సేంద్రియ పాఠాలతో యూరప్లో మన మహిళలు
యూరప్లో సాగు విధానాలను తెలుసుకోవడానికి, వ్యవసాయ పద్ధతులను వారితో పంచుకోవడానికి అక్కడకు ఏపీ మహిళలు లాలం జ్యోతి, ఆరిక నరసమ్మలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : February 12, 2026 at 10:17 AM IST
Andhra Pradesh Women Organic Farming Lessons in Europe: వ్యవసాయం నేలను నమ్ముకున్న వారికి సిరుల పంటనిస్తుంది. కాదీ అదంతా ఒకప్పటి మాట అంటారు కొందరు. ఇప్పుడైతే రసాయన మందులు ఉపయోగించందే సరైన దిగుబడి రాదు అంటున్నారంతా. కానీ ఆ మాటలను ఆమె వారి చేతలతో తిప్పికొట్టారు ఆ మహిళల. సాగులో సేంద్రియ పద్ధతిలో పలు ప్రయోగాలు చేశారు. ఇప్పుడు ప్రకృతితో మమేకమై లాభాల బాటలో నడుస్తున్నారు. తాము సాధించిన విజయం వెనుక కృషిని నలుగురికి పాఠాలుగా చెప్తున్నారు. ఆర్గానిక్ సాగు విధానం మెలుకువలు నేర్పిస్తున్నారు. వీరి ఈ ప్రయత్నాన్ని గుర్తించిన ఆంధ్రప్రదేశ్ రైతు సాధికార సంస్థ యూరప్లో సాగు విధానాలను తెలుసుకోవడానికీ, మన వ్యవసాయ పద్ధతులను వారితో పంచుకోవడానికి లాలం జ్యోతి, ఆరిక నరసమ్మలను ఎన్నుకుంది.
ఈ పర్యటనను రైతు సాధికార సంస్థ, బెర్లిన్కు చెందిన ఫౌండేషన్ ఆఫ్ ఫ్యూచర్ ఫార్మింగ్ సంస్థలు సంయుక్తంగా నిర్వహిస్తున్నాయి. ఇందులో భాగంగా నెలరోజుల పాటు యూరప్లోని జర్మనీ, నెదర్లాండ్స్, స్విట్జర్లాండ్, బెల్జియం, పోలండ్, ఇలా పలు దేశాల్లో పర్యటించి అక్కడి సాగు నిధానాలపై అవగాహన పొందనున్నారు.
ప్రకృతి సేద్యంలో ఆశా‘జ్యోతి’: లాలం జ్యోతిది అనకాపల్లి జిల్లా రాంబిల్లి మండలం సంతపాలెం. మధ్యతరగతి కుటుంబంలో పుట్టిపెరిగిన ఆమె ఎంబీఏ పూర్తి చేసింది. ఆ తర్వాత విజయవాడలోని ఓ ప్రైవేట్ కంపెనీలో ఉద్యోగంలో చేరింది. ఆ తర్వాత కొంత కాలానికి ఆమెకు వివాహమైంది. ఆమె గర్భం దాల్చినప్పుడు బిడ్డ సరైన బరువు లేదని వైద్యులు చెప్పారు.
దీంతో జ్యోతి ఎంతగానో ఆందోళన చెందారట. దానికి తాను తీసుకునే ఆహారమే కారణమని ఆమె తెలుసుకున్నారు. దీంతో ఆలోచనలో పడ్డారు. ‘పర్యావరణ పరిరక్షణ - ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం’ అనే లక్ష్యంతో పొలంలో అడుగుపెట్టారు. ఇప్పుడు ఆమె ఎటువంటి రసాయనాలను వినియోగించకుండా ప్రకృతి సేద్యం ద్వారా అధిక దిగుబడులు పొందుతున్నారు.
10 సెంట్ల భూమిలో ఆరంభం: రసాయనాలు మందులు కొట్టి పంటలు పండించడం వల్ల కలిగే నష్టాలను గమనించింది జ్యోతి. ముందు తన కనీసం కుటుంబానికైనా ఆరోగ్యకరమైన ఆహారాన్ని అందించాలని అనుకున్నరు. ఈ క్రమంలోనే ఆమె ప్రకృతి వ్యవసాయం వైపు అడుగులు వేశారు. మొదట్లో చాలానే మాటలు దాటుకుని అంతా దిగుబడి రాదన్నా కూడా తన ప్రయత్నాన్ని విరమించుకోలేదు. 2020లో 6 రకాల పంటలను 10 సెంట్ల భూమిలో సాగుతో ఆమె ఆలోచనను ఆచరణలోకి తీసుకొచ్చారు.
నెమ్మదిగా నేల స్వభావాలు, సాగు ఖర్చు వంటి వాటి గురించి తెలుసుకున్నారు. దీంతోపాటు ప్రకృతి విధానాలైన బీజామృతం, మల్చింగ్, జీవామృతం వంటి పద్ధతుల అమలు ఎంతో సమర్థంగా చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు 2 ఎకరాల్లో దాదాపు 42 రకాలకు పైగా పంటలు పండిస్తున్నారు. ఏడాదికి రూ. 2 లక్షల వరకు ఆదాయం సంపాదిస్తున్నారు.
భర్త సహకారం: జ్యోతి చేసిన ప్రకృతి వ్యవసాయం, ప్రయోగాలు మంచి ఫలితాలు ఇవ్వడంతో వ్యవసాయ అధికారులు అనేక మంది రైతులకు ఆమెను ఉదాహరణగా చూపడం ఆరంభించారు. జ్యోతి 2024 ఆగస్టులో పులివెందుల సమీపంలోని ఇండో-జర్మన్ గ్లోబల్ అకాడమీలో మెంటార్గా బాధ్యతలు చేపట్టారు. ఈ ప్రయాణంలో తనకు భర్త వరాహమూర్తి సహకారం అందించారని జ్యోతి చెబుతున్నారు.
ఓ వైపు వ్యవసాయం మరో వైపు విద్య: నరసమ్మది కురుపాం మండలంలోని మారుమూల కొండలపై ఉన్న ఎగువ పులిపుట్టి. పలు కారణాల రిత్యా ఆమె తల్లిదండ్రులు గ్రామాన్ని విడిచి నీలకంఠాపురం సమీపంలోని సంతోషపురంలో స్థిరపడ్డారు. వారి జీవనాధారం వ్యవసాయం. దురిబిలికి చెందిన గవరయ్య(గౌతమ్)తో నరసమ్మకు వివాహమైంది. వివాహం జరుగుతున్నప్పటకి ఆమె 10వ తరగతి మాత్రమే చదివారు. ప్రస్తుతం సేంద్రియ వ్యవసాయం చేస్తూనే ప్రకృతి సాగులో 4 సంవత్సరాల డిగ్రీ కోర్సులో చేరారు. ప్రస్తుతం ఆమె వ్యవసాయ విద్యలో చివరి సంవత్సరం చదువుతున్నారు.
నరసమ్మ ప్రకృతి వ్యవసాయంలో 2 విధానాలను పాటిస్తున్నారు. ఏటీఎం (ఎనీటైం మనీ) పేరుతో 20 సెంట్లలో అన్ని రకాల ఆకుకూరలు, కూరగాయలు, దుంపలు, పాదులు వేసి నిత్యం ఏదో ఒక పంట చేతికొచ్చేలా సాగు చేస్తున్నారు.
క్షేత్ర ప్రయోగాలను ‘ఏ గ్రేడు’ విధానంలో నిర్వహిస్తూ గొప్ప ఫలితాలు సాధిస్తున్నారు. పొలం గట్లపై కూడా పలు పండ్ల మొక్కలు పెంచుతూ వాటి నుంచి కూడా ఆదాయం పొందుతున్నారు. ప్రకృతి సేద్యం చేస్తూ, నెలకు రూ.20 వేల వరకు ఆదాయాన్ని పొందుతున్నారు. ఈ ఫలితాలను చూడటానికే ఇటీవల యూరప్ బృందం ఈ ప్రాంతంలో పర్యటించింది. ఈమె క్షేత్రాన్ని సందర్శించి సేంద్రియ సాగులో చేస్తున్న కృషి, సాధిస్తున్న ఫలితాలను తెలుసుకున్నారు. దాంతో నరసమ్మకు విదేశాలకు వెళ్లి ప్రకృతి సేద్యాన్ని పరిచయం చేసే అవకాశమూ కలిగింది.
