నేటితో ముగియనున్న ఓటర్ల జాబితా సవరణ గడువు - ఈసీ నిర్ణయంపై ఉత్కంఠ
మరో రెండు వారాలు పొడిగించాలని కేంద్ర ఎన్నికల సంఘానికి ఏపీ సీఈవో లేఖ - 99.98 శాతం గణన పత్రాల పంపిణీ పూర్తి - ఇంకా 40.86 లక్షల పత్రాలు వెనక్కి రావాల్సిందే
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 14, 2026 at 11:51 AM IST
AP Voter List Deadline : రాష్ట్రంలో ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ ప్రక్రియ తుది దశకు చేరుకుంది. ఓటర్ల గణన పత్రాల స్వీకరణ, డిజిటలైజేషన్ పూర్తి చేయడానికి నేటితో గడువు ముగియనుంది. గడువు పొడిగింపుపై కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం నుంచి అధికారికంగా ఎలాంటి ఉత్తర్వులు రాకపోవడంతో అధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు. నేటినే చివరి రోజుగా పరిగణిస్తూ పెండింగ్ పనులను యుద్ధప్రాతిపదికన పూర్తి చేసేందుకు పరుగులు పెడుతున్నారు.
99.98 శాతం ఫారాల పంపిణీ పూర్తి : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మొత్తం 4,16,27,694 మంది ఓటర్లు ఉన్నారు. వీరి వివరాల నమోదు, తప్పుల సవరణల కోసం అధికారులు పకడ్బందీగా ఇంటింటి సర్వే చేపట్టారు. ఈ భారీ ప్రక్రియలో మొత్తం 46,397 మంది బూత్ స్థాయి అధికారులు (బీఎల్ఓలు) పాల్గొన్నారు. ఇప్పటివరకు 4,16,20,565 గణన పత్రాలను ఓటర్ల ఇళ్లకు వెళ్లి పంపిణీ చేశారు. అంటే, రాష్ట్రంలో రికార్డు స్థాయిలో 99.98 శాతం గణన పత్రాల పంపిణీ విజయవంతంగా పూర్తయింది.
పెండింగ్పై యంత్రాంగం ప్రత్యేక దృష్టి : ఫారాల పంపిణీ దాదాపుగా పూర్తయినప్పటికీ, ఓటర్ల నుంచి వాటిని తిరిగి సేకరించడంలో కొంత జాప్యం జరుగుతోంది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఇంకా సుమారు 40.86 లక్షల గణన పత్రాలు తిరిగి అందాల్సి ఉందని సమాచారం. మరోవైపు జూలై 12 సాయంత్రం నాటికి 93.29 శాతం పత్రాల డిజిటలైజేషన్ పూర్తయింది. ఇంకా సుమారు 27.86 లక్షల ఫారాల డిజిటలైజేషన్ పెండింగ్లో ఉంది. గడువు ముగియనుండటంతో అధికారులు దీనిపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించారు. బీఎల్వోలు, బీఎల్ఏలతో అత్యవసర సమావేశాలు నిర్వహించారు. గణన పత్రాల సేకరణ, డిజిటలైజేషన్ను వెంటనే పూర్తి చేయాలని జిల్లా అధికారులకు ఉన్నతాధికారులు స్పష్టమైన ఆదేశాలు జారీ చేశారు.
పొడిగింపు కోరుతూ ఈసీకి లేఖ : క్షేత్రస్థాయిలో పెండింగ్ పనులు భారీగా ఉన్న నేపథ్యంలో గడువు పొడిగింపునకు రాష్ట్ర ఎన్నికల ప్రధాన అధికారి (సీఈవో) మొగ్గుచూపారు. ఓటర్ల జాబితా సవరణ గడువును మరో రెండు వారాల పాటు పొడిగించాలని కేంద్ర ఎన్నికల సంఘాన్ని కోరారు. అయితే, గడువు పెంపుపై ఈసీ నుంచి ఎలాంటి అధికారిక నిర్ణయం వెలువడలేదు. దీంతో ఎన్నికల సంఘం నిర్ణయం కోసం అధికారులు ఉత్కంఠగా ఎదురుచూస్తున్నారు.
జిల్లాల వారీగా పురోగతి ఇదీ : గణన పత్రాల స్వీకరణ, ఆన్లైన్ నమోదులో జిల్లాల వారీగా భిన్నమైన పురోగతి కనిపిస్తోంది. అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా ఏకంగా 99.97 శాతం ఫారాల ఆన్లైన్ నమోదుతో రాష్ట్రంలోనే అగ్రస్థానంలో నిలిచింది. విశాఖపట్నం జిల్లాలో కేవలం 87.24 శాతం మాత్రమే డిజిటలైజేషన్ పూర్తయి అత్యల్ప పురోగతి నమోదు చేసింది. ఇక ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో 89.95 శాతం డిజిటలైజేషన్ పూర్తయింది. ఓటర్ల నుంచి ఫారాలు వెనక్కి రావడంలో తిరుపతి జిల్లాలో అత్యధికంగా 16.56 శాతం పెండింగ్ ఉంది. పశ్చిమగోదావరి జిల్లాలో అత్యల్పంగా 4.51 శాతం, ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో 5.42 శాతం గణన పత్రాలు అందాల్సి ఉంది.
ఓటర్లకు కీలక హెచ్చరిక : గణన పత్రాలు ఇంకా సమర్పించని ఓటర్లకు అధికారులు కీలక సూచన చేశారు. వెంటనే తమ పరిధిలోని బూత్ స్థాయి అధికారులను సంప్రదించి పత్రాలు అందజేయాలని కోరారు. ఎన్నికల సంఘం వెబ్సైట్ ద్వారా ఆన్లైన్లో కూడా ఈ పత్రాలను సమర్పించే అవకాశం కల్పించారు. ఒకవేళ ఫారాలు సమర్పించకపోతే, రాబోయే ముసాయిదా ఓటర్ల జాబితాలో పేర్లు గల్లంతయ్యే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరించారు. ప్రస్తుత షెడ్యూల్ ప్రకారం జూలై 21న ఎన్నికల సంఘం ముసాయిదా ఓటర్ల జాబితాను (డ్రాఫ్ట్ రోల్) విడుదల చేయనుంది. జూలై 21 నుంచి ఆగస్టు 20 వరకు జాబితాపై అభ్యంతరాలు, కొత్త దరఖాస్తులను స్వీకరిస్తారు. ఆ దరఖాస్తులన్నింటినీ నిశితంగా పరిశీలించి, పరిష్కరించిన అనంతరం సెప్టెంబర్ 22న తుది ఓటర్ల జాబితాను అధికారికంగా ప్రచురిస్తారు.
ఓటర్లకు అలర్ట్ - ఎన్యూమరేషన్ పత్రాల సమర్పణకు నేడు, రేపే సమయం
"సర్" ఫారం పూర్తి చేశారా? - ఆన్లైన్ పూర్తయ్యిందో లేదో ఇలా తెలుసుకోండి!