోనే గ్రామకంఠం సమస్యలకు ఒక శాశ్వత పరిష్కారం చూపుతామని స్పష్టమైన హామీ ఇచ్చారు.
కొత్త ఉత్సాహంతో అడుగులు : కమిషనర్ పర్యటన, గ్రామసభల నిర్వహణతో రాజధాని రైతుల్లో కొత్త ఉత్సాహం నెలకొంది. తమ సమస్యలను వినడానికి, వాటిని పరిష్కరించడానికి ఉన్నతాధికారులు నేరుగా రావడం పట్ల రైతులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ సమస్యలు పరిష్కారం అయితే రాజధాని అభివృద్ధి పనులకు ఇక ఎలాంటి ఆటంకాలు ఉండవని స్థానికులు అంటున్నారు.
