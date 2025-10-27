66 బస్సులు సీజ్ - ప్రైవేటు ట్రావెల్స్పై 371 కేసులు నమోదు
ప్రైవేటు ట్రావెల్స్పై రవాణాశాఖ ప్రత్యేక డ్రైవ్ - నిబంధనలు ఉల్లంఘించి తిరుగుతున్న ట్రావెల్స్పై ఆర్టీఏ చర్యలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 27, 2025 at 2:38 PM IST
AP TRANSPORT DEPT CHECKING: కర్నూలు సమీపంలో వి-కావేరీ ట్రావెల్స్ బస్సు ప్రమాదంలో 19 మంది మృతి చెందిన దుర్ఘటన దృష్యా ఈ తరహా ప్రమాదాలు జరగకుండా నివారించేందుకు రవాణాశాఖ చేపట్టిన స్పెషల్ డ్రైవ్ కొనసాగుతోంది. ప్రభుత్వ ఆదేశాల మేరకు ఆర్టీఏ అధికారులు ప్రైవేటు ట్రావెల్స్పై రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మూడో రోజు ప్రత్యేక తనిఖీలు చేశారు. రవాణాశాఖ కమిషనర్ ఆదేశాల మేరకు అన్ని జిల్లాల్లో ప్రత్యేక బృందాలుగా విడిపోయి తనిఖీలు చేశారు.
నిబంధనలు ఉల్లంఘించి తిరుగుతున్న ట్రావెల్స్ బస్సులపై ఆర్టీఏ అధికారులు కొరఢా ఝులిపిస్తున్నారు. ఆదివారం రాత్రి నుంచి సోమవారం ఉదయం వరకు 371 ట్రావెల్స్పై కేసులు నమోదు చేశారు. పలుమార్లు జరిమానాలు విధించినా తీరు మార్చుకోకుండా అడ్డగోలుగా తిరుగుతోన్న 66 ట్రావెల్స్ బస్సులను సీజ్ చేశారు. నిబంధనలు పాటించని ట్రావెల్స్ నుంచి 7 లక్షల 12 వేల జరిమానా వసూలు చేశారు. 23 బస్సుల్లో అత్యవసర ద్వారాలు తెరచుకోకుండా ఆ ప్రాంతంలో సీట్లు, బెర్తులు ఏర్పాటు చేశారని గుర్తించిన అధికారులు, వీటిపై కేసులు నమోదు చేసి భారీ జరిమానా విధించారు.
బస్సుల్లో అగ్ని ఆర్పే సిలిండర్లు లేని 79 బస్సులపైనా కేసులు నమోదు చేసి జరిమానా విధించారు. ఫైర్ అలారం వ్యవస్థ లేని 18 ట్రావెల్స్ బస్సులపై చర్యలు తీసుకున్నారు. అనధికారంగా బస్సు సీటింగ్లో మార్పులు చేసిన 42 బస్సులపై కేసులు నమోదు చేశారు. ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో అత్యధికంగా 61 ప్రైవేటు ట్రావెల్స్పై కేసులు నమోదు చేయగా, కర్నూలు - 37, తిరుపతి -14, పల్నాడు -17, నంద్యాల - 14 కేసులు నమోదు చేశారు. మూడు రోజుల్లో కలిపి మొత్తం 120 ప్రైవేటు ట్రావెల్స్ బస్సులను సీజ్ చేసినట్లు రవాణాశాఖ అధికారులు వెల్లడించారు.
ఈ తనిఖీల్లో ముఖ్యంగా ఆలిండియా పర్మిట్ తీసుకొని, ఇతర రాష్ట్రాల్లో రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకొని ఇక్కడ తిరుగుతున్న బస్సులపై అధికారులు దృష్టిపెట్టారు. ఆయా బస్సుల రికార్డులు పరిశీలించి, రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికెట్లో ఉన్నట్లుగానే బస్సు డిజైన్ ఉందా? ఏమైనా మార్పులు చేశారా? అత్యవసర ద్వారం ప్రయాణికులకు కనిపించేలా ఉందా అనేది తనిఖీ చేశారు.
అత్యవసర ద్వారం వద్ద అదనంగా సీటు, బెర్త్ ఏర్పాటు చేశారా? అన్ని కిటికీలకూ పక్కన అత్యవసర సమయంలో అద్దాలు పగలగొట్టేందుకు వీలుగా సుత్తులు ఉన్నాయా? ప్రయాణికుల లగేజీ కాకుండా పార్శిళ్లు రవాణా చేస్తున్నారా? ప్రయాణికుల జాబితా ఉందా? లేదా? వంటివి పరిశీలించారు.
రోడ్డెక్కని బస్సులే ఎక్కువ: ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణలో రవాణాశాఖ అధికారుల విస్తృత తనిఖీల కారణంగా అనేక ట్రావెల్స్ సంస్థలు తమ బస్సు సర్వీసులను నిలిపేశాయి. సాధారణంగా వారాంతంలో ట్రావెల్స్ బస్సుల్లో సీట్లకు, బెర్తులకు మంచి డిమాండ్ ఉంటుంది. కర్నూలు ఘటన అనంతరం రవాణాశాఖ అధికారులు తనిఖీలు చేస్తుండటంతో ట్రావెల్స్ యాజమాన్యాలు అప్రమత్తమయ్యాయి. ఉల్లంఘనలు ఎక్కడ బయటపడతాయోనని చాలా ట్రావెల్స్ యాజమాన్యాలు తమ బస్సులను నడపటం లేదు. పరిమితంగా కొన్ని బస్సులనే నడుపుతున్నారు. మూడు రోజులుగా ట్రావెల్స్ బస్సుల సంఖ్య గణనీయంగా తగ్గినట్లు రవాణాశాఖ అధికారులు చెబుతున్నారు.
