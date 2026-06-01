విద్యుత్ లైన్ల పర్యవేక్షణకు "డ్రోన్లు" - ఏపీలో సరికొత్త సాంకేతిక విప్లవానికి శ్రీకారం
ఏపీ ట్రాన్స్కో విద్యుత్ లైన్ల పర్యవేక్షణకు డ్రోన్లు, ఏఐ సాంకేతికత - ప్రయోగాత్మకంగా 8500 కిలోమీటర్ల మేర హై-వోల్టేజ్ లైన్లపై డ్రోన్ ప్యాట్రోలింగ్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 1, 2026 at 8:17 AM IST
Powerline Inspection in AP : ఆంధ్రప్రదేశ్ పవర్ సెక్టార్లో విద్యుత్ లైన్ల పర్యవేక్షణ కోసం ఏపీ ట్రాన్స్కో సరికొత్త సాంకేతిక విప్లవానికి శ్రీకారం చుట్టింది. ఇప్పటివరకు గ్యాంగ్మెన్ ఏడాదికి ఒక్కసారి మాత్రమే ప్రాణాలకు తెగించి టవర్లు ఎక్కి తనిఖీలు చేసేవారు. ఇకపై ఈ స్థానంలో అత్యాధునిక డ్రోన్లు, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ రంగప్రవేశం చేయనుంది. టవర్లపై ఉండే బోల్ట్లు, ఇన్సులేటర్లు, కండక్టర్ల మైక్రో ఫోటోలను డ్రోన్లు సర్వర్కు పంపితే, ఏఐ సాంకేతికత వాటిని గత డేటాతో విశ్లేషించి రాబోయే ప్రమాదాలను ముందే పసిగడుతుంది.
కేంద్ర ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ 'పవర్గ్రిడ్' తరహాలోనే లీకేజీలు, సాంకేతిక లోపాలను ముందస్తుగా గుర్తించి సరిచేయవచ్చు. తద్వారా భవిష్యత్లో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 33,000ల కిలోమీటర్ల మేర నిరంతరాయంగా, నాణ్యమైన విద్యుత్ సరఫరాను అందించడమే ఈ ప్రాజెక్ట్ ముఖ్య ఉద్దేశం. ఇందుకోసం ప్రయోగాత్మకంగా 8500 కిలోమీటర్ల ట్రాన్స్కో విద్యుత్ లైన్లపై డ్రోన్ల ద్వారా ప్యాట్రోలింగ్ చేసేందుకు అధికారులు టెండర్లు పిలిచారు.
టెండర్ల ప్రక్రియను టెలికామ్ సంస్థ పర్యవేక్షిస్తోంది. ప్రయోగాత్మక పరిశీలన తర్వాత వచ్చిన ఫలితాల ఆధారంగా ట్రాన్స్కోకు చెందిన 33,000ల కిలోమీటర్ల లైన్లను పర్యవేక్షించాలన్నది అధికారుల ఆలోచన. ఈ తరహా సాంకేతికతను ఆంధ్రప్రదేశ్ ట్రాన్స్కో తొలిసారి వినియోగించబోతోంది. తద్వారా సమస్యలను ముందస్తుగానే గుర్తించి చక్కదిద్దే వీలు కలగనుంది.
ఇప్పటివరకు ఏడాదికి ఒక్కసారి : లైన్ల తనిఖీలకు కేంద్ర ప్రభుత్వరంగ సంస్థ పవర్గ్రిడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా లిమిటెడ్ (పీజీసీఐఎల్) డ్రోన్ సాంకేతికతను వినియోగిస్తోంది. ఇవి మంచి ఫలితాలను ఇస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం గ్యాంగ్మెన్ టవర్లు ఎక్కి పరిశీలిస్తున్నారు. వీరు కొన్ని సమస్యల్ని గుర్తించలేకపోతున్నారు. డ్రోన్లను వినియోగించి అన్ని కోణాల్లోనూ సమస్యలను గుర్తించవచ్చని అధికారులు భావిస్తున్నారు. రుతుపవనాలు ఆరంభనాకి ముందుకు గ్యాంగ్మెన్ బృందం ఒకసారి టవర్లు ఎక్కి పరిశీలిస్తుంది. మళ్లీ అదే ప్రాంతంలో టవర్పై ఉన్న సమస్యలను గుర్తించాలంటే సంవత్సరం తర్వాతే సాధ్యమవుతుంది. సంవత్సరం పాటు ఆ టవర్ దగ్గర కనీసం బోల్ట్ లూజ్ అయినా పట్టించుకునే పరిస్థితి ప్రస్తుతం లేదు.
ఇక మీదట కరెంట్ లైన్లను డ్రోన్ ప్యాట్రోలింగ్ ద్వారా తరచూ పరిశీలించాలన్నది అధికారుల ఆలోచన. డ్రోన్లు టవర్లో ఉన్న విడిభాగాలను చిత్రాలు తీసి సర్వర్కు పంపుతాయి. బోల్ట్లు, యాంగ్యులర్లు, ఎర్త్బాండ్, ఇన్సులేటర్ల పరిస్థితి ఎలా ఉంది? కండక్టర్లో లీడ్లు ఏమైనా తెగే స్థితిలో ఉన్నాయా? వంటి వాటిని డ్రోన్ చిత్రాల ద్వారా అధికారులు విశ్లేషించనున్నారు. డ్రోన్లు తీసిన ఫొటోలు సర్వర్లో రికార్డవుతాయి. ఆ తర్వాత మళ్లీ అదే ప్రాంతంలో చిత్రాలు తీసినప్పుడు గతంలో తీసిన ఫొటోలతో పోల్చే వెసులుబాటు కలుగుతుంది.
అంతేకాక టవర్ల డేటా మొత్తం అందుబాటులో ఉంటుంది. రాబోయే ఇబ్బందులను విశ్లేషించడం సాధ్యమవుతుంది. అలాగే దెబ్బతినడానికి అవకాశం ఉన్న విడిభాగాలను అధికారులు గుర్తించి, సిబ్బందితో సరిచేయిస్తారు. ఒకేసారి కిలోమీటర్ దూరం వరకు డ్రోన్ను నడిపే అవకాశం ఉంటుంది. ఈ సమస్యలన్నింటినీ పరిష్కరించే వరకు డ్రోన్లతో లైన్లను తరచూ పర్యవేక్షించాలని అధికారులు భావిస్తున్నారు. తర్వాత 6 నెలలకోసారి పర్యవేక్షిస్తారు.
