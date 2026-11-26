ఫిట్నెస్ సర్టిఫికెట్ల జారీ - అవినీతి కట్టడికి రవాణాశాఖ చర్యలు
FASTag Readers: వాహనాలకు ఫిట్నెస్ పరీక్షల నిర్వహణ, సర్టిఫికెట్ల జారీలో అవినీతికి ముకుతాడు వేసేలా రవాణాశాఖ మరో నిర్ణయం తీసుకుంది. ఫిట్నెస్ సర్టిఫికేట్లు జారీచేసే ఆధీకృత పరీక్ష కేంద్రాలు అక్రమాలు చేయకుండా చర్యలు చేపట్టింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 26, 2026 at 9:30 AM IST
వాహనాలకు ఫిట్నెస్ పరీక్షల నిర్వహణ, సర్టిఫికెట్ల జారీ చేసే ఆటోమేటెడ్ టెస్టింగ్ స్టేషన్లు-ఏటీఎస్లు అవినీతికి పాల్పడకుండా, ముకుతాడు వేసేలా రవాణా శాఖ మరో నిర్ణయం తీసుకుంది. ఫిట్నెస్ సర్టిఫికేట్లు జారీ చేసే ఆధీకృత పరీక్ష కేంద్రాలు అక్రమాలు చేయకుండా చర్యలు చేపట్టింది. ప్రతి ఏటీఎస్ కేంద్రంలో ఫాస్టాగ్ ఆర్ఎఫ్ఐడీ రీడర్లను తప్పనిసరిగా ఏర్పాటు చేయాలంటూ ఆదేశాలు జారీ చేసింది. డిసెంబరు 7 కల్లా ప్రతి ఏటీఎస్లోనూ తప్పకుండా వీటిని ఏర్పాటు చేయాలని స్పష్టం చేసింది.
వాహనాలు లేకుండా ఎఫ్సీ జారీ చేయకుండా కొందరు లారీలు, బస్సుల యజమానులతో పలు ఏటీఎస్ నిర్వాహకులు కుమ్మక్కై వాహనాలు ఏటీఎస్కు రాకపోయినా ఫిట్నెస్ సర్టిఫికెట్లు జారీ చేస్తున్నారనే ఫిర్యాదులు వస్తున్నాయి. ఇందుకు పెద్ద ఎత్తున డబ్బులు వసూలు చేస్తున్నట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. పల్నాడు జిల్లా ఏటీఎస్ నిర్వాహకుడు ఇలాగే విశాఖపట్నానికి చెందిన ఓ స్కూల్ బస్సు రాకపోయినా ఫిట్నెస్ సర్టిఫికెట్ జారీ చేసినట్లు ఫిర్యాదులు వచ్చాయి.
దీనిపై విజయవాడ ఉప రవాణా కమిషనర్తో విచారణ జరిపించారు. ఆయన పల్నాడు ఏటీఎస్కు వెళ్లి రికార్డులు పరిశీలిస్తే, ఆ బస్సు రాకుండానే ఫిట్నెస్ సర్టిఫికెట్ జారీ చేసినట్లు తేలింది. దీంతో ఇలాంటివి ఎక్కడా పునరావృతం కాకుండా కమిషనర్ గట్టి చర్యలు చేపట్టారు. ప్రతి ఏటీఎస్లోనూ ఆర్ఎఫ్ఐడీ రీడర్లను ఏర్పాటు చేయాలని నిర్వాహకులను ఆదేశించారు.
ఫాస్టాగ్ రీడర్లను ఏర్పాటు చేయడం వల్ల వాహనం రాకపోకల వివరాలు నమోదు అవుతాయి. ఒకవేళ వాహనం రాకుండానే ఎఫ్సీ జారీ చేసినట్లు ఫిర్యాదులు వస్తే, రీడర్లో వివరాలను గుర్తించవచ్చు. ఆర్ఎఫ్ఐడీ రీడర్లోని డేటాను కనీసం 3 నెలల పాటు ఉంచాలని, అలా చేయకపోయినా, రికార్డులు తారుమారు చేసే ప్రయత్నం చేసినా, కఠినంగా వ్యవహరిస్తామని రవాణా శాఖ కమిషనర్ మనీష్ కుమార్ సిన్హా హెచ్చరించారు. ఉల్లంఘనలు ఎక్కువగా ఉన్నట్లు తేలితే ఏటీఎస్కు ఇచ్చిన అనుమతిని రద్దు చేయడానికి కూడా వెనకాడబోమని పేర్కొన్నారు. అన్ని రాష్ట్రాల్లోనూ ఫాస్టాగ్ రీడర్లను ఏర్పాటు చేసేలా చూడాలంటూ, కేంద్ర రవాణా, హైవేల మంత్రిత్వ శాఖకు కూడా కమిషనర్ లేఖ రాశారు.
ఏటీఎస్లో ఫిట్నెస్ పరీక్ష ఇలా:
- వాహనాల బ్రేక్లను, ఇంజిన్ సామర్థ్యాన్ని, కాలుష్య ఉద్గారాలను, ఇతర అంశాలను సెన్సర్లతో ఆటోమేటిక్గా పరీక్షిస్తారు.
- ఫలితాలు నేరుగా కేంద్ర రవాణా శాఖ పరిధిలో ఉండే ‘వాహన్’ పోర్టల్లోకి అప్లోడ్ అవుతాయి.
- మానవ జోక్యం లేకుండా పారదర్శకత పెరిగి అవినీతి నియంత్రణకు దోహదపడుతుంది.
- ఫిట్నెస్ ఉన్న వాహనాలకే సర్టిఫికెట్లు వస్తాయి. ఫలితంగా ప్రమాదాలు తగ్గి రోడ్డు భద్రత మెరుగు పడే అవకాశం ఉంటుంది.
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