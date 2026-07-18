పదేళ్ల నిరీక్షణకు తెర - ఏపీ వక్ఫ్బోర్డు రికార్డుల బదిలీ
తెలంగాణ వక్ఫ్ బోర్డు నుంచి ఏపీకి వక్ఫ్ బోర్డు రికార్డులు బదిలీ - 3,503 దస్త్రాలు, 4,050 సర్వే నివేదికల అప్పగింత - దశాబ్దకాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న సమస్యకు పరిష్కారం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 18, 2026 at 1:13 PM IST
AP Waqf Board Files Transfer : రాష్ట్ర విభజన తర్వాత దశాబ్దకాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న ఆంధ్రప్రదేశ్ వక్ఫ్బోర్డు రికార్డుల బదిలీ ప్రక్రియకు ఎట్టకేలకు తెరపడింది. ఏపీకి సంబంధించిన 3,503 దస్త్రాలు, 4,050 సర్వే కమిషనర్ నివేదికలు, రెండు అధికారిక గెజిట్లతో పాటు ఇతర కీలక పత్రాలను తెలంగాణ వక్ఫ్బోర్డు అధికారికంగా అప్పగించింది. ఈ రికార్డులు మరో రెండు రోజుల్లో ఏపీకి చేరనున్నాయి. దీంతో రాష్ట్రంలోని కీలక వక్ఫ్ ఆస్తులకు సంబంధించిన అధికారిక సమగ్ర సమాచారం వక్ఫ్బోర్డు వద్ద అందుబాటులోకి రానుంది. అదేవిధంగా వీటి సంరక్షణ సైతం మరింత పటిష్ఠం కానుంది.
వేలాది రికార్డులు హైదరాబాద్లోనే: తెలుగు రాష్ట్రాలు విభజన అనంతరం ఏపీ వక్ఫ్బోర్డు పరిధిలోని కొన్ని రికార్డులను మాత్రమే ఇక్కడికి అధికారులు తరలించగలిగారు. రికార్డు భద్రపరిచే గదిలోని కొన్ని వేలాది కీలక దస్త్రాలు మాత్రం హైదరాబాద్లోనే మిగిలిపోయాయి. విభజన సమయంలో కేంద్ర ప్రభుత్వంతో పాటు అప్పటి తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ వక్ఫ్బోర్డుకు సంబంధించిన దస్త్రాల బదిలీకి అంగీకరించినప్పటికీ, తెలంగాణ వక్ఫ్బోర్డు నుంచి గ్రీన్ సిగ్నల్ రాలేదు.
ఎట్టకేలకు దస్త్రాల అప్పగింత ప్రక్రియ: గత 10 ఏళ్లుగా ఇరు రాష్ట్రాల వక్ఫ్బోర్డు అధికారులు పలుమార్లు చర్చలు జరిపినా పూర్తిస్థాయిలో కొలిక్కిరాలేదు. 2024లో ఏపీలో కొత్త ప్రభుత్వం ఏర్పడిన అనంతరం ఈ అంశంపై రాష్ట్ర వక్ఫ్బోర్డు అధికారులు ప్రత్యేక దృష్టి సారించారు. తెలంగాణ అధికారులతో పలు దఫాలుగా చర్చలు జరిపి, పరస్పర సమన్వయంతో ఎట్టకేలకు రికార్డుల అప్పగింత ప్రక్రియను కొలిక్కితెచ్చారు.
వక్ఫ్ ఆస్తులపై ఆక్రమణలు: ఇప్పటివరకు కీలక వక్ఫ్ ఆస్తులకు సంబంధించిన దస్త్రాలు రాష్ట్రానికి అందుబాటులో లేవు. ఇవి తెలంగాణలోనే ఉండటం వల్ల వక్ఫ్ ఆస్తుల యాజమాన్య హక్కుల నిర్ధారణ, భూముల పరిరక్షణ, ఆక్రమణల తొలగింపు, న్యాయపరమైన వ్యవహారాల నిర్వహణలో ఇబ్బందులు ఎదురయ్యాయి. దీనిని ఆసరాగా చేసుకుని పలుచోట్ల వక్ఫ్ ఆస్తులపై ఆక్రమణలు జరిగినట్లు అధికారులు పేర్కొంటున్నారు. ఇలాంటి ఆక్రమణలకు ఇకపై అడ్డుకట్టపడే అవకాశముందని, ఈ పరిణామం రాష్ట్రంలోని వక్ఫ్ ఆస్తుల పరిరక్షణలో కీలక మైలురాయిగా నిలుస్తుందని వక్ఫ్బోర్డు వర్గాలు అభిప్రాయపడుతున్నాయి.
తాజాగా అన్ని కీలక దస్త్రాలు రాష్ట్రాల ఆస్తులపై సమగ్ర సమాచారం అందుబాటులోకి వచ్చి, ఆక్రమణలను గుర్తించడం, చట్టపరమైన చర్యలు చేపట్టడం మరింత వేగవంతం అవుతుందని అధికారులు ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ఏపీ వక్ఫ్ బోర్డు చరిత్రలో సువర్ణ అధ్యాయం: ఆంధ్రప్రదేశ్ వక్ఫ్ బోర్డు చరిత్రలో సువర్ణాధ్యాయం మొదలైందని ఏపీ వక్ఫ్ బోర్డు చైర్మన్ అబ్దుల్ అజీజ్ పేర్కొన్నారు. దశాబ్దకాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న సమస్యలు ఎట్టకేలకు పరిష్కారమయ్యాయని తెలిపారు. తెలంగాణ వక్ఫ్ బోర్డు నుంచి ఏపీ వక్ఫ్ బోర్డుకు రికార్డుల బదిలీ అయ్యాయన్నారు. అలాగే తెలంగాణ నుంచి ఏపీకి రావాల్సిన రూ.55 కోట్ల బకాయిలు కూడా త్వరలో విడుదల కానున్నాయని అజీజ్ వెల్లడించారు. రికార్డుల బదిలీ ప్రక్రియకు సహకరించినందుకు తెలంగాణ వక్ఫ్ బోర్డు చైర్మన్, సంబంధిత అధికారులకు ఆయన కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.
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