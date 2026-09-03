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38 విభాగాల్లో 46 అవార్డులు - 27న పురస్కారాల ప్రదానోత్సవం

మంత్రి కందుల దుర్గేశ్​ నేతృత్వంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వరల్డ్ టూరిజం డే వేడుకలు - వార్షిక పర్యాటక విశిష్టత పురస్కారాల అందజేత - సెప్టెంబర్​ 18 వరకు దరఖాస్తు చేసుకునే అవకాశం

Kandula Durgesh On Worlds Tourism Day
మంత్రి కందుల దుర్గేశ్​ నేతృత్వంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వరల్డ్ టూరిజం డే వేడుకలు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 3, 2026 at 7:09 PM IST

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Kandula Durgesh On Worlds Tourism Day : ఆంధ్రప్రదేశ్ పర్యాటక, సాంస్కృతిక శాఖ మంత్రి కందుల దుర్గేశ్​ నేతృత్వంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వరల్డ్ టూరిజం డే 2026 (సెప్టెంబర్ 27) వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహించడానికి సన్నద్ధమవుతోంది. పర్యాటక రంగాన్ని అంతర్జాతీయ స్థాయికి తీసుకెళ్లాలనే లక్ష్యంతో మంత్రి కందుల దుర్గేశ్​ నేతృత్వంలో 2026లో కీలక ప్రణాళికలు, కార్యక్రమాలు రూపొందుతున్నాయి.

డిజిటల్ క్రియేటర్లకు అవార్డులు : వరల్డ్ టూరిజం డే సందర్భంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర వార్షిక పర్యాటక విశిష్టత పురస్కారాలు (2025-26) ప్రకటనకు సంబంధించిన ముఖ్యమైన వివరాలు :

రాష్ట్ర వార్షిక పర్యాటక శ్రేష్ఠత పురస్కారాలకు ఆహ్వానం (ETV Bharat)
  • మొత్తం పురస్కారాలు: 38 విభాగాల్లో 46 అవార్డులను అందజేయనున్నారు
  • దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ: సెప్టెంబర్ 18, 2026
  • పురస్కారాల ప్రదానోత్సవం: సెప్టెంబర్ 27, 2026 (ప్రపంచ పర్యాటక దినోత్సవం నాడు)
  • ఈ ఏడాది థీమ్ (ఇతివృత్తం): 'డిజిటల్ ఎజెండా, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ద్వారా పర్యాటకరంగ పునర్నిర్మాణం'

అర్హులైన విభాగాలు:
క్లాసిఫైడ్ హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లు, ట్రావెల్ ఏజెంట్లు, టూర్ ఆపరేటర్లు, పర్యాటక ప్రాజెక్టులు, విద్యాసంస్థలు, టూరిస్ట్ గైడ్లు, రచయితలు, ఫిల్మ్ మేకర్లు, డిజిటల్ క్రియేటర్లు ఈ అవార్డుల కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.

దరఖాస్తు సమర్పించాల్సిన విధానం:
ఆసక్తి గలవారు తమ దరఖాస్తులను నేరుగా లేదా పోస్టు ద్వారా విజయవాడలోని ఆంధ్రప్రదేశ్ టూరిజం అథారిటీ కార్యాలయానికి పంపాల్సి ఉంటుంది. దరఖాస్తు ఫారమ్, ఇతర పూర్తి వివరాల కోసం అధికారిక వెబ్‌సైట్ https://aptourism.gov.in/ ను సందర్శించవచ్చు.

"ఈ నెల 27న జరగనున్న ప్రపంచ పర్యాటక దినోత్సవం సందర్భంగా, "డిజిటల్ ఎజెండా, కృత్రిమ మేధ (AI) ఆధారిత పర్యాటక వృద్ధి" అనే ఇతివృత్తంతో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం 'రాష్ట్ర వార్షిక పర్యాటక శ్రేష్ఠత పురస్కారాలను' ప్రకటించింది. ఈ కార్యక్రమానికి అనేకమంది హాజరవుతున్నారు, వీరిలో అవార్డులకు అర్హులైన వారు కూడా ఉన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనే అవకాశం అందరికీ ఉంది" -కందుల దుర్గేశ్​, మంత్రి

దరఖాస్తు చేసుకునే విధానం : విశాఖపట్నం వేదికగా సెప్టెంబర్ 10 నుంచి 12 వరకు 41వ ఐఏటీఓ జాతీయ వార్షిక సదస్సు నిర్వహించనున్నట్లు పర్యాటక శాఖ మంత్రి కందుల దుర్గేశ్​ తెలిపారు. రాష్ట్ర పర్యాటక రంగ ప్రతినిధులు ఈ సదస్సును సద్వినియోగం చేసుకునేలా ఐఏటీఓ సభ్యత్వం, రిజిస్ట్రేషన్ రుసుముల్లో ప్రత్యేక రాయితీలు కల్పించినట్లు వెల్లడించారు.

ఏపీకి చెందిన భాగస్వాములకు రూ.10 వేల ఐఏటీఓ ప్రవేశ రుసుమును పూర్తిగా మినహాయించడంతో పాటు, సదస్సు రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజును రూ.8,500 నుంచి రూ.3,000కు తగ్గించినట్లు తెలిపారు. అర్హులైన స్థానిక పర్యాటక ప్రతినిధులు ఎటువంటి ప్రాథమిక ప్రవేశ రుసుము చెల్లించకుండా https://iato.in/Register/form ద్వారా ఆన్‌లైన్‌లో దరఖాస్తు చేసుకోవాలని మంత్రి సూచించారు. కేంద్ర సహకారంతో సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ నేతృత్వంలో ఆంధ్రప్రదేశ్‌ను దేశంలోనే అగ్రగామి పర్యాటక కేంద్రంగా తీర్చిదిద్దేందుకు కూటమి ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని మంత్రి కందుల దుర్గేశ్​ స్పష్టం చేశారు.

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MINISTER KANDULA DURGESH
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డిజిటల్ క్రియేటర్లకు అవార్డులు
KANDULA DURGESH ON TOURISM

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