జగన్ మోహన్రెడ్డి 'మావిగన్' జోకర్ : వైఎస్ షర్మిల
3 రాజధానుల పేరుతో రుషికొండ మింగేసి ప్యాలెస్లు కట్టారు - వారసులం అని చెప్పుకునే జగన్, వైఎస్సార్ పేరు వాడుకున్నారు - వైఎస్సార్ ఆశయాలకు జగన్ వారసులు కాలేదు- 'ఎక్స్' వేదికగా మండిపడ్డ షర్మిలా
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 9, 2026 at 6:10 PM IST
YS Sharmila Fire on Jagan : జగన్ మావిగన్ జోకర్ అయ్యారని ఏపీసీసీ అధ్యక్షురాలు, సోదరి వైఎస్ షర్మిలా రెడ్డి వ్యంగ్యాస్త్రాలు సంధించారు. మూడు రాజధానుల పేరుతో రుషికొండను మింగేసిన జగన్, సొంతానికి ప్యాలెస్లు కట్టుకున్నారని ఆరోపించారు. అధికారం దూరమవగానే మావిగన్ పేరిట కొత్త వాదన వినిపిస్తున్నారని విమర్శించారు. వైఎస్సార్ వారసులం అని చెప్పుకునే జగన్ ఆయన పేరును వాడుకున్నారు తప్పిస్తే, ఆయన ఆశయాలకు వారసులు కాలేదని దుయ్యబట్టారు. వైఎస్సార్సీపీలో నిజంగా వైఎస్సార్ ఐడియాలజీ ఉంటే జగన్ సీఎం అయ్యి కూడా వైఎస్సార్ జలయజ్ఞాన్ని ఎందుకు పూర్తి చేయలేదని ప్రశ్నించారు.
#జోహార్ YSR#— YS Sharmila (@realyssharmila) April 9, 2026
ఇవ్వాళ్టికి 23 ఏళ్ళు. ఏప్రిల్ 9, 2003 లో చేవెళ్ల నుంచి ఇచ్చాపురం దాక ప్రజాహితమే పరమావధిగా సాగిన 1457 కిలోమీటర్ల పాదయాత్ర.. కాంగ్రెస్ పార్టీని రాష్ట్రంలోనే కాదు.. దేశంలోనూ అధికారంలో తెచ్చిన ఒక శాశ్వత జ్ఞాపకం. కాంగ్రెస్ నాయకుడు, నాన్న YSR ప్రజాప్రస్థానం తెలుగు ప్రజల… pic.twitter.com/fiYCJiNG4j
బీజేపీకి దత్తపుత్రుడుగా ఎందుకు మారారు : వైఎస్సార్ వ్యతిరేకించినా బీజేపీకి దత్తపుత్రుడుగా ఎందుకు మారారని జగన్ను నిలదీశారు. దళితులు, క్రిస్టియన్లపై దాడులు జరుగుతుంటే మౌనంగా ఎందుకున్నారని ప్రశ్నించారు. వైఎస్సార్ ప్రజాప్రస్థానం పాదయాత్రకు నేటికి 23 ఏళ్లు అయ్యాయని వైఎస్ షర్మిలా గుర్తుచేశారు. 2003 ఏప్రిల్ 9న చేవెళ్ల నుంచి ఇచ్చాపురం వరకు 1457 కిలోమీటర్లు వైఎస్సార్ పాదయాత్ర చేపట్టారని తెలిపారు. వైఎస్సార్, కాంగ్రెస్ పార్టీని రాష్ట్రంలోనే కాదు, దేశంలోనూ అధికారంలో తెచ్చిన ఒక శాశ్వత జ్ఞాపకంగా ఉండిపోయారన్నారు. YSR ఐడియాలజీ కాంగ్రెస్తోనే సాధ్యమని పేర్కొన్నారు.
వైఎస్సార్ ట్యాగ్ లైన్ వాడుకోవడం తప్పిస్తే : మాట తప్పం, మడమ తిప్పం అనే వైఎస్సార్ ట్యాగ్ లైన్ వాడుకోవడం తప్పిస్తే జగన్ చేసిందేమిటని షర్మిలా నిలదీశారు. పూర్తిగా మద్యనిషేధం విధిస్తామని హామీ ఇచ్చి, అధికారంలోకి వచ్చాక ఓన్లీ క్యాష్ అంటూ కల్తీ మద్యం అమ్మడం మాట తప్పడం కాదా అని విమర్శల బాణాలు ఎక్కుపెట్టారు. వైఎస్సార్ హయాంలో మొదలైన ఉపాధిహామీ పథకం ఇప్పుడు నిర్వీర్యం అవుతుంటే జగన్ నోరు మెదపకపోవడాన్ని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలని 'ఎక్స్' వేదికగా షర్మిల ప్రశ్నించారు.
సంక్షేమానికి సారథి దివంగత నేత వైఎస్సార్ : అలాగే సంక్షేమానికి సారథి దివంగత నేత వైఎస్సార్ రాజశేఖర్ రెడ్డి అన్నారు. ఆయన ప్రతీ పథకం ప్రజల కష్టం కన్నీళ్ల నుంచి పుట్టిందే అని వైఎస్ షర్మిలా తెలిపారు. ఉచిత కరెంటు, రైతు రుణమాఫీ, రాజీవ్ ఆరోగ్య శ్రీ, ఫీజు రీయింబర్స్ మెంట్, జలయజ్ఞం, ఇందిరమ్మ పక్కా ఇళ్లు, పావుల వడ్డీకే రుణాలు, 108/104 అంబులెన్స్ సేవలు ఇలా ప్రతీది ఒక చరిత్ర అని వెల్లడించారు. మిగతా రాష్ట్రాలకు ఆనాడు వైఎస్సార్ పథకాలు ఆదర్శంగా నిలిచాయన్నారు. వైఎస్సార్ ఐడియాలజీ బ్రతికి ఉంది కేవలం కాంగ్రెస్ పార్టీలోనే అన్నారు. మహానేత ఆశయాలు మళ్లీ కాంగ్రెస్తోనే సాధ్యం అన్నారు.
