ఏపీకి 'అల్పపీడన' ముప్పు - బంగాళాఖాతంలో వాయుగుండం - ఆ జిల్లాల్లో వర్షాలు
శ్రీలంకకు దక్షిణంగా ఉపరితల ఆవర్తనం - ఈ నెల 12 లేదా 13వ తేదీల్లో అల్పపీడనం ఏర్పడే ఛాన్స్ - అది కాస్తా వాయుగుండంగా మారే అవకాశం ఉందన్న స్కైమెట్ సంస్థ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 9, 2026 at 2:57 PM IST
AP Weather Alert : వేసవి ఎండలతో అల్లాడుతున్న ప్రజలకు వాతావరణ శాఖ కీలక అప్డేట్ ఇచ్చింది. బంగాళాఖాతంలో వాతావరణం వేగంగా మారుతోంది. సముద్రంలో కదలికలు మొదలయ్యాయి. శ్రీలంకకు దక్షిణ భాగంలో శుక్రవారం ఓ ఉపరితల ఆవర్తనం ఏర్పడింది. దీని ప్రభావంతో రానున్న రోజుల్లో నైరుతి బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం ఏర్పడనుంది. ఈ అల్పపీడనం క్రమంగా బలపడి వాయుగుండంగా మారే అవకాశం ఉందని వాతావరణ సంస్థ 'స్కైమెట్' అంచనా వేసింది. దీని కారణంగా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వాతావరణంలో భారీ మార్పులు చోటు చేసుకోనున్నట్లు తెలిపింది. ఓ వైపు ఎండలు మండుతుండగానే, మరోవైపు రానున్న మూడు నాలుగు రోజుల పాటు పలు జిల్లాల్లో వర్షాలు పడే అవకాశం ఉంది.
సముద్రంలో కదలికలు : ప్రస్తుతం బంగాళాఖాతంలో పరిస్థితులు అస్థిరంగా ఉన్నాయి. శుక్రవారం నాటికి శ్రీలంకకు దక్షిణ భాగంలో ఒక ఉపరితల ఆవర్తనం ఆవరించింది. ఇది క్రమంగా బలపడుతోంది. దీని ప్రభావంతో సముద్రంలో మార్పులు వేగవంతం అయ్యాయి. ఈ నెల (మే) 12 లేదా 13వ తేదీ నాటికి భూమధ్య రేఖను ఆనుకుని నైరుతి బంగాళాఖాతంలో ఒక అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. ప్రముఖ వాతావరణ పరిశోధనా సంస్థ 'స్కైమెట్' ఈ మేరకు కీలక ప్రకటన చేసింది. ఈ అల్పపీడనం అక్కడితో ఆగిపోదు. అది మరింతగా బలపడి తీవ్రమైన వాయుగుండంగా మారనుందని స్కైమెట్ అంచనా వేసింది. ఈ వాయుగుండం ఏ దిశగా పయనిస్తుంది? ఎక్కడ తీరం దాటుతుంది? అన్న వివరాలపై మరో మూడు రోజుల్లో పూర్తి స్పష్టత రానుంది.
మంగళవారం వరకు వానలు! : సముద్రంలో అల్పపీడనం ముప్పు ఒకవైపు ఉంటే ద్రోణి ప్రభావం మరోవైపు రాష్ట్రాన్ని కలవరపెడుతోంది. కొమొరిన్ ప్రాంతం నుంచి కర్ణాటక, రాయలసీమ, తమిళనాడు రాష్ట్రాల మీదుగా మధ్యప్రదేశ్ వరకు ఒక ద్రోణి విస్తరించి ఉంది. సముద్ర మట్టానికి సుమారు 0.9 మీటర్ల ఎత్తులో ఈ ద్రోణి స్థిరంగా కొనసాగుతోంది. ఈ ద్రోణి ప్రభావంతో ఆంధ్రప్రదేశ్లో వాతావరణం ఒక్కసారిగా చల్లబడనుంది. వచ్చే మంగళవారం వరకు రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాంతాల్లో ఆకాశం మేఘావృతమై ఉంటుందని అధికారులు తెలిపారు. కేవలం మేఘాలే కాదు, పలు జిల్లాల్లో పిడుగులతో కూడిన భారీ వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని రాష్ట్ర విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ హెచ్చరిక జారీ చేసింది.
నిప్పులు చెరిగిన భానుడు : గత కొద్ది రోజులుగా వర్షాలు పడుతున్నప్పటికీ, ఎండల తీవ్రత మాత్రం తగ్గలేదు. శుక్రవారం పలు జిల్లాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు రికార్డు స్థాయిలో నమోదయ్యాయి. వైఎస్ఆర్ కడప జిల్లాలో అత్యధికంగా 40.8 డిగ్రీల గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రత నమోదైంది. జనం ఉక్కపోతతో అల్లాడిపోయారు. నంద్యాల జిల్లా పాణ్యం ప్రాంతంలో 40.7 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత రికార్డ్ అయింది. అలాగే, పోలవరం జిల్లా పరిధిలోని వీఆర్పురంలో 40.6 డిగ్రీల మేర ఎండలు దంచికొట్టాయని అధికారులు వెల్లడించారు.
పలుచోట్ల వర్షపాతం నమోదు : ఓవైపు ఎండలు మండుతుంటే ద్రోణి ప్రభావంతో మరికొన్ని జిల్లాల్లో వానలు కురిశాయి. శుక్రవారం రాష్ట్రంలో నమోదైన వర్షపాతం వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి. అనకాపల్లి జిల్లాలోని నర్సీపట్నంలో అత్యధికంగా 16.2 మిల్లీమీటర్ల (మి.మీ) వర్షపాతం నమోదైంది. పల్నాడు జిల్లా చిలకలూరిపేటలో 12 మి.మీ వర్షం కురిసింది. పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా ఆకివీడులో కూడా 12 మి.మీ వర్షపాతం రికార్డ్ అయింది. ఉప్పుమాగులూరు ప్రాంతంలో 10.5 మి.మీ మేర వర్షం కురిసిందని వాతావరణ శాఖ అధికారులు పేర్కొన్నారు.
ఈ జిల్లాలకు వర్ష సూచన! : వారాంతంలో పలు జిల్లాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ తెలిపింది. శని, ఆదివారాల్లో అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా, పోలవరం, విశాఖపట్నం, అనకాపల్లి, కాకినాడ, డాక్టర్ బీఆర్ అంబేడ్కర్ కోనసీమ, బాపట్ల, పల్నాడు జిల్లాల్లో వర్షాలు పడే అవకాశం ఉంది.
