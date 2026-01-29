ETV Bharat / state

జగన్‌కు అధికారం సరికాదు - గతంలో ఇస్తే ఏం చేశారు: వైఎస్ షర్మిల

మాజీ సీఎం జగన్‌ పాదయాత్ర చేయనున్నట్లు ప్రకటించడంపై స్పందించిన ఏపీసీసీ అధ్యక్షురాలు వైఎస్‌ షర్మిల - ఏడాదిన్నర తర్వాత చేసే పాదయాత్రకు ఇప్పుడు ప్రకటనలు ఎందుకని ఆగ్రహం

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 29, 2026 at 7:51 PM IST

2 Min Read
APCC President YS Sharmila Comments on Jagan: వైఎస్సార్సీపీ అధినేత, మాజీ సీఎం జగన్‌ పాదయాత్ర చేయనున్నట్లు ప్రకటించడంపై ఏపీసీసీ అధ్యక్షురాలు వైఎస్‌ షర్మిల స్పందించారు. అధికారం కోసమే జగన్ పాట్లు అంటూ ఎద్దేవా చేశారు. విజయవాడ ఆంధ్రరత్న భవన్లో నిర్వహంచిన మీడియా సమావేశంలో షర్మిళ మాట్లాడుతూ అధికారం ఇస్తే ఏం చేశారని ప్రశ్నించారు. జలయజ్ఞం పూర్తి చేయగలిగారా, నవరత్నాల్లో పెట్టిన హామీలను అమలు చేశారా, మద్యనిషేధం అమలు చేశారా అంటూ నిలదీశారు.

రుషికొండను బోడిగుండు చేశారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. అధికారం ఇస్తే ఒక్క రోజు కూడా బయటకు రాలేదని, ఇంకా ఆ పార్టీ వాళ్లకే అందుబాటులో లేరని గుర్తు చేశారు. జగన్​లో మార్పు రావాలని అలానే స్వార్ధం తగ్గి మంచితనం పెరిగితే అప్పుడు దేవుడు అధికారం ఇస్తాడేమోనని వ్యాఖ్యానించారు. ఏడాదిన్నర తర్వాత చేసే పాదయాత్రకు ఇప్పుడు ప్రకటనలు ఎందుకని షర్మిళ ప్రశ్నించారు.

బండ్లపల్లి నుంచి మళ్లీ యాత్ర: మహాత్మాగాంధీ ఉపాధి హామీ చట్టం పరిరక్షణ లక్ష్యంతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఫిబ్రవరి 2 నుంచి యాత్ర చేపడుతున్నట్లు షర్మిళ వెల్లడించారు. ఫిబ్రవరి 2 నాటికి మహాత్మాగాంధీ ఉపాధి హామీ ఫథకం ప్రారంభమై 20 ఏళ్లు పూర్తైన సందర్భంగా అప్పట్లో పథకం ప్రారంభమైన శింగనమల నియోజకవర్గం బండ్లపల్లి నుంచి మళ్లీ యాత్రను ప్రారంభిస్తున్నామని చెప్పారు. అన్ని జిల్లాలో యాత్ర కొనసాగుతుందని తనే స్వయంగా అన్ని జిల్లాలో పర్యటిస్తున్నట్లు షర్మిళ చెప్పారు. మహాత్మా గాంధీ ఉపాధి హామీ చట్టాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం కొనసాగించాలని కూలీల రోజువారీ వేతనాన్ని 400కు పెంచాలని డిమాండ్ చేశారు.

''జగన్ పాదయాత్ర ఎందుకు? అధికారం కోసమే కదా. జగన్‌కు అధికారమిస్తే ఏం చేశారు జలయజ్ఞం పూర్తిచేశారా, మద్యపాన నిషేధాన్ని జగన్‌ అమలు చేయగలిగారా. అధికారంలోకి వచ్చాక పార్టీ నేతలకైనా జగన్‌ అందుబాటులో ఉన్నారా. జగన్‌కు అధికారం సరికాదు ఆయన నైజం మారాలి. ఎప్పుడో చేసే పాదయాత్రకు ఇప్పుడు ఎందుకు ప్రకటనలో జగన్ చెప్పాలి. రుషికొండను బోడిగుండు చేశారు. మహాత్మాగాంధీ ఉపాధి హామీ చట్టం పరిరక్షణ లక్ష్యంతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఫిబ్రవరి 2 నుంచి యాత్ర చేపట్టడం జరుగుతుంది.''- వైఎస్ షర్మిల, ఏపీసీసీ అధ్యక్షురాలు

