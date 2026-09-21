బంగాళాఖాతంలో వాయుగుండం - రెండు రోజులు భారీ వర్షాలు
బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం బలంగా కొనసాగుతోంది. ఇది పశ్చిమ-వాయవ్య దిశగా కదులుతూ తూర్పు మధ్య బంగాళాఖాతంలో వాయుగుండంగా మారుతుందని విశాఖ వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 21, 2026 at 6:41 PM IST
AP Weather Update Depression in The Bay of Bengal: ఉత్తర అండమాన్ సముద్రం, తూర్పు మధ్య బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం బలంగా కొనసాగుతోంది. ఇది పశ్చిమ-వాయవ్య దిశగా కదులుతూ తూర్పు మధ్య బంగాళాఖాతంలో వాయుగుండంగా మారుతుందని విశాఖ వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది. ఇది మంగళవారానికి తీవ్ర వాయుగుండంగా మారే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ అంచనా వేస్తోంది. బుధవారం ఉదయానికి పశ్చిమ వాయవ్య దిశగా కదులుతూ దక్షిణ ఒడిశా-ఉత్తరాంధ్ర తీరాలకు సమీపంలో పశ్చిమ మధ్య, దాన్ని ఆనుకొని ఉన్న వాయవ్య బంగాళాఖాతానికి చేరుకునే అవకాశం ఉంది. దీని ప్రభావంతో అక్కడక్కడా భారీ నుంచి అతిభారీ వర్షాలు కురవొచ్చని అంచనా వేశారు. తీరం వెంట రేపు (మంగళవారం) 50-70 కిలో మీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులు వీస్తాయని చెబుతున్నారు.
తేలికపాటి నుంచి ఓ మోస్తరు వర్షాలు: ఈ ప్రభావంతో సోమ, మంగళవారాల్లో ఓ మోస్తరు వర్షాలు, బుధ, గురువారాల్లో అక్కడక్కడ భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురవనున్నాయి. కోస్తాంధ్ర తీరం వెంట 50-60 కి.మీ. వేగంతో బలమైన ఈదురుగాలులు వీయొచ్చు. సోమవారం అల్లూరి సీతారామరాజు, పోలవరం, నంద్యాల, వైఎస్సార్ కడప జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ పిడుగులతో కూడిన ఓ మోస్తరు వర్షాలు, మిగిలిన జిల్లాల్లో తేలికపాటి నుంచి ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది.
భారీవర్ష సూచన - హోంమంత్రి సూచనలు: వాయుగుండం నేపథ్యంలో హోంమంత్రి అనిత అత్యవసర సమీక్ష నిర్వహించారు. ప్రభావిత జిల్లాల కలెక్టర్లు, ఎస్పీలు, విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ ఎండీ ప్రఖర్ జైన్, ఇతర ఉన్నతాధికారులతో టెలికాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. క్షేత్రస్థాయిలో తీసుకోవాల్సిన ముందస్తు చర్యలపై దిశానిర్దేశం చేశారు. శ్రీకాకుళం జిల్లాలో ఇప్పటికే వాతావరణంలో మార్పువచ్చింది. జిల్లాలో ఈ రాత్రి నుంచి వర్షం పడే అవకాశం ఉందని కలెక్టర్ తెలిపారు. రేపు, ఎల్లుండి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని ఇదే సమయంలో ఒడిశాలో కురవనున్న వర్షాలకు వంశధార, నాగావళి, బహుదా, మహేంద్ర తనయ నదులకు వరదలు వచ్చే అవకాశం ఉన్నందున నదీ పరివాహక ప్రాంతాల్లోని ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు.
అల్పపీడనం వల్ల ప్రభుత్వ యంత్రాంగాన్నిహోంమంత్రి అనిత అప్రమత్తం చేశారు. బుధవారం, గురువారం భారీవర్ష సూచనతో అధికారులకు ఆదేశాలు జారీ చేశారు. వంశధార, నాగావళి నదుల ప్రవాహాలపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించాలన్నారు. వాగులు, కాజ్వేల వద్ద ప్రత్యేక బృందాలను సిద్ధంగా ఉంచాలని, ప్రభుత్వం జారీ చేసే సూచనలను ప్రజలంతా పాటించాలని హోంమంత్రి అనిత తెలిపారు. బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం తీవ్ర వాయుగుండంగా బలపడే అవకాశం ఉందన్నారు. రెండ్రోజుల్లో దక్షిణ ఒడిశా, ఉత్తరాంధ్ర తీరాల వైపు పయనించే అవకాశం ఉందని, ప్రభావిత జిల్లాల కలెక్టర్లు, ఎస్పీలు, విపత్తుల సంస్థ ఎండీతో హోంమంత్రి సమీక్ష నిర్వహించారు. క్షేత్రస్థాయిలో తీసుకోవాల్సిన ముందస్తు భద్రతా చర్యలపై దిశానిర్దేశం చేశారు. రాష్ట్ర, జిల్లాస్థాయి కంట్రోల్ రూమ్లను 24 గంటలూ అందుబాటులో ఉంచాలని అనిత అన్నారు.
పిడుగుపడి ఇద్దరు మృతి: రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పలు జిల్లాల్లో భారీ, మోస్తరు వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఈదురుగాలులతో తీర ప్రాంతాలు ప్రజలు అవస్థలు పడుతున్నారు. కాకినాడలో కరిసిన వర్షానికి పలుచోట్ల రహదారులు జలమయమయ్యాయి. విశాఖలోని మద్దిలపాలెం, హనుమంతవాక, అడవివరంలో వర్షం కురిసింది. తిరుమలలో ఈదురుగాలులతో భారీ వర్షం పడింది. ఇదిలా ఉండగా మరోవైపు కర్నూలు జిల్లా ఓర్వకల్లు మండలం ఉప్పలపాడులో పిడుగుపాటుకు గురై ఇద్దరు మహిళా కూలీలు మృతి చెందారు. టమాటా పొలంలో పనిచేస్తున్న మహబూబ్, ముర్తుజా పిడుగుపాటుతో మృతి చెందారు.
బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం - ఏపీలో 4 రోజుల పాటు వర్షాలు