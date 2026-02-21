ETV Bharat / state

QR Code Based RC And Driving License in AP: వాహనాల రిజిస్ట్రేషన్ (ఆర్​సీ), డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ (డీఎల్), కార్డులుగా ఇక నుంచి క్యూఆర్ కోడ్​తో ఉన్న కొత్త తరహా స్మార్ట్ కార్డులను త్వరలో రవాణాశాఖ జారీ చేయనుంది. దీనికి సంబంధించి చిప్​తో కూడిన స్మార్ట్​కార్డ్​, చిప్ లేకుండా క్యూఆర్​ కోడ్​తో ఉన్న స్మార్ట్​ కార్డులలో ఏది ఇవ్వాలనే దానిపై ప్రస్తుతం కసరత్తు జరుగుతుంది. ఈ ప్రక్రియ అనంతరం క్యూఆర్​ కోడ్ కార్డులపై మొగ్గుచూపారు. దీంతో 2024 అక్టోబర్ నుంచి పెండింగ్ ఉన్న కార్డులన్నీ జారీ కానున్నాయి.

జగన్ జమానాలో బకాయిలు నిలిపివేత: ఏపీలో రోజుకు దాదాపు సగటున 8 నుంచి 10 వేల ఆర్​సీ, డీఎల్ కార్డులనేవి అవసరమవుతాయి. దీనికి సంబంధించి వీటిలో ఒక్కో కార్డుకు రూ.200 ఫీజుతో పాటుగా తపాలా పోస్టు ద్వారా చేరవేసేందుకు మరో రూ.35 కలిపి మొత్తంగా రూ.235 చొప్పున రవాణాశాఖ వసూలు చేస్తుంది.అయితే వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో బకాయిలను చెల్లించకపోవడం వల్ల మధ్య మధ్యలో స్మార్ట్​ కార్డుల పంపిణీని నిలిపివేసేవారు. దాంతో దీని ఫలితంగా లక్షల సంఖ్యలో ఎన్నో కార్డులు పెండింగ్​లోనే ఉండేవి.

కానీ చివరకు అంటే 2023 ఆగస్టు 1వ తేదీ నుంచి స్మార్ట్ కార్డుల జారీనే ఆ పేశారంటే పరిస్థితి ఏ రీతిలో ఉందో అర్ధం చేసుకోవచ్చు. అయితే గత సాధారణ ఎన్నికల్లో కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత దాదాపు అన్ని ఇతర రాష్ట్రాల్లో స్మార్ట్​ కార్డుల జారీ అనేది ఉండటం వల్ల వీటిని మళ్లీ ఇవ్వాలని నిర్ణయాన్ని తీసుకున్నారు. దీని ప్రకారం 2024 అక్టోబర్ 1వ తేదీ నుంచి రిజిస్ట్రేషన్​ కలిగి ఉన్న వాహనాలను, అదే విధంగా డ్రైవింగ్ లైసెన్స్​లు పొందిన వారికి ఆర్​సీ, డీఎల్ స్మార్ట్​కార్డులను జారీ చేసేందుకు ఫీజులను వసూలు చేయడం ఆరంభించింది ఏపీ రవాణాశాఖ.

నిబంధనలు ఇలా! అయితే ఈ విధానంలో చిప్​తో కూడినటువంటి స్మార్ట్​ కార్డులను ఇవ్వాలా? లేదా చిప్​ లేకుండా క్యూఆర్​ కోడ్​తో ఉన్న కార్డులను ఇవ్వాలా అనేదానిపైన మాత్రం ఇప్పటి వరకు ఎన్నో చర్చలు జరిగాయి. కానీ చిప్ స్మార్ట్​ కార్డుల్లోని డేటా ఏంటని తెలియాలంటే మాత్రం చిప్ రీడర్లు కావాలి. అందుకు గాను రవాణా శాఖ వీటిని కొనుగోలు చేయాల్సి ఉంటుంది.

ఒకవేళ చిప్​లేని క్యూఆర్ కోడ్​తో కూడినటువంటి కార్డుల్లో కేంద్ర రవాణాశాఖకు చెందిన మోహన్, పరివాహన్ పోర్టల్​తో అనుసంధానం కావడంతో ధృ వీకరణ సమాచారం అనేది ఉంటుంది. దీనికి గాను చిప్​తో కూడిన ఒక్కో కార్డుకు రూ.57. ప్రింటింగ్ ఖర్చులు, పోస్టల్ ఖర్చులన్నింటితో కలిపి మొత్తంగా రూ.115 వరకు వ్యయం అవుతుంది

ఒకవేళ అలా కాకుండా క్యూఆర్ కోడ్​తో ఉండేటటువంటి కార్డులకు రూ.72 వరకు ఖర్చు అవుతోంది. దాంతో వీటన్నింటినీ గమనించిన వాహనదారులు క్యూఆర్​ కోడ్ స్మార్ట్​ కార్డులపైనే ఎక్కువగా మొగ్గు చూపుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఈ కార్డుల సరఫరా, వీటిపై వివరాలను రాష్ట్రస్థాయిలో ఒకేచోట ముద్రించడం, పోస్టులో పంపడం వంటివన్నీ గుత్తేదారుకే అప్పగించనున్నారు.

గుత్తేదారుకే అప్పగించనున్న పనులు: స్మార్ట్​కార్డుల జారీకి సంబంధించి అతి త్వరలో టెండర్లను పిలిపించి గుత్తేదారును ఎంపిక చేయనున్నారు. గత 2024 అక్టోబర్ 1వ తేదీ నుంచి గత జనవరి నెలాఖరు వరకు దాదాపు మొత్తం 27 లక్షల కార్డులను జారీ చేయాలి. అంతేకాకుండా 2023వ సంవత్సరం ఆగస్టు నుంచి 2024 సెప్టెంబర్ వరకు స్మార్ట్ కార్డుల జారీని పూర్తిగా నిలిపేసిన నేపథ్యంలో దాదాపు 23 లక్షల కార్డులను ఇవ్వలేదు.

గతంలో వాహనాల రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నవాళ్లు, డ్రైవింగ్ లైసెన్స్​లు పొందిన వారిలో ఎవరైనా సరే వారికి ఆర్​సీ, డీఎల్ కావాలని దరఖాస్తును చేసుకుని ఫీజును చెల్లించినట్లయితే వారికి సైతం క్యూఆర్​ కోడ్​తో ఉన్నటువంటి స్మార్ట్​కార్డులను రవాణాశాఖ జారీ చేయనుంది.

