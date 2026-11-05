ముగిసిన ‘పరిషత్’ ఎన్నికల పోలింగ్ - 7న ఫలితాలు
ZPTC, MPTC Elections Polling Concludes: రాష్ట్రంలోని 582 జడ్పీటీసీ, 7,767 ఎంపీటీసీ స్థానాలకు మొత్తం 21,012 మంది అభ్యర్థులు పోటీ చేశారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 5, 2026 at 5:37 PM IST
రాష్ట్రంలో ‘పరిషత్’ ఎన్నికల పోలింగ్ సాయంత్రం 5 గంటలకు ముగిసింది. కొన్ని ప్రాంతాల్లో చెదురుమదురు ఘటనల మధ్య ప్రశాంతంగా పోలింగ్ జరిగింది. పోలింగ్ ముగిసే సమయానికి క్యూలైన్లలో ఉన్నవారికి ఓటు వేసే అవకాశం కల్పించారు. ఉదయం 7 గంటల నుంచే ప్రజలు ఉత్సాహంగా పోలింగ్ కేంద్రాలకు తరలివచ్చి ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారు. రాష్ట్రంలోని 582 జడ్పీటీసీ, 7,767 ఎంపీటీసీ స్థానాలకు మొత్తం 21,012 మంది అభ్యర్థులు పోటీ చేశారు.
రాష్ట్రంలో మొత్తం 659 జడ్పీటీసీ, 9,821 ఎంపీటీసీ స్థానాలు ఉండగా 77 జడ్పీటీసీ, 2051 ఎంపీటీసీ స్థానాలు ఏకగ్రీవమయ్యాయి. 582 జడ్పీటీసీ స్థానాలకు గానూ 2,169 మంది అభ్యర్థులు పోటీ చేశారు. 7,767 ఎంపీటీసీ స్థానాలకు 18,843 మంది అభ్యర్థులు పోటీలో ఉన్నారు. నవంబర్ 7న ఓట్ల లెక్కింపు, ఫలితాలు వెలువడనున్నాయి.