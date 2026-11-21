అమరావతిలో సెబీ కార్యాలయం - 1.78 ఎకరాల భూమి కేటాయింపు
SEBI Office in Amaravati: అమరావతిలో భారత స్టాక్ మార్కెట్ల నియంత్రణ సంస్థ సెక్యూరిటీస్ అండ్ ఎక్స్ఛేంజ్ బోర్డు ఆఫ్ ఇండియా-సెబీ కార్యాలయం ఏర్పాటుకు శుక్రవారం అధికారికంగా లీజు ఒప్పందం పూర్తియ్యింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 21, 2026 at 10:21 AM IST
దేశీయ ఆర్థిక కార్యకలాపాలకు ప్రధాన కేంద్రంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న అమరావతిలో మరో కీలక అడుగు పడింది. భారత స్టాక్ మార్కెట్ల నియంత్రణ సంస్థ సెక్యూరిటీస్ అండ్ ఎక్స్ఛేంజ్ బోర్డు ఆఫ్ ఇండియా-సెబీ కార్యాలయం ఏర్పాటుకు శుక్రవారం అధికారికంగా లీజు ఒప్పందం పూర్తి అయ్యింది. రాజధాని పరిధిలోని నేలపాడు వద్ద సెబీ ప్రాంగణ నిర్మాణం కోసం సీఆర్డీఏ 1.78 ఎకరాల భూమి కేటాయించింది. ఈ మేరకు ఏపీసీఆర్డీఏ ఎస్టేట్స్ విభాగం జాయింట్ డైరెక్టర్ జుబిన్రాయ్ సంబంధిత ఒప్పంద పత్రాలను సెబీ చీఫ్ జనరల్ మేనేజర్ ఎంవీఎన్ సూర్యకుమార్కు అందజేశారు.
అమరావతిలో నిర్మించే ఈ ప్రాంగణాన్ని కేవలం ఒక సాధారణ కార్యాలయంగానే కాకుండా, దక్షిణాది రాష్ట్రాల క్యాపిటల్ మార్కెట్ అవసరాలను తీర్చే బహుళ ప్రయోజన కేంద్రంగా తీర్చిదిద్దుతున్నారు. స్థానిక పరిపాలన కార్యాలయంతో పాటు దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్ లావాదేవీల పర్యవేక్షణ, సైబర్ సెక్యూరిటీ అవసరాల కోసం అత్యాధునిక డేటా సెంటర్ను నిర్మిస్తారు.
ఆర్థిక రంగ నిపుణుల కోసం ఆడిటోరియం, ప్రత్యేక శిక్షణ తరగతులను ఏర్పాటు చేస్తారు. మేనేజ్మెంట్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ల (MDP) నిర్వహణకు ప్రాంతీయ శిక్షణ, నాయకత్వ అభివృద్ధి కేంద్రాన్ని నెలకొల్పుతారు. నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీస్ మార్కెట్స్ (NISM) సహకారంతో సెక్యూరిటీస్ మార్కెట్ సర్టిఫికేషన్ పరీక్షల కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేయనున్నారు. జాతీయ స్థాయి సంస్థలకు వేదికగా ఆర్థిక కార్యకలాపాలకు కేంద్రంగా అమరావతి అభివృద్ధి చెందుతున్న తరుణంలో సెబీ రాకతో ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్, క్యాపిటల్ మార్కెట్ నైపుణ్యాభివృద్ధి రంగాల్లో యువతకు విస్తృతంగా ఉపాధి అవకాశాలు లభించనున్నాయి.