పేర్ల అక్షరాల్లో స్వల్ప మార్పులు - విద్యార్థుల అపార్ నమోదుకు అడ్డంకి

విద్యార్థులకు అపార్ గుర్తింపు కార్డు - విద్యార్థులపేర్లు అక్షరాల్లో స్వల్ప మార్పులతో కష్టాలు - ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో వెలుగు చూస్తున్న లోపాలు - మారుమూల ప్రాంతాల్లో సాంకేతిక అడ్డంకులు

Apaar Card Registration Problems
Apaar Card Registration Problems (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 5, 2026 at 8:23 PM IST

3 Min Read
Apaar Card Registration Problems : కామారెడ్డి జిల్లా తాడ్వాయి మండలానికి చెందిన పవన్‌ అనే ఏడో తరగతి విద్యార్థి ఉదంతం జిల్లాలోని అపార్‌ (అటోమేటెడ్‌ పర్మనెంట్‌ అకాడమిక్‌ రిజిస్ట్రీ) నమోదు లోపాలకు నిదర్శనంగా నిలుస్తోంది. ప్రైవేట్​ పాఠశాలలో ప్రవేశం సమయంలో విద్యార్థి పేరును ‘పవన్‌’గా నమోదు చేయగా, ఆధార్‌ కార్డులో మాత్రం 'పవిన్‌'గా ఉంది. పేరు సవరణ కోసం ఆధార్‌లో దరఖాస్తు చేసినప్పటికీ, అదే సమయంలో పాఠశాల రికార్డుల్లో పుట్టిన తేదీ నమోదు లోపాలు వెలుగు చూశాయి. ఆధార్‌, వాస్తవ జనన వివరాల మధ్య తేడా రావడంతో అపార్‌ నమోదు ప్రయత్నం విఫలమైంది. పలుమార్లు అధికారులను ఆశ్రయించినా పరిష్కారం లభించకపోవడంతో విద్యార్థి కుటుంబీకులు ఆందోళన చెందుతున్నారు.

అపార్‌ ఎందుకు కీలకమంటే? : అపార్‌ అనేది ప్రతి విద్యార్థికి జారీ చేసే 12 అంకెల ప్రత్యేక గుర్తింపు సంఖ్య. కేంద్ర ప్రభుత్వం ‘వన్‌ నేషన్‌.. వన్‌ స్టూడెంట్‌’ అనే విధానంలో భాగంగా ఈ డిజిటల్‌ ఐడీని ప్రవేశపెట్టింది. పాఠశాల స్థాయి నుంచి విశ్వవిద్యాలయం వరకూ విద్యార్థి విద్యా ప్రయాణానికి సంబంధించిన అన్ని వివరాలు అపార్‌ ద్వారా ఆన్‌లైన్‌లో భద్రపరచబడతాయి. వ్యక్తికి ఆధార్‌ ఎంత ముఖ్యమో, విద్యార్థికి అపార్‌ అంతే కీలకం. ఒక పాఠశాల నుంచి మరో పాఠశాలకు మారేటప్పుడు, ఉన్నత విద్యలో ప్రవేశాల సమయంలో అపార్‌ ద్వారా ప్రక్రియ సులభమవుతుంది.

నమోదు విధానం ఎలా ఉంటుంది? : అపార్‌ నమోదు కోసం విద్యార్థి పేరు, ఆధార్‌ నంబరు, తల్లిదండ్రుల చరవాణి నంబరు, జనన తేదీ వంటి వివరాలను అపార్‌ పోర్టల్‌లో నమోదు చేస్తారు. సంబంధిత ధ్రువపత్రాలను పరిశీలించిన అనంతరం అపార్‌ ఐడీ జారీ అవుతుంది. అయితే, ఈ ప్రక్రియలో చిన్నపాటి తప్పిదాలు కూడా నమోదు తిరస్కరణకు దారితీస్తున్నాయి.

బడుల్లో వెలుగు చూస్తున్న లోపాలు : జిల్లాలో అపార్‌ నమోదు ప్రక్రియలో అనేక సమస్యలు బయటపడుతున్నాయి. ముఖ్యంగా పాఠశాలల్లో విద్యార్థుల వివరాల నమోదు విషయంలో నిర్లక్ష్యం స్పష్టంగా కనిపిస్తోందని పలువురు అంటున్నారు. చాలా చోట్ల ఇంట్లో పిలిచే పేర్లను అధికారిక రికార్డుల్లో నమోదు చేస్తున్నారు. ఆధార్‌లో ఉన్న పేర్లతో తేడా రావడం వల్ల అపార్‌ నమోదు నిలిచిపోతోంది. జనన తేదీ నమోదు విషయంలో ఇష్టారీతిన వ్యవహారం జరుగుతోంది. సంవత్సరాలు తప్పుగా నమోదు కావడం వల్ల ఆధార్‌, అపార్‌ వివరాల మధ్య పొంతన కుదరడం లేదు. సరైన శిక్షణ లేకపోవడం వల్ల ఉపాధ్యాయులు డిజిటల్‌ ప్రక్రియను సక్రమంగా నిర్వహించలేకపోతున్నారు.

మారుమూల ప్రాంతాల్లో సాంకేతిక అడ్డంకులు : అపార్‌ నమోదు ప్రక్రియ పూర్తిగా ఆన్‌లైన్‌ ఆధారితమైనది కావడంతో మారుమూల గ్రామాల్లో నెట్‌వర్క్‌ సమస్యలు తీవ్రంగా మారాయి. సిగ్నల్స్‌ లేకపోవడం వల్ల ఒకే విద్యార్థి వివరాలను పలుమార్లు నమోదు చేయాల్సి వస్తోంది. ఫలితంగా పొరపాట్లు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. ఇది ఉపాధ్యాయులపై భారం పెంచడమే కాకుండా విద్యార్థులకు అన్యాయం చేస్తోంది.

సంఖ్యల్లోనే స్పష్టమవుతున్న మందగమనం : జిల్లాలో అపార్‌ నమోదు గణాంకాలు పరిస్థితి తీవ్రతను తెలియజేస్తున్నాయి. బాన్సువాడ మండలంలో 18,888 మంది విద్యార్థులకు అపార్‌ నమోదు చేయాల్సి ఉండగా ఇప్పటివరకు కేవలం 11,570 మందికే జారీ అయింది. డోంగ్లీ మండలంలో 972 మందిలో 687 మందికి మాత్రమే పూర్తయ్యింది. జుక్కల్‌ మండలంలో 8,258 మందికి గానూ 4,798 మందే అపార్‌లో నమోదయ్యారు. అనేక మండలాల్లోని ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో అపార్‌ నమోదు విషయంలో నిర్లిప్తత కనిపిస్తోందన్న ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి.

అధికారుల స్పందన : ఈ విషయంపై అపార్‌ నమోదు బాధ్యుడు రమణ స్పందిస్తూ, పాఠశాల బాధ్యులకు విద్యార్థుల వివరాలను సక్రమంగా నమోదు చేయాలని ఇప్పటికే సూచించామని తెలిపారు. నమోదు ప్రక్రియను త్వరలో వేగవంతం చేస్తామని, అవసరమైన చోట సాంకేతిక సహాయం అందిస్తామని హామీ ఇచ్చారు.

పరిష్కారం ఏమిటంటే? : అపార్‌ నమోదు సజావుగా సాగాలంటే పాఠశాల స్థాయిలోనే అవగాహన పెంచాలి. ఆధార్‌ ఆధారంగా మాత్రమే విద్యార్థి పేరు, జనన తేదీ నమోదు చేయడం తప్పనిసరి చేయాలి. ఉపాధ్యాయులకు ప్రత్యేక శిక్షణ ఇవ్వాలి. మారుమూల ప్రాంతాల్లో నెట్‌వర్క్‌ సమస్యలు పరిష్కరించేందుకు ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాట్లు చేయాలి. లేకపోతే పవన్‌ లాంటి విద్యార్థులు భవిష్యత్తులోనూ ఇలాంటి సమస్యలతో సతమతమయ్యే పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది.

