ETV Bharat / state

కొత్త వాహనదారులకు గుడ్ న్యూస్ - ఇకపై వారంలో శాశ్వత రిజిస్ట్రేషన్‌ నంబరు!

రవాణాశాఖ అధికారులు చేస్తున్న జాప్యానికి చెక్‌పెట్టేలా ఉన్నతాధికారులు నిర్ణయం - ఎన్‌ఐసీకి రవాణా కమిషనర్‌ లేఖ

Permanent Registration Number For New Vehicles
Permanent Registration Number For New Vehicles (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 12, 2025 at 11:55 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Permanent Registration Number For New Vehicles: కొత్త వాహనాలను కొనుగోలు చేసే వారికి శాశ్వత రిజిస్ట్రేషన్ నంబరు వెంటనే కేటాయించకుండా రవాణాశాఖ అధికారులు చేస్తున్న జాప్యానికి చెక్​ పెట్టేలా ఉన్నతాధికారులు నిర్ణయం తీసుకున్నారు. వారంలో అధికారి శాశ్వత రిజిస్ట్రేషన్‌ నంబరు కేటాయించకపోతే, ఆటోమెటిక్‌గా ఆ నంబరు కేటాయింపు జరిగిపోయేలా సాఫ్ట్‌వేర్‌లో మార్పు చేయనున్నారు. నిబంధనల ప్రకారం కొత్త వాహనం కొనుగోలు చేస్తే వాహన డీలరు షోరూమ్‌లోనే తొలుత తాత్కాలిక రిజిస్ట్రేషన్‌ నంబరు కేటాయిస్తారు. ఆ తర్వాత వాహన్‌ పోర్టల్‌కు ఈ వివరాలు వెళ్లగానే రెండు, మూడు రోజుల్లో సంబంధిత రవాణా శాఖ అధికారి ఆ వాహనానికి శాశ్వత రిజిస్ట్రేషన్‌ నంబరు కేటాయించాలి.

ఒకవేళ వాహనదారు ఫ్యాన్సీ నంబరు పొందాలనుకుంటే మాత్రం నెల రోజుల వరకు తాత్కాలిక రిజిస్ట్రేషన్‌ నంబరుతో వాహనం నడపవచ్చు. ఫ్యాన్సీ నంబర్లు అవసరం లేని వాహనాలకు వెంటనే శాశ్వత రిజిస్ట్రేషన్‌ నంబరును కేటాయించాలి. కానీ అనేక చోట్ల రవాణాశాఖ అధికారులు నెల నుంచి రెండు నెలల పాటు నంబరు కేటాయించకుండా అక్కడి జాప్యం చేస్తున్నారు. సంబంధిత వాహన డీలర్‌ తమను కలిసి, వాహనానికి రూ.500-1,000 చొప్పున ఇస్తేనే నంబరు కేటాయిస్తామంటూ బేరాలు పెడుతున్నారంటూ ఫిర్యాదులు వస్తున్నాయి.

జీఎస్టీ తగ్గింపు తర్వాత రాష్ట్రంలో వాహనాల అమ్మకాలు పెరగగా, సెప్టెంబరు, అక్టోబరు నెలల్లో పెద్ద ఎత్తున వాహనాల విక్రయాలు జరిగాయి. అయితే అనేక చోట్ల ఇప్పటికీ వాటికి శాశ్వత రిజిస్ట్రేషన్‌ నంబర్లు కేటాయించకుండా రవాణా అధికారులు సతాయిస్తున్నారు. దీంతో వీరికి చెక్‌ పెట్టేలా కమిషనర్‌ మనీష్‌కుమార్‌ సిన్హా తాజాగా లేఖ రాశారు. సంబంధిత అధికారి వారంలోగా నంబరు కేటాయించకపోతే, ఆటోమేటిక్‌గా శాశ్వత రిజిస్ట్రేషన్‌ నంబరు వచ్చేలా వాహన్‌ సాఫ్ట్‌వేర్‌లో వెంటనే మార్పులు చేయాలంటూ సాఫ్ట్‌వేర్‌ నిర్వాహకులైన నేషనల్‌ ఇన్ఫర్మేషన్‌ సెంటర్‌ (ఎన్‌ఐసీ) ఉన్నత అధికారులకు లేఖ పంపారు.

45 రోజుల్లో ట్రాఫిక్ చలానా కట్టాల్సిందే - లేకపోతే వాహనం సీజ్​!

మరోవైపు కొత్త మోటారు వాహనచట్టం ప్రకారం భారీ జరిమానాలు ఉంటాయని కొత్త నిబంధనల అమలుకు ఉత్తర్వులు జారీ చేయనుంది. దీని పై వాహనదారులకు అవగాహన కల్పిస్తున్నామని పోలీసులు తెలుపుతున్నారు. వాటి ప్రతిపాదనలు ఇలా ఉన్నాయి. ఎంవీ (మోటారు వెహికల్‌) యాక్టు కింద ఇప్పటి వరకు మద్యం తాగి వాహనం నడిపినా, నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించి ప్రమాదాలకు కారణమైనా డ్రైవింగ్‌ లైసెన్సు రద్దుకు అవకాశం ఉండేది.

కొత్త నిబంధనలు అమలులోకి వస్తే ఒక వాహనంపై 5కు మించి చలానాలు ఉంటే లైసెన్సు కోల్పోవాల్సిందే. ప్రస్తుతం అయితే 90 రోజుల్లోపు చలానా చెల్లించాల్సి వచ్చేది. ఇకపై ఆ గడువును 45 రోజులకు తగ్గించారు. ఆలస్యమైతే ఆ వాహనం పై రవాణా శాఖ ఎలాంటి లావాదేవీలను అనుమతించదు. ఫలితంగా దాన్ని ఎవరికీ విక్రయించేందుకు వీలు ఉండదు. లైసెన్సులో చిరునామా, పేరు మార్పు, రెన్యువల్‌ కూడా అవకాశముండదు. ఒకవేళ చలానా కట్టకపోతే వాహనాన్ని స్వాధీనం చేసుకునే అధికారం పోలీసులకు ఉంటుంది. ప్రస్తుతం చలానాలు వాహన యజమాని పేరిట జారీ అవుతుండగా ఇక పై ఆ సమయంలో యజమాని వాహనం నడపలేదని నిరూపిస్తే డ్రైవింగ్‌ చేసిన వ్యక్తిని బాధ్యుడిని చేస్తారు.

కొత్త వాహన చట్టం - ఇకపై నిబంధనలు అతిక్రమిస్తే జరిమానాల మోతే

TAGGED:

RC WITHIN ONE WEEK
NEW VEHICLE REGISTRATION IN AP
NEW VEHICLE PERMANENT REGISTRATION
కొత్త వాహనాల శాశ్వత రిజిస్ట్రేషన్‌
NEW VEHICLE FOR REGISTRATION NUMBER

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

'ఆపరేషన్ సిందూర్​కు ప్రతీకారంగానే దిల్లీ దాడి'- ఫరీదాబాద్ ఉగ్రకుట్రతో లింకులు

పిల్లలు ఇంట్లో ఒంటరిగా ఉంటున్నారా? - ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి!

చరణ్ 'చికిరి చికిరి'పై ఆర్​జీవీ సంచలన ట్వీట్- ఏమన్నారంటే?

కొత్త 'Aadhaar' యాప్​ను తీసుకొచ్చిన కేంద్రం- డౌన్​లోడ్ చేసుకోండిలా!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.