పలు జిల్లాల్లో భారీ వర్షం- ఈదురుగాలులకు నేలకొరిగిన విద్యుత్ స్తంభాలు
ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న భారీ వర్షం- వాతావరణం చల్లబడడంతో మండుటెండల నుంచి స్వల్ప ఉపశమనం- భారీ వర్షం కారణంగా విద్యుత్ సరఫరాకి అంతరాయం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 6, 2026 at 11:50 AM IST
Heavy Rains in AP: రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో అకాల వర్షం కురిసింది. అనంతపురం జిల్లా తాడపత్రిలో గాలివాన బీభత్సం సృష్టించింది. పలుచోట్ల భారీ ఈదురుగాలులకు విద్యుత్ స్తంభాలు నేలకొరిగాయి. 25 సంవత్సరాల పైబడిన పెద్ద వృక్షాలు వేర్లతో సహా కూలిపోయాయి. విద్యుత్ స్తంభాలు పడిపోవడంతో అనేక ప్రాంతాల్లో విద్యుత్ సరఫరా అంతరాయం ఏర్పడింది. కొన్ని చోట్ల విద్యుత్ తీగలు నేలమీద పడకపోవడంతో ప్రమాదకర పరిస్థితులు తప్పాయి.పెద్ద వృక్షాలు కూలిపోయిన సమయంలో చుట్టుపక్కల ఎవరూ లేకపోవడంతో పెను ప్రమాదం తప్పింది. ఒక పెద్ద వృక్షం ప్రధాన రహదారిపై పడడంపై గాలి బీభత్సం ఉండడం రాకపోకలు నిలిచిపోవడం వలన పెను ప్రమాదం తప్పింది. అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని ప్రజలను హెచ్చరించారు.
నిలిచిపోయిన విద్యుత్ సరఫరా: కృష్ణా జిల్లా కోడూరు మండలంలో మంగళవారం ఉదయం 7 గంటల నుంచి ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన భారీ వర్షం ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తోంది. తెల్లవారుతుండగానే ఆకాశంలో మబ్బులు కమ్మి ఉన్నట్టుండి ఒక్కసారిగా వాతావరణం మారిపోయింది. ఒక గంటకు పైగా వర్షం కురుస్తూనే ఉంది. గత వారం రోజుల నుంచి ఎండలు, వడగల్పులు, ఉక్కపొతతో అల్లాడుతున్న మండల ప్రజలకు వాతావరణం చల్లబడి వర్షం కురుస్తుండడంతో కాస్త ఉపశమనం దొరికినట్లు అయింది. తెల్లవారగానే అవనిగడ్డ - కోడూరు మధ్య 33 కేవీ విద్యుత్ లైన్ లో అంతరాయం ఏర్పడడంతో కోడూరులో విద్యుత్ సరఫరా నిలిచిపోయింది. అకాల వర్షంతో పెడనలో ప్రధాన సెంటర్లు జలమయమయ్యాయి.
పిడుగు పడి మంటలు: తూర్పుగోదావరి జిల్లా గోపాలపురం నియోజకవర్గంలో కురిసిన అకాల వర్షం రైతులను నిండా ముంచింది. భారీ వర్షానికి రహదారిపై, కళ్లాల్లో ఆరబెట్టిన ధాన్యం నీటమునిగింది. మెుక్కజొన్న, మిరప పంట నేలవాలింది. చేతికి వచ్చిన పంట నీటి పాలు కావడంతో రైతులు ఆవేదన చెందుతున్నారు. తడిసిన ధాన్యాన్ని ప్రభుత్వం కొనుగోలు చేయాలని రైతులు కోరుతున్నారు. మార్కాపురం జిల్లా త్రిపురాంతకం మండలంలో ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన ఓ మోస్తారు వర్షం పడింది. వెల్లంపల్లిలో ఓ ఇంటి వద్ద ఉన్న కొబ్బరి చెట్టుపై పిడుగు పడి మంటలు చెలరేగాయి. స్థానికులు భయాందోళనకు గురయ్యారు.
