బొమ్మలు చేసేద్దాం - పొలం పనుల్లో పాల్గొందాం - టూరిజంలో కొత్త ట్రెండ్
పర్యాటకానికి కొత్త రూపు - ‘ఎక్స్పీరియన్స్ హోస్ట్’కు శ్రీకారం - బ్లాగర్లు, కళాకారులు, మత్స్యకారులకు పిలుపు హోస్ట్లుగా మారే ఛాన్స్ - ఏటికొప్పాక బొమ్మ నుంచి అరకు కాఫీ దాకా పర్యాటకులకు ప్రత్యక్ష అనుభూతి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 8, 2026 at 4:20 PM IST
AP Tourism Experience Host Program Registration 2026: పర్యాటకులకు కేవలం ప్రదేశాల సందర్శన మాత్రమే కాకుండా స్థానిక కళలు, సంస్కృతి, జీవన విధానాలను ప్రత్యక్షంగా అనుభవించే అవకాశం కల్పించేందుకు రాష్ట్ర పర్యాటక సంస్థ ‘ఎక్స్పీరియన్స్ హోస్ట్’ కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టనుంది. ఇప్పటికే ఈ తరహా టూర్లు నిర్వహిస్తున్న వ్యక్తులు, సంస్థలను గుర్తించి ప్రభుత్వం ప్రోత్సహించనుంది.
బెహ్రుపియా ఆర్ట్స్ వ్యవస్థాపకుడు నవల్దీప్ రాష్ట్రంలో టెక్స్టైల్, హెరిటేజ్ టూర్లు నిర్వహిస్తూ పరిశోధకులు, విద్యార్థులు, పర్యాటకులకు చేతి వృత్తులు, కళలు, స్థానిక సంప్రదాయాలను పరిచయం చేస్తున్నారు. విజయవాడకు చెందిన జిగ్నాసా ఆర్ట్వర్క్స్ సంస్థ నగర చరిత్ర, నిర్మాణ శైలి, ప్రజల దైనందిన జీవితాన్ని వివిధ రూపాల్లో సందర్శకులకు వివరిస్తోంది. ఇటీవల యూరోపియన్ యూనియన్ అంబాసిడర్ హెర్వే డెల్ఫిన్ రాష్ట్ర పర్యటనలో వీరి సేవలను వినియోగించుకున్నారు. ‘ఈకో హైక్స్’ వంటి సంస్థలు అడవులు, కొండలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ప్రకృతితో మమేకమయ్యే అనుభవాలు అందిస్తున్నాయి.
హోస్ట్లుగా ఎవరెవరు?: బ్లాగర్లు, ఇన్ఫ్లుయెన్సర్లు, కళాకారులు, మత్స్యకారులు, రచయితలు, యువత ఇలా చరిత్ర, సంస్కృతి, ఆహారం, ప్రకృతి, కళలపై ఆసక్తి ఉన్నవారిని ‘ఎక్స్పీరియన్స్ హోస్ట్’లో భాగస్వాములను చేయనున్నారు. గ్రామాల సందర్శన, స్థానిక ఆహార పదార్థాలు, హస్తకళల తయారీ, చేతి వృత్తులు, అడవుల్లో ట్రెక్కింగ్ వంటి అంశాలతో ప్యాకేజీలు రూపొందిస్తారు.
గుర్తింపు కార్డు, శిక్షణ: ఇప్పటికే టూర్ ప్యాకేజీలు నిర్వహిస్తున్న వారికి పర్యాటక సంస్థ నుంచి అధికారిక గుర్తింపు లభించనుంది. రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకొని గుర్తింపు కార్డు పొందవచ్చు. కొత్త ప్యాకేజీల రూపకల్పన, అభివృద్ధికి వీరు సూచనలు ఇవ్వనున్నారు.
హోస్ట్గా మారాలనుకునేవారు pr.communications2023@gmail.com లో వివరాలు నమోదు చేసుకోవాలి. ఎంపికైన వారికి శిక్షణ ఇచ్చి గుర్తింపు కార్డులు జారీ చేస్తారు. టూర్ వివరాలను పర్యాటక శాఖ పోర్టల్లో ఉంచుతారు. విమానాశ్రయాలు, రైల్వేస్టేషన్లు, బస్టాండ్లు, స్టార్ హోటళ్లలో ప్రత్యేక కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేస్తారు. నగరాల్లోని ప్రధాన కూడళ్లలో ఫ్లెక్సీలు ప్రదర్శిస్తారు.
ఎంపిక చేసిన ప్రాంతాలు:
ఉత్తరాంధ్ర: రుషికొండ, యారాడ, ఆర్కే బీచ్, భీమునిపట్నం బీచ్, తొట్లకొండ, బొజ్జన్నకొండ, బావికొండ, పావురాలకొండ, కొండకాకర్లలోవ, ఏటికొప్పాక బొమ్మలు, రామతీర్థం, లంబసింగి, అరకు లోయ, గిరిజన మ్యూజియం, కాఫీ ప్లాంటేషన్.
మధ్య ఆంధ్ర: అమరావతి ఆలయం, కనకదుర్గమ్మ ఆలయం, ధ్యానబుద్ధ, భవానీ ద్వీపం, కోటప్పకొండ, కొండపల్లి బొమ్మలు, కొండపల్లి కోట, ఉండవల్లి గుహలు, మంగళగిరి చేనేత, పానకాలస్వామి ఆలయం, మచిలీపట్నం, సూర్యలంక, చీరాల బీచ్లు, కొల్లేరు సరస్సు.
రాయలసీమ: తిరుపతి చుట్టూ ఉన్న ప్రసిద్ధ దేవాలయాలు, శ్రీశైలం, అహోబిలం, బెలుం గుహలు, తిమ్మమ్మ మర్రిమాను, లేపాక్షి, గండికోట, కంభం చెరువు.
పర్యాటకులు కేవలం చూడటమే కాకుండా కొండపల్లి, ఏటికొప్పాక బొమ్మలను స్వయంగా తయారు చేయొచ్చు. గ్రామాల్లో రైతులతో కలిసి వ్యవసాయ పనులు చేయొచ్చు. ఆయా ప్రాంతాల ప్రత్యేకతలను గైడ్లు వివరిస్తారు.
- కొండపల్లి, ఏటికొప్పాక బొమ్మలు: పర్యాటకులు స్వయంగా తయారు చేయొచ్చు
- గ్రామీణ అనుభవం: రైతులతో కలిసి వ్యవసాయ పనులు
- చేనేత: మంగళగిరి చేనేత నేరుగా నేయడం చూడొచ్చు
- కాఫీ ప్లాంటేషన్: అరకులో కాఫీ తోటల సందర్శన, ప్రాసెసింగ్
- ట్రెక్కింగ్: లంబసింగి, అడవులు, గండికోట వంటి చోట్ల
