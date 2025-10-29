ETV Bharat / state

కన్నెర్ర చేసిన 'మొంథా' - రోజంతా బిక్కుబిక్కుమంటూ గడిపిన ప్రజలు

'మొంథా' భయం గుప్పిట్లో ఉమ్మడి తూర్పుగోదావరి జిల్లా ప్రజలు - ఉప్పలగుప్తం మండలం వాసాలతిప్ప వద్ద అల్లకల్లోలంగా సముద్రం - పునరావాస కేంద్రాలకు బాధితుల తరలింపు

Cyclone Montha Effect on East Godavari
Cyclone Montha Effect on East Godavari (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 29, 2025 at 11:08 AM IST

Updated : October 29, 2025 at 11:27 AM IST

Cyclone Montha Effect on East Godavari: మొంథా తుపాను ప్రభావంతో ఉమ్మడి తూర్పుగోదావరి జిల్లాలోని పలు ప్రాంతాల ప్రజలు బిక్కుబిక్కుమంటూ గడిపారు. ఏ సమయంలో ఏం జరుగుతోందనని ఆందోళన చెందారు. వందల సంఖ్యలో విద్యుత్తు స్తంభాలు నేలకొరగడంతో సరఫరా నిలిచిపోయింది. తుపాను రాత్రి 8 గంటల సమయంలో అంతర్వేదిపాలెం వద్ద తీరాన్ని తాకినట్లు ఐఎండీ వెల్లడించింది. సముద్రంలో రాకాసి అలలను చూసి మత్స్యకారులే ఆందోళన చెందారు.

బాధితుల తరలింపు: ఉప్పలగుప్తం మండలం వాసాలతిప్ప నుంచి బాధిత కుటుంబాలు పునరావాస కేంద్రానికి వెళ్లేందుకు నిరాకరించడంతో తొలుత ఎస్సై, సీఐ వెళ్లి పరిస్థితిని వివరించారు. వారు వినకపోవడంతో ఎస్పీ రాహుల్‌మీనా స్థానికులతో మాట్లాడి, వారిని పంపేలా చర్యలు తీసుకున్నారు. కాట్రేనికోన మండలంలోని గచ్చకాయలపోర, నీలపల్లిల్లో స్థానికులను బలవంతంగా వాహనాల్లో తీసుకువచ్చారు.

A wall collapsed on Penkuttillu in Amalapuram rural area
అమలాపురం గ్రామీణం సమనసలో పెంకుటిల్లుపై కూలిన గోడ (Eenadu)

పునరావాస కేంద్రాల్లో పక్కాగా ఏర్పాట్లు: 22 మండలాల పరిధిలో సాయంత్రం 5 గంటల వరకు 284 పునరావాస కేంద్రాలకు తుపాను ప్రభావిత కుటుంబాలు చేరుకున్నారు. ఏ విధమైన ఇబ్బంది లేకుండా వారందరికి భోజనం, వసతి సదుపాయాలు కల్పించారు. బాలింతలు, శిశువులకు అవసరమైన ఆహారం, పాలు అందించారు. జనరేటర్లు ఏర్పాటు చేశారు. మరోవైపు కాట్రేనికోన మండలం గచ్చకాయలపోరలో మధ్యాహ్నం 2 వరకు వంటలు పూర్తి కాకపోవడంతో బాధితులు ఇబ్బంది పడ్డారు.

Rajolu: Ponnamanda Rehabilitation Centre
రాజోలు: పొన్నమండ పునరావాస కేంద్రంలో భోజనాలు చేస్తున్న బాధితులు (Eenadu)

వర్షపాతం వివరాలు: తూర్పుగోదావరిజిల్లా వ్యాప్తంగా మంగళవారం ఉదయం 8.30 నుంచి సాయత్రం 4.30 వరకు 9.4 మిల్లిమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది. ఉప్పలగుప్తం, ముమ్మిడివరంలో 18.0, అమలాపురం 15.6, రాజోలు 12.0, రావులపాలెం, సఖినేటిపల్లి, అయినల్లి, మామిడికుదురులో 11.8 నుంచి 11.0, మలికిపురం, ఆలమూరు, ఐ.పోలవరం, అల్లవరంలో 9.6 నుంచి 8.2 మి.మీ. వర్షపాతం నమోదైంది. మండపేటలో అత్యల్పంగా 4.4మి.మీ. కురిసింది.

ఇంటికెళ్లేటప్పుడు రూ.3,000: పునరావాస కేంద్రాల నుంచి తిరిగి వెళ్లేటప్పుడు బాధిత కుటుంబాలకు 25 కిలోల బియ్యం, రూ.3,000 ఆర్థిక సాయం ఇస్తామని జిల్లా ఇన్‌ఛార్జి మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు తెలిపారు. ప్రాణ, ఆస్తి నష్టం జరగకుండా అన్ని చర్యలు తీసుకుంటున్నామని ఆయన అన్నారు. అలాగే అల్లవరం మండలంలోని పునరావాస కేంద్రాలను పరిశీలించారు. మరణించిన మహిళ కుటుంబానికి పరిహారం అందిస్తామన్నారు.

Rehabilitation Centre
గచ్చకాయలపోర పునరావాస కేంద్రంలో శిశువుతో తల్లి (Eenadu)

తీరాన్ని తాకిన తర్వాత: తుపాను తీరాన్ని తాకిన తర్వాత దాదాపు 11 గంటల వరకు జిల్లాలోని తీర ప్రాంతంలో దాదాపు సాధారణ పరిస్థితులే నెలకొన్నాయి. యానాంలో మంగళవారం సుమారు 20 చెట్లు పడిపోయాయి. ఉదయం నుంచి విద్యుత్తు సరఫరా నిలిపేశారు. మధ్యాహ్నం నుంచి దుకాణాలు మూసివేశారు. తుపాను కారణంగా 45 మంది ఎన్డీఆర్‌ఎఫ్, 40 మంది రిజర్వ్‌ బెటాలియన్‌ విధుల్లో పాల్గొన్నారు.

Police and staff removing a tree in Katrenikona
కాట్రేనికోనలో అడ్డుగా పడిన వృక్షాన్ని తొలగిస్తున్న పోలీసులు, సిబ్బంది (Eenadu)

విచిత్రమైన వాతావరణ పరిస్థితులు: ఓ పక్క మొంథా తుపాను ప్రభావంతో జిల్లా చిగురుటాకులా వణికిపోయింది. ఈదురు గాలులతో అక్కడక్కడ చెట్లు విరిగి పడ్డాయి. కొన్ని గ్రామాల్లో ఈదురు గాలులు బలంగా వీచడంతో స్థానికులు ఇళ్ల నుంచి బయటకు వచ్చేందుకు భయపడ్డారు. ఇదిలా ఉండగా మరోవైపు ఒక్కసారిగా వర్షం, అంతలోనే ఎండ కాసేపటికి ఈదురుగాలులు, అంతలోనే ప్రశాంత వాతావరణం వంటి పరిస్థితులు మంగళవారం ఉమ్మడి తూర్పుగోదావరి జిల్లా వ్యాప్తంగా కనిపించాయి.

