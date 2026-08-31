కొత్త ఓటు కోసం 8.58 లక్షల దరఖాస్తులు - ముగిసిన ఓటర్ల సవరణ గడువు
రాష్ట్రంలో ముగిసిన ఓటర్ల క్లెయిమ్లు, అభ్యంతరాల స్వీకరణ - ఓట్ల తొలగింపు కోసం రికార్డు స్థాయిలో 48.12 లక్షల వినతులు - మార్పులు, చేర్పుల కోసం 12.03 లక్షల దరఖాస్తుల స్వీకరణ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 31, 2026 at 10:54 PM IST
AP Voter List Revision : రాష్ట్రంలో ఓటర్ల జాబితా సమగ్ర సవరణ ప్రక్రియ కీలక దశకు చేరుకుంది. ఓటర్ల జాబితాలో క్లెయిమ్లు, అభ్యంతరాల స్వీకరణ గడువు ఆదివారం అర్ధరాత్రితో ముగిసింది. కొత్తగా ఓటుహక్కు పొందడానికి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా భారీగా దరఖాస్తులు వచ్చాయి. అలాగే, అనర్హుల ఓట్ల తొలగింపునకు, మార్పులు చేర్పులకు లక్షల సంఖ్యలో వినతులు అందాయి. శనివారం సాయంత్రం వరకు అందిన దరఖాస్తుల వివరాలను ఎన్నికల సంఘం ఆదివారం ప్రకటించింది. సెప్టెంబర్ 28 లోపు ఈ దరఖాస్తుల విచారణ పూర్తి చేస్తారు. అర్హుల పేర్లతో అక్టోబర్ 3న ఓటర్ల తుది జాబితాను విడుదల చేయనున్నారు.
కొత్త ఓటర్లు భారీగా : కొత్తగా ఓటుహక్కు కోసం (ఫాం-6) రాష్ట్రంలో 8,58,455 మంది దరఖాస్తు చేసుకున్నారు. ఓటర్ల ముసాయిదా జాబితా జులై 31న విడుదలైంది. ఆ జాబితా రాకముందు 6,56,732 మంది దరఖాస్తు చేశారు. ముసాయిదా విడుదలైన తర్వాత మరో 2,01,723 మంది అప్లై చేసుకున్నారు. ఈ మొత్తం దరఖాస్తుల్లో ఇంకా 2,96,063 దరఖాస్తుల విచారణ పెండింగ్లో ఉంది. త్వరలోనే వీటి విచారణ పూర్తి చేసి అర్హులైన వారందరి పేర్లను తుది జాబితాలో చేరుస్తారు.
తొలగింపు కోసం 48 లక్షల దరఖాస్తులు : ఓటర్ల జాబితా నుంచి అనర్హుల పేర్లను తొలగించడానికి (ఫాం-7) రికార్డు స్థాయిలో వినతులు వచ్చాయి. ఏకంగా 48,12,704 దరఖాస్తులు ఎన్నికల సంఘానికి అందాయి. మరణించిన వారు, శాశ్వతంగా వలస వెళ్లిన వారు, ఆ చిరునామాలో లేని వారు, డబుల్ ఎంట్రీ ఉన్న ఓట్లను తొలగించాలని ఎక్కువగా దరఖాస్తులు వచ్చాయి. ముసాయిదా జాబితా విడుదలకు ముందే 47,97,295 దరఖాస్తులు వచ్చాయి. విడుదల తర్వాత 15,409 దరఖాస్తులు మాత్రమే అందాయి. ముసాయిదా విడుదలకు ముందు వచ్చిన దరఖాస్తుల్లో 4,038 మినహా, మిగతా వాటన్నింటి విచారణను అధికారులు పూర్తి చేశారు. అనర్హుల పేర్లు తొలగించాకే ముసాయిదా జాబితాను విడుదల చేశారు. ప్రస్తుతం 7,118 దరఖాస్తుల విచారణ మాత్రమే పెండింగ్లో ఉంది.
మార్పులు, చేర్పులకు 12 లక్షలు : ఓటర్ల జాబితాలో తప్పుల సవరణ, మార్పులు చేర్పుల కోసం (ఫాం-8) 12,03,045 మంది దరఖాస్తు చేసుకున్నారు. ఒకే నియోజకవర్గంలో చిరునామా మార్పు, వేరే నియోజకవర్గానికి ఓటు బదిలీ, పేర్లలో తప్పులు, ఫోన్ నంబర్ల సవరణ కోసం వీరు దరఖాస్తులు పెట్టుకున్నారు. ముసాయిదా జాబితా విడుదలకు ముందు 10,69,218 మంది దరఖాస్తు చేసుకోగా విడుదల తర్వాత 1,33,827 మంది దరఖాస్తు చేశారు. ప్రస్తుతం వీటిలో 1,86,365 దరఖాస్తుల విచారణ పెండింగ్లో ఉంది. గడువు ముగియడంతో ఇకపై వచ్చిన దరఖాస్తులను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి తుది జాబితాను సిద్ధం చేసే పనిలో అధికారులు నిమగ్నమయ్యారు.
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