ETV Bharat / state

ముగిసిన ‘పరిషత్‌’ ఎన్నికల పోలింగ్‌ - 7న ఫలితాలు

ZPTC, MPTC Elections Polling Concludes: రాష్ట్రంలోని 582 జడ్పీటీసీ, 7,767 ఎంపీటీసీ స్థానాలకు మొత్తం 21,012 మంది అభ్యర్థులు పోటీ చేశారు.

ZPTC, MPTC Elections Polling Concludes
ముగిసిన ‘పరిషత్‌’ ఎన్నికల పోలింగ్‌ - 7న ఓట్ల లెక్కింపు, ఫలితాలు (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 5, 2026 at 5:37 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

రాష్ట్రంలో ‘పరిషత్‌’ ఎన్నికల పోలింగ్‌ సాయంత్రం 5 గంటలకు ముగిసింది. కొన్ని ప్రాంతాల్లో చెదురుమదురు ఘటనల మధ్య ప్రశాంతంగా పోలింగ్‌ జరిగింది. పోలింగ్‌ ముగిసే సమయానికి క్యూలైన్లలో ఉన్నవారికి ఓటు వేసే అవకాశం కల్పించారు. ఉదయం 7 గంటల నుంచే ప్రజలు ఉత్సాహంగా పోలింగ్‌ కేంద్రాలకు తరలివచ్చి ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారు. రాష్ట్రంలోని 582 జడ్పీటీసీ, 7,767 ఎంపీటీసీ స్థానాలకు మొత్తం 21,012 మంది అభ్యర్థులు పోటీ చేశారు.

రాష్ట్రంలో మొత్తం 659 జడ్పీటీసీ, 9,821 ఎంపీటీసీ స్థానాలు ఉండగా 77 జడ్పీటీసీ, 2051 ఎంపీటీసీ స్థానాలు ఏకగ్రీవమయ్యాయి. 582 జడ్పీటీసీ స్థానాలకు గానూ 2,169 మంది అభ్యర్థులు పోటీ చేశారు. 7,767 ఎంపీటీసీ స్థానాలకు 18,843 మంది అభ్యర్థులు పోటీలో ఉన్నారు. నవంబర్‌ 7న ఓట్ల లెక్కింపు, ఫలితాలు వెలువడనున్నాయి.

TAGGED:

ELECTION COMPLETED
ZPTC AND MPTC ELECTIONS CONCLUDES
AP MPTC ZPTC ELECTIONS
ZPTC AND MPTC ELECTIONS RESULTS
POLLING IN AP

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.