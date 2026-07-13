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ఏపీలో ముగింపు దశకు ఓటర్ల జాబితా సవరణ - గడువు పొడిగించాలని ఈసీకి సీఈవో లేఖ

రాష్ట్రంలో పూర్తయిన 88 శాతం ఓటర్ల డిజిటలైజేషన్ ప్రక్రియ - చనిపోయినట్లుగా 14 లక్షల మందికి పైగా ఓటర్ల గుర్తింపు - శాశ్వతంగా వలస వెళ్లిన ఓటర్లు 12 లక్షలకు పైనే

​AP Voter List Revision
​AP Voter List Revision (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 13, 2026 at 8:13 PM IST

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​AP Voter List Revision : రాష్ట్రంలో ఓటర్ల జాబితా సవరణ (ఎస్ఎస్ఆర్) ప్రక్రియ ముమ్మరంగా సాగుతోంది. గత నెల రోజుల నుంచి జరుగుతున్న ఈ ప్రక్రియలో గణనీయమైన పురోగతి కనిపించింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఇప్పటివరకు 88 శాతం ఓటర్ల డిజిటలైజేషన్ పూర్తయినట్లు రాష్ట్ర ఎన్నికల ప్రధాన అధికారి (సీఈవో) వివేక్ యాదవ్ స్పష్టం చేశారు. అయితే, వివిధ రాజకీయ పార్టీల వినతుల మేరకు ఈ ప్రక్రియ గడువును మరికొన్ని రోజులు పొడిగించాలని కేంద్ర ఎన్నికల సంఘానికి (ఈసీఐ) ఆయన లేఖ రాశారు.

4 కోట్లకు పైగా ఫారాల పంపిణీ : రాష్ట్రంలో నెల రోజుల నుంచి బూత్ స్థాయి అధికారులు (బీఎల్ఓ) ఇంటింటికి తిరిగి సర్వే చేస్తున్నారు. ఓటర్ల జాబితా సవరణలో భాగంగా మొత్తం 4 కోట్ల 16 లక్షల 26 వేల 144 ఎన్యుమరేషన్ ఫారాలను పంపిణీ చేశారు. ఈ ప్రక్రియ దాదాపుగా పూర్తయింది. పంపిణీ చేసిన వాటిలో ఇప్పటివరకు 3 కోట్ల 69 లక్షల 50 వేల 812 మంది ఓటర్ల వివరాలను ఆన్‌లైన్ చేశారు. అంటే మొత్తంగా 88 శాతం మంది ఓటర్ల డిజిటలైజేషన్ ప్రక్రియ విజయవంతంగా పూర్తయింది. ఇంకా 1.67 శాతం ఫారాలు మాత్రమే పెండింగ్‌లో ఉన్నట్లు అధికారులు గుర్తించారు.

లక్షల్లో మృతి చెందిన, వలస వెళ్లిన ఓటర్లు : ఈ సర్వేలో పలు కీలక విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 14,19,644 లక్షల మంది ఓటర్లు చనిపోయినట్లు అధికారులు గుర్తించారు. ఇది మొత్తం ఓటర్లలో 3.41 శాతంగా ఉంది. అలాగే, ఉపాధి, ఇతర కారణాల వల్ల శాశ్వతంగా వేరే ప్రాంతాలకు వలస వెళ్లిన (షిఫ్ట్ అయిన) ఓటర్లు కూడా భారీగానే ఉన్నారు. ఇలాంటి వారు 12,14,994 లక్షలు ఉన్నట్లు సర్వేలో తేలింది.

అందుబాటులో లేని వారు : బీఎల్ఓలు ఓటర్ల ఇళ్లకు నేరుగా వెళ్లినప్పటికీ కొందరు అందుబాటులో లేరు. ఇలా సుమారు 7,26,425 లక్షల (1.75 శాతం) ఓటర్లు దొరకలేదని అధికారులు పేర్కొన్నారు. చనిపోయిన ఓటర్లను పక్కన పెడితే, ఈ ఓటర్ల జాబితా సవరణ ప్రక్రియ ఇంకా 9 శాతానికి పైగా పూర్తి కావాల్సి ఉందని సీఈవో వివేక్ యాదవ్ స్పష్టం చేశారు.

గడువు పొడిగింపునకు సిఫార్సు : ఓటర్ల జాబితా సవరణ ప్రక్రియ గడువు ముగుస్తుండటంతో వివిధ రాజకీయ పార్టీలు ఆందోళన వ్యక్తం చేశాయి. గడువును పెంచాలని కోరుతూ సీఈవోకు వినతిపత్రాలు సమర్పించాయి. దీనికి తోడు కొన్ని పట్టణ (అర్బన్) ప్రాంతాల్లో సర్వే నెమ్మదిగా సాగుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో వివిధ జిల్లాల కలెక్టర్లు సైతం గడువు పొడిగింపునకు సూచనలు చేశారు. వీటన్నింటిని పరిగణనలోకి తీసుకున్న రాష్ట్ర ఎన్నికల ప్రధాన అధికారి వివేక్ యాదవ్, కేంద్ర ఎన్నికల సంఘానికి ప్రత్యేకంగా లేఖ రాశారు. ప్రక్రియను వంద శాతం పారదర్శకంగా పూర్తి చేసేందుకు గడువు పెంచాలని ఆ లేఖలో ఆయన ఈసీని కోరారు.

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ఏపీలో ఓటర్ల జాబితా సవరణ
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