'డబ్బులిస్తేనే క్రమబద్ధీకరణ - లేదంటే అంతే' - ఇదే 'ఎల్ఆర్ఎస్'లో తంతు!
ప్లాట్ క్రమబద్ధీకరణకు రూ.లక్ష - ఎల్ఆర్ఎస్లో పట్టణ ప్రణాళిక సిబ్బంది వసూళ్లు - కార్యాలయానికి వచ్చి పరిష్కరించుకోవాలని ఫోన్లు -ముడుపులివ్వని దరఖాస్తులపై కొర్రీలు - ముడుపులివ్వని దరఖాస్తులపై కొర్రీలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 6, 2026 at 9:52 AM IST
LRS Applications Issues in AP : లేఔట్ రెగ్యులరైజేషన్ స్కీమ్ (ఎల్ఆర్ఎస్) దరఖాస్తుదారులకు కొత్త తలనొప్పిగా మారింది. పెండింగ్లో ఉన్న అర్జీలను పరిష్కరిస్తామంటూ పట్టణ ప్రణాళిక సిబ్బంది అక్రమ వసూళ్లకు పాల్పడుతున్నారు. 'మీ ప్లాట్ క్రమబద్ధీకరణ ప్రక్రియ పూర్తి చేయాలి! ఆఫీసుకు రండి! లేదా లైసెన్స్డ్ టెక్నికల్ పర్సన్స్తో మాట్లాడండి!' అంటూ దరఖాస్తుదారులకు ఫోన్లు చేస్తున్నారు. ప్లాట్ విస్తీర్ణం, మార్కెట్ విలువ ఆధారంగా పదివేల నుంచి లక్ష రూపాయల వరకూ డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
నేరుగా డబ్బులు వసూలు చేస్తే ఏసీబీకి చిక్కుతామనే ఉద్దేశంతో, కొన్నిచోట్ల దరఖాస్తులు అప్లోడ్ చేసిన లైసెన్స్డ్ టెక్నికల్ పర్సన్లనే మధ్యవర్తులుగా ఉపయోగిస్తున్నారు. సహకరించిన ఎల్టీపీల అర్జీలు వేగంగా పరిష్కారమవుతుండగా, నిరాకరించిన వారి దరఖాస్తులు పెండింగ్లోనే ఉంటున్నాయి.
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వచ్చిన 82,000లకు పైగా ఎల్ఆర్ఎస్ దరఖాస్తుల్లో ఇప్పటికీ పెద్ద సంఖ్యలో పెండింగ్లో ఉన్నాయి. ఈ పరిస్థితిని ఆసరాగా చేసుకుని అక్రమ వసూళ్లకు పాల్పడుతున్నారు. గుంటూరు, కృష్ణా, ప్రకాశం, కర్నూలు, అనంతపురం, ఏలూరు, శ్రీకాకుళం జిల్లాల్లోని పలు పురపాలక సంస్థలపై ప్రభుత్వానికి ఫిర్యాదులు అందాయి. పెండింగ్ అర్జీలపై కమిషనర్లు, పట్టణాభివృద్ధి సంస్థల వైస్ ఛైర్మన్లు ప్రత్యేక దృష్టి సారించి, ప్రతి దరఖాస్తును పారదర్శకంగా పరిష్కరించాలని ప్రజలు కోరుతున్నారు. ప్రభుత్వం సమగ్ర విచారణ జరిపి, అక్రమాలకు పాల్పడిన వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.
కృష్ణా జిల్లా తాడిగడప పురపాలక సంఘం పరిధి పోరంకిలో ప్లాట్ క్రమబద్ధీకరణకు ఒకరు చేసుకున్న దరఖాస్తుపై ముడుపులు ఇవ్వలేదన్న కారణంతో పట్టణ ప్రణాళిక సిబ్బంది కొర్రీలు వేసి పక్కన పెట్టారు. అప్లికేషన్ అప్లోడ్ చేసిన ఎల్టీపీ కూడా సిబ్బంది అడిగిన మొత్తాలు ఇస్తే పని సులువవుతుందని సలహా ఇస్తున్నారు. విశాఖ మధురవాడ జోన్ పరిధిలో ఎల్ఆర్ఎస్ దరఖాస్తు పరిష్కారానికి 6 నెలలు పట్టింది. ముడుపుల కోసం సిబ్బంది కొర్రీలు పెట్టి అర్జీదారుకి చుక్కలు చూపించారు. అధికారులకు చెప్పినా స్పందించకపోవడంతో చేసేదిలేక అడిగిన ముడుపులిచ్చి ప్లాట్ని క్రమబద్ధీకరించుకున్నారు.
నేరుగా ముడుపులు వసూలు చేస్తే ఏసీబీ చిక్కుతామన్న భయంతో కొన్ని చోట్ల ఈ బాధ్యత ప్రజల తరఫున దరఖాస్తులు అప్లోడ్ చేసిన లైసెన్స్డ్టెక్నికల్ పర్సన్ల (ఎల్టీపీ)కు అప్పగిస్తున్నారు. ఇందుకు అంగీకరించి మధ్యవర్తిత్వం వహించిన వారి దరఖాస్తులు వెంటనే పరిష్కారమవుతున్నాయి. నిరాకరించిన వారి దరఖాస్తులు పక్కనపెడుతున్నారు.
పుర, నగరపాలక సంస్థల్లో కమిషనర్లు, పట్టణాభివృద్ధి సంస్థల్లో వైస్ఛైర్మన్లు చొరవ తీసుకుంటే పెండింగ్ దరఖాస్తులు తొందరగా పరిష్కారమయ్యే అవకాశం ఉంది. కొన్ని చోట్ల వీరు పెద్దగా దృష్టి పెట్టడం లేదు. పెండింగ్ అర్జీలపై తరుచూ సమీక్షలు చేయాలి. రాష్ట్ర పురపాలక, పట్టణాభివృద్ధిశాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి, కమిషనర్లు కూడా జోక్యం చేసుకోవాలని ప్రజలు కోరుతున్నారు.
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