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మూడేళ్ల నిరీక్షణకు తెర - ఏపీలో మళ్లీ డీఎల్, ఆర్సీ కార్డుల జారీ

రాష్ట్రంలో మూడేళ్లుగా నిలిచిపోయిన డీఎల్, ఆర్సీ కార్డుల పంపిణీకి లైన్ క్లియర్ - స్మార్ట్ కార్డుల సరఫరా కోసం టెండర్ల ప్రక్రియ పూర్తి - అత్యల్పంగా రూ.42.26కే కార్డుల ముద్రణ, కొరియర్ బాధ్యతలు

AP DL RC cards Tender
AP DL RC cards Tender (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 18, 2026 at 12:02 PM IST

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Andhra Pradesh DL RC cards Tender : రాష్ట్రంలోని వాహనదారులకు రవాణా శాఖ శుభవార్త అందించింది. మూడేళ్లుగా నిలిచిపోయిన డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ (డీఎల్), రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికెట్ (ఆర్సీ) స్మార్ట్ కార్డుల పంపిణీకి ఎట్టకేలకు మార్గం సుగమమైంది. కార్డుల ముద్రణ, సరఫరాకు సంబంధించిన టెండర్లను రవాణా శాఖ సోమవారం అధికారికంగా ఖరారు చేసింది. గతంతో పోలిస్తే అతి తక్కువ ధరకే ఈ టెండర్ ఖరారు కావడంతో ప్రభుత్వానికి పెద్ద మొత్తంలో నిధులు ఆదా కానున్నాయి. ఇంతకాలం స్మార్ట్ కార్డుల సరఫరా పేరిట గుత్తేదారు సంస్థలు సాగించిన దోపిడీకి రవాణా శాఖ, ఏపీటీఎస్ అధికారులు చెక్‌పెట్టారు.

రూ.42.26కే ఇంటింటికీ డెలివరీ : రవాణా శాఖలో డీఎల్, ఆర్సీ కార్డుల సరఫరా కోసం ఏపీ టెక్నాలజీ సర్వీసెస్ (ఏపీటీఎస్) ఇటీవల టెండర్లు ఆహ్వానించింది. కార్డు సరఫరాతో పాటు, వాటిపై వివరాల ముద్రణ, కార్డుదారుడి ఇంటికి నేరుగా అందించే బాధ్యతలన్నీ గుత్తేదారు సంస్థే చూసుకోవాలనే నిబంధనలు విధించింది. ఈ టెండర్లలో రోస్‌మెర్టా టెక్నాలజీస్, మణిపాల్ పేమెంట్ అండ్ ఐడెంటిటీ సొల్యూషన్స్, వెర్సటైల్ కార్డ్ టెక్నాలజీస్, కలర్‌ప్లాస్ట్ సిస్టమ్స్, సెల్ప్ ఇండియా అనే ఐదు సంస్థలు బిడ్లు దాఖలు చేశాయి. ఇందులో 'రోస్‌మెర్టా టెక్నాలజీస్' సంస్థ అత్యల్పంగా ఒక్కో కార్డుకు కేవలం రూ.42.26 ధర కోట్ చేసింది. దీంతో అధికారులు ఆ సంస్థకే టెండరు ఖరారు చేశారు.

గతంలో రూ.108 ఎందుకు చెల్లించారు? : గతంలో డీఎల్, ఆర్సీ కార్డుల జారీకి రవాణా శాఖ ఒక్కొక్క దానికి రూ.108 చొప్పున వెచ్చించేది. అహ్మదాబాద్‌కు చెందిన ఓ గుత్తేదారు సంస్థ దాదాపు రెండు దశాబ్దాల పాటు రవాణా శాఖను శాసిస్తూ వచ్చింది. రాష్ట్రమంతా రవాణా శాఖ కార్యాలయాల్లో ప్రింటర్ల ద్వారా కార్డులపై వివరాలు ప్రింట్ చేసుకునేవారు. ఆ ప్రింటర్లకు అవసరమైన రిబ్బన్, కార్డుల లామినేషన్‌ కోసం రూ.16, స్పీడ్ పోస్టుకు రూ.35 చొప్పున చెల్లించేవారు. ఇలా మొత్తంగా ఒక్కో కార్డుకు రూ.108 ఖర్చయ్యేది. అధికారులు సైతం ఆ సంస్థకే అండగా నిలిచి భారీగా ప్రజాధనాన్ని దోచిపెట్టారు. అయితే, ఇప్పుడు ముద్రణ, కొరియర్ అన్నీ కలిపి రూ.42.26కే గుత్తేదారు సంస్థ బిడ్ దక్కించుకుంది. దీంతో పాత గుత్తేదారుతో పోలిస్తే ఒక్కో కార్డుపై ప్రభుత్వానికి ఇప్పుడు రూ.65కి పైగా ఆదా కానుండటం గమనార్హం.

వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో చేతులెత్తేసిన వైనం : రాష్ట్రంలో ఏటా సగటున 33.6 లక్షల డీఎల్, ఆర్సీ కార్డులు అవసరం అవుతాయి. ఈ కార్డుల జారీ కోసం ప్రభుత్వం వాహనదారుల నుంచి రూ.235 ఫీజుగా వసూలు చేస్తుంది. ఇందులో కార్డు తయారీకి రూ.200, పోస్టల్ ఖర్చుల కింద రూ.35 తీసుకుంటారు. అయితే, గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వంలో ఈ స్మార్ట్ కార్డుల సరఫరాకు టెండర్లు పిలవడంలో ఘోరంగా విఫలమయ్యారు. పాత గుత్తేదారుకు డబ్బులు చెల్లించకుండా తీవ్ర జాప్యం చేశారు. దీంతో నెలల తరబడి కార్డుల సరఫరా నిలిచిపోయింది. ఆఖరికి 2023 ఆగస్టు నుంచి స్మార్ట్ కార్డుల జారీ విధానాన్నే పూర్తిగా ఆపేశారు.

కూటమి రాకతో మళ్లీ కార్డుల జారీ : రాష్ట్రంలో ఎన్డీయే కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి రాగానే రవాణా శాఖలో ప్రక్షాళన మొదలుపెట్టింది. నిలిచిపోయిన కార్డులను మళ్లీ జారీ చేయాలని నిర్ణయించింది. 2024 అక్టోబరు నుంచి తిరిగి ఫీజుల వసూలు ప్రారంభించింది. ఆధునిక సాంకేతికతతో క్యూఆర్ కోడ్‌తో కూడిన కార్డులు ఇవ్వాలని నిర్ణయించి టెండర్లు పిలిచింది. తాజాగా టెండర్లు ఖరారు కావడంతో కార్డుల పంపిణీ షురూ కానుంది. 2024 అక్టోబరు నుంచి ఇప్పటి వరకు దాదాపు 45 లక్షలకు పైగా కార్డులు పెండింగ్‌లో ఉన్నాయి. మొదట వీటిని జారీ చేస్తారు. ఆ తర్వాత 2023 ఆగస్టు నుంచి 2024 అక్టోబరు మధ్య కాలంలో ఆగిపోయిన 18 లక్షల కార్డులను సైతం లబ్ధిదారులకు అందించేలా రవాణా శాఖ అధికారులు సన్నాహాలు చేస్తున్నారు.

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