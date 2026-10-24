నాలుగు పట్టణ స్థానిక సంస్థలకు నామినేషన్ల స్వీకరణకు ముగిసిన గడువు
రాష్ట్రంలోని నాలుగు పట్టణ స్థానిక సంస్థలకు నామినేషన్ల స్వీకరణకు గడువు ముగిసింది. రెండు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లు, 2 మున్సిపాలిటీలకు ఇచ్చిన 48 గంటల అదనపు సమయం పూర్తయింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 24, 2026 at 6:01 PM IST
AP Local Polls 2026 : ఏపీలోని నాలుగు పట్టణ స్థానిక సంస్థలకు నామినేషన్ల స్వీకరణ గడువు ముగిసింది. రెండు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లు, 2 మున్సిపాలిటీలకు ఇచ్చిన 48 గంటల అదనపు సమయం పూర్తయింది. సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలతో ఆయా స్థానాలకు రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం అదనపు సమయం ఇచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. తిరుపతి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లో 18, కడప మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లో 11 వార్డులకు, రాజంపేట మున్సిపాలిటీలో 11, మైదుకూరు మున్సిపాలిటీలో మొత్తం వార్డుల్లో నామినేషన్లు దాఖలయ్యాయి.
అసలేం జరిగిందంటే? : పట్ణణ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో తమ పార్టీ అభ్యర్థులను నామినేషన్లు వేయకుండా అడ్డుకున్నారని, అందువల్ల నామినేషన్ల గడువును పొడిగించడంతో పాటు తమ వారికి పోలీసు రక్షణ కల్పించాలని కోరుతూ వైఎస్సార్సీపీ సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించింది. నామినేషన్ల గడువును పెంచడానికి నిరాకరిస్తూ ఏపీ హైకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పును సవాల్ చేస్తూ ఆ పార్టీ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి లేళ్ల అప్పిరెడ్డి ఈ ఎస్ఎల్పీ దాఖలు చేశారు. తమ అభ్యర్థులపై భౌతికంగా దాడులు చేశారని, నామినేషన్ కేంద్రాలకు చేరుకోకుండా అడ్డుపడటంతో పాటు బెదిరించారని వెల్లడించారు.
పుంగనూరు, రాయచోటి, కడప, తిరుపతిల్లో చోటుచేసుకున్న ఘటనలను ఆయన తన పిటిషన్లో ఉదహరించారు. కడపలో తమ అభ్యర్థి నామినేషన్ పత్రాలను లాక్కొని చించేశారని, తిరుపతిలో తొమ్మిది మంది అభ్యర్థులను రిటర్నింగ్ అధికారి కార్యాలయంలోకి ప్రవేశించకుండా అడ్డుకున్నారన్నారు. నామినేషన్లు దాఖలు చేయడానికి పార్టీ అభ్యర్థులతో కలిసి వెళ్తున్న ఎంపీ మిథున్రెడ్డి కాన్వాయిపై దాడి జరిగినట్లు పేర్కొన్నారు.
ఈ వ్యాజ్యంపై విచారించిన సుప్రీం కోర్టు అభ్యర్థుల తుది జాబితా ప్రకటనను ఈ నెల 25 వరకు వాయిదా వేయాలని నిర్దేశించింది. ఎక్కడైనా నామినేషన్ల గడువు పెంచాల్సిన అవసరం ఉందని ఎన్నికల సంఘం భావిస్తే ఆ నిర్ణయం ప్రకటించిన తర్వాత 48 గంటల సమయం ఇవ్వాలని, అందుకు తగ్గట్టు ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ సవరించాలని సూచించింది. అవసరమైన చోట జిల్లా కేంద్రంలో కలెక్టర్ ముందు నామినేషన్లు సమర్పించేందుకు ప్రత్యామ్నాయ అవకాశం కల్పించాలంది. నామినేషన్ కేంద్రాల వద్ద బందోబస్తు, సీసీటీవీ కవరేజి, అభ్యర్థులకు పోలీసు భద్రత కల్పించడానికి డీజీపీ చర్యలు తీసుకోవాలని సుప్రీంకోర్టు ఆదేశించింది.
దీంతో రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం నాలుగు పట్టణ స్థానిక సంస్థలకు నామినేషన్ల స్వీకరణ గడువును ఈనెల 24వ తేదీ వరకు పొడిగించింది. తాజాగా పొడిగించిన 48 గంటల అదనపు సమయం పూర్తి కావడంతో ఇవాళ నామినేషన్ల స్వీకరణ గడువు ముగిసింది. 25న నామినేషన్ల పరిశీలన, అభ్యర్థుల తుది జాబితా ప్రకటించనున్నారు.
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