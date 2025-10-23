తీవ్ర అల్పపీడన ప్రభావంతో దంచికొడుతున్న వర్షాలు - కంట్రోల్ రూమ్లు ఏర్పాటు
ప్లాష్ఫ్లడ్స్పై వాతావరణశాఖ హెచ్చరికలతో అప్రమత్తమైన ప్రభుత్వం - వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో కంట్రోల్ రూమ్ల ఏర్పాటు - ప్రాణనష్టం, పశునష్టం జరగకుండా చర్యలు
Heavy Rains in AP : తీవ్ర అల్పపీడన ప్రభావంతో రాష్ట్రంలో పలుచోట్ల విస్తారంగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. వాగులు, వంకలు ఉప్పొంగి ప్రవహిస్తున్నాయి. ప్లాష్ ఫ్లడ్స్పై వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికలతో ప్రభుత్వం అప్రమత్తమైంది. వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో కంట్రోల్ రూమ్లను ఏర్పాటు చేసింది. లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించాలని అధికారులను ఆదేశించింది. తీరప్రాంతాల్లో ఎప్పటికప్పుడు పరిస్థితిని అంచనా వేస్తూ అవసరమైన చర్యలు చేపట్టాలని నిర్దేశించింది.
నెల్లూరు జిల్లాను భారీ వర్షాలు వణికిస్తున్నాయి. ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షాలకు ఏరులు ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తున్నాయి. సోమశిల, కండలేరు జలాశయాలు నిండు కుండలను తలపిస్తున్నాయి. వర్షాలపై మంత్రి నారాయణ, జిల్లా కలెక్టర్ హిమాన్షు శుక్లా అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు. కలెక్టరేట్, ఎస్పీ కార్యాలయంలో కంట్రోల్ రూమ్లు ఏర్పాటు చేశారు.
పటిష్టమైన భద్రతా చర్యలు: వర్షాల కారణంగా ప్రాణ నష్టం, పశునష్టం జరగకుండా అధికారులు ముందస్తు చర్యలు తీసుకోవాలని కలెక్టర్ ఆదేశించారు. లోతట్టు ప్రాంత ప్రజలను అప్రమత్తం చేసి సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించాలన్నారు. భారీ వర్షాలకు నెల్లూరు నగర వాసులు ఇబ్బందులు పడకుండా కార్పొరేషన్ అధికారులు ముందస్తు చర్యలు చేపట్టారు. కాలువలపై ఆక్రమణలు తొలగించి వరద నీటి పారుదలకు ఇబ్బందులు లేకుండా చేస్తున్నారు.
భారీ వర్షాలకు బాపట్ల జిల్లాలో చెరువుల కట్టలు తెగకుండా పటిష్టమైన భద్రతా చర్యలు చేపట్టాలని జిల్లా కలెక్టర్ వినోద్ కుమార్ అధికారులను ఆదేశించారు. ఈ మేరకు కలెక్టరేట్ నుంచి అధికారులతో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. తీర ప్రాంత మండలాల అధికారులు గ్రామాల్లో పరిస్థితులను ఎప్పటికప్పుడు అంచనా వేస్తూ అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు.
సముద్రంలో వేటకు వెళ్లిన మత్స్యకారులను సురక్షితంగా వారి స్వస్థలాలకు చేర్చే విధంగా చర్యలు చేపట్టాలన్నారు. అవసరమైన చోట విద్యాసంస్థలకు సెలవులు ప్రకటించాలని సూచించారు. కుండపోతగా కురుస్తున్న వర్షాలకు ప్రకాశం జిల్లా చంద్రశేఖరపురంలోని భైరవకోన జలపాతం కొత్త అందాలను సంతరించుకుంది. ఎత్తైన కొండల నుంచి జలపాతం పరవళ్లు తొక్కుతూ, వాగును తలపించే విధంగా దిగువ భాగాన ఉన్న శ్రీత్రిముఖ దుర్గాభాదేవి అమ్మవారి పాదాలను తాకుతూ ఉద్ధృతంగా ప్రహహిస్తోంది. పర్యాటకులు జలపాతం సమీపానికి వెళ్లకుండా అధికారులు ఆంక్షలు విధించారు.
రెండ్రోజులుగా కురుస్తున్న వర్షాలకు కడప జిల్లా వల్లూరు పీహెచ్సీ పైకప్పు, గోడల నుంచి నీరు లీకవుతోంది. వర్షపు నీరు లోపలికి రావడంతో ఆస్పత్రి సిబ్బందితో పాటు రోగులూ ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో లక్షలు ఖర్చు పెట్టి మరమ్మతులు చేయించినా ప్రయోజనం లేకుండా పోయిందని స్థానికులు ఆరోపిస్తున్నారు.
ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న భారీ వర్షాలు: అల్పపీడన ప్రభావంతో రాయలసీమ, దక్షిణ కోస్తా జిల్లాల్లో ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న భారీ వర్షాలపై ఆర్ అండ్ బీ శాఖ అధికారులతో మంత్రి బీసీ జనార్దన్ రెడ్డి సమీక్ష నిర్వహించారు. దుబాయ్ పర్యటనలో ఉన్న మంత్రి వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా రాష్ట్రంలో పరిస్థితులపై అధికారులను ఆరా తీసి పలు సూచనలు చేశారు. క్షేత్రస్థాయిలో బలహీనంగా ఉన్న రోడ్లకు గండ్లు పడి, కోతకు గురయ్యే అవకాశం ఉన్న దృష్ట్యా అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఆదేశించారు.
రాయలసీమ, దక్షిణ కోస్తా ప్రాంతాలు ఫ్లాష్ ఫ్లడ్కు గురయ్యే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించిన క్రమంలో ఏమైనా సమస్యలు ఉంటే ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకురావాలని సూచించారు. ఫ్లాష్ ఫ్లడ్స్తో నదులు, కాలువలు, వాగులు, వంకలు పొంగిపొర్లే ప్రమాదం పొంచి ఉందని ప్రజలను అప్రమత్తం చేసేందుకు హెచ్చరిక బోర్డులు ఏర్పాటు చేయాలని తెలిపారు. అధికార యంత్రాంగం పూర్తిస్థాయిలో అప్రమత్తంగా ఉండాలని స్పష్టం చేశారు. ఎక్కడైనా కల్వర్టులు కూలితే ప్రజా రవాణాకు అంతరాయం లేకుండా ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాట్లు చేసుకోవాలని సూచించారు. ప్రజలు అత్యవసరమైతే మినహా రోడ్లపైకి రావొద్దని సూచించారు.
