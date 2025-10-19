ETV Bharat / state

ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం! - బుధవారం నుంచి భారీ వర్షాలు

మంగళవారం నాటికి వాయుగుండంగా మారే అవకాశం - నేడు పలు జిల్లాల్లో ఉరుములు, పిడుగులతో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు

WEATHER UPDATE
WEATHER UPDATE (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 19, 2025 at 9:25 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

AP Weather Update: ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంపై ఉపరితల ఆవర్తనం విస్తరించి ఉందని, దీని ప్రభావంతో మంగళవారం నాటికి అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశం ఉందని విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ప్రఖర్ జైన్ తెలిపారు. ఈ వాతావరణ పరిస్థితుల ప్రభావంతో రాబోయే రోజుల్లో రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని ఆయన స్పష్టం చేశారు. శనివారం సాయంత్రం 5 గంటల వరకు పలు జిల్లాల్లో వర్షపాతం నమోదైంది. విజయనగరం జిల్లా నెల్లిమర్లలో 49.7 మి.మీ, కృష్ణా జిల్లా ఘంటసాలలో 44.7 మి.మీ, తిరుపతి జిల్లాలో 27.7 మి.మీ. వర్షపాతం నమోదైందని విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ వెల్లడించింది.

విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ అధికారులు తెలిపిన ప్రకారం, ప్రస్తుతం ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతం మీద ఉపరితల ఆవర్తనం విస్తరించి ఉందన్నారు. దీని ప్రభావంతో మంగళవారం నాటికి ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశం ఉందని చెప్పారు. ఇది తదుపరి 48 గంటల్లో పశ్చిమ-వాయవ్య దిశగా కదులుతూ దక్షిణ మధ్య బంగాళాఖాతం, పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతం ప్రాంతాల్లో వాయుగుండంగా బలపడే అవకాశం ఉందని వారు వివరించారు. దీంతో రాష్ట్రంలో బుధవారం నుంచి భారీవర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ హెచ్చరించింది.

నేడు పలు జిల్లాల్లో వర్షాల అవకాశం: ఆదివారం, సోమవారం కూడా రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో ఉరుములు, మెరుపులు, పిడుగులతో కూడిన తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని అధికారులు తెలిపారు. విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ తెలిపిన ప్రకారం శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, కోనసీమ, తూర్పు గోదావరి, పశ్చిమ గోదావరి, ఏలూరు, కృష్ణా, ఎన్టీఆర్, గుంటూరు, బాపట్ల, పల్నాడు, ప్రకాశం, నెల్లూరు, అనంతపురం, అన్నమయ్య, చిత్తూరు, తిరుపతి జిల్లాల్లో పిడుగులతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. మిగతా జిల్లాల్లో కొన్ని చోట్ల తేలికపాటి వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని తెలిపారు.

ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలి: వర్షాల పట్ల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ ప్రజలకు సూచనలు జారీ చేసింది. ఉరుములు, పిడుగులు కురిసే సమయంలో చెట్ల కింద నిలబడొద్దని, బయట తిరగొద్దని హెచ్చరించింది. అదే విధంగా విద్యుత్‌ తీగలు, లోహ వస్తువుల దగ్గర నిలబడటం ప్రమాదకరం. వర్షాలు కురిసే సమయంలో జాగ్రత్తలు పాటిస్తే ప్రమాదాలను నివారించవచ్చు.

ఇప్పటి వరకు నమోదైన వర్షపాతం వివరాలు: శనివారం సాయంత్రం 5 గంటల వరకు రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాంతాల్లో వర్షాలు కురిశాయి. విజయనగరం జిల్లా నెల్లిమర్లలో - 49.7 మి.మీ, కృష్ణా జిల్లా ఘంటసాలలో - 44.7 మి.మీ, తిరుపతి జిల్లాలో - 27.7 మి.మీ వర్షపాతం నమోదైంది.

మంగళవారం నాటికి అల్పపీడనం: విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ అంచనా ప్రకారం, ప్రస్తుతం ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో ఉన్న ఉపరితల ఆవర్తనం మంగళవారం నాటికి అల్పపీడనంగా మారుతుంది. తదుపరి 48 గంటల్లో అది వాయుగుండంగా బలపడే అవకాశం ఉందని పేర్కొంది. ఈ వాయుగుండం పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతం దిశగా కదిలే అవకాశం ఉంది. దీంతో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా బుధవారం నుంచి భారీవర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని అధికారులు స్పష్టం చేశారు. ఉరుములు, మెరుపులు, పిడుగులు పడే అవకాశం ఉన్నందున ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని, అవసరమైన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచించారు.

'నైరుతి’ నిష్క్రమణ!- పలు ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు: వాతావరణ నిపుణులు

TAGGED:

BAY OF BENGAL LOW PRESSURE
AP RAINFALL FORECAST
HEAVY RAINS IN AP
THUNDERSTORM ALERT
AP WEATHER UPDATE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ప్రపంచంలోనే తొలి 'రామాయణ మైనపు మ్యూజియం'- విశేషాలు ఏంటి? ఎప్పుడు ప్రారంభమవుతుందో తెలుసా?

32,000 అడుగుల ఎత్తు నుంచి ఫ్రీ-ఫాల్ జంప్ సక్సెస్​- DRDOపై రాజ్​నాథ్ ప్రశంసలు

దీపావళికి కాలిన గాయాలైతే ఈ తప్పులు అస్సలు చేయకండి- వైద్యులు ఏం చెబుతున్నారంటే!

కాస్త ఆలస్యం అయినా సరే - అన్నీ తెలుసుకున్నాకే పెళ్లికి 'ఓకే' చెప్పాలట!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.