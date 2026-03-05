కౌమారంలోనే గర్భం - పల్నాడులో అధికం, విశాఖలో అత్యల్పం
పల్నాడులో అత్యధికంగా 14.9 శాతం టీనేజ్ ప్రెగ్నెన్సీలు - తక్కువ వయసులో గర్భం దాల్చే కేసులు పెరుగుతున్నాయన్న రాష్ట్ర మహిళా కమిషన్ ఛైర్పర్సన్ రాయపాటి శైలజ
AP Womens Panel Chief Calls for prevent Teenage Pregnancy: రాష్ట్రంలో చిన్న వయస్సులో గర్భం దాల్చుతున్న కేసులు పెరుగుతుండటం కలవరం రేపుతోంది. దీనిపై ఇటీవల జరిపిన జాతీయ స్థాయి సర్వేలో ఏపీ మూడో స్థానంలో ఉండటం ఆందోళన కలిగించే అంశమని రాష్ట్ర మహిళా కమిషన్ ఛైర్పర్సన్ రాయపాటి శైలజ అన్నారు. పల్నాడు జిల్లాలో అత్యధికంగా 14.9 శాతం టీనేజ్ ప్రెగ్నెన్సీ ఉన్నట్లు తేలిందన్నారు. బాల్య వివాహాల సంఖ్య ఓ వైపు తగ్గుతుంటే కౌమార దశలో గర్భం దాల్చే కేసులు పెరగటంపై దృష్టి పెట్టాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. సామాజిక మాద్యమాల్లో ఆకర్షణ, అవగాహన లేమి టీనేజ్ ప్రగ్నెన్సీ పెరగటానికి కారణమని చెబుతున్నారు. వాటిని నివారించేందుకు అన్ని విభాగాలతో కలిసి కార్యాచరణ రూపొందిస్తామని తెలిపారు.
'రాష్ట్రంలోని గర్భిణుల్లో ఏటా 12శాతం మంది తక్కువ వయసు వారే ఉంటున్నారని తాజా సర్వేలు చెబుతున్నాయి. యుక్త వయసులోనే గర్భం దాలుస్తున్న కేసుల్లో జాతీయ స్థాయిలో ఏపీ మూడో స్థానంలో ఉంది. పల్నాడులో అత్యధికంగా 14.9 శాతం నమోదైతే విశాఖపట్నంలో అత్యల్పంగా 3శాతం కేసులు ఉన్నాయి. కర్నూలులో 13.50 శాతం ఉన్నట్లు జాతీయ స్థాయి సర్వేలో తేలింది . వలస కార్మికుల వ్యవస్థ దీనికి ప్రధాన కారణం. మన్యం ప్రాంతాల్లో ఉండే సంప్రదాయాల కారణంగా కొన్ని చోట్ల చిన్న వయస్సులోనే పెళ్లి చేస్తున్నారు. కేసులు పెరుగుతున్న ప్రాంతాల్లోని స్థానిక పరిస్థితులను అధ్యయనం చేసి వాటి కట్టడికి చర్యలు తీసుకుంటాం.' - రాష్ట్ర మహిళా కమిషన్ ఛైర్పర్సన్ రాయపాటి శైలజ
అక్షరాస్యతపైనా దృష్టి: చిన్న వయస్సులోనే తల్లి కావటంతో వారి భవిష్యత్తు ప్రమాదంలో పడుతుందని సామాజిక వేత్తలు చెబుతున్నారు. పిల్లలను కనే సమయంలో కొందరు ప్రాణాలు కోల్పోయే అవకాశాలున్నాయని వివరిస్తున్నారు. విద్యా, పోలీస్, మహిళా శిశు సంక్షేమ, ఆరోగ్య శాఖల సమన్వయంతో వీటిని అరికట్టేందుకు చర్యలు తీసుకుంటున్నామని తెలియజేశారు. సామాజిక మాధ్యమాల ప్రభావం, ఇంటి నుంచి వెళ్లిపోయిన అదృశ్యం కేసులు, తల్లిదండ్రులు లేకపోవడం, వృద్ధుల సంరక్షణలో పెరగడం ఇలాంటి కారణాలను ప్రధానంగా ఈ కేసుల్లో గుర్తిస్తున్నట్టు పేర్కొన్నారు. ఈ కారణాలన్నింటి వల్ల తక్కువ వయసులోనే తల్లులు అవుతున్నట్లు వివిధ కేసుల ద్వారా నిర్ధరించామన్నారు. ఈ యువతులు భవిష్యత్తులో ఆరోగ్యపరంగా అనేక సమస్యలు ఎదురవుతాయన్నారు. తల్లులు నిరక్షరాసులు కావడం కూడా మరో కారణంగా గుర్తించామని శైలజ తెలిపారు. అందుకే అందరికీ అవగాహన కల్పించడంతో పాటు అక్షరాస్యతపైనా దృష్టి పెట్టామన్నారు.
