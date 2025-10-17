ETV Bharat / state

రూ.2 వేలకే పంచారామాల దర్శనం - ఈ స్పెషల్ టూర్‌ ప్యాకేజీ గురించి తెలుసా!

కార్తిక మాసాన్ని పురస్కరించుకుని పంచారామాలకు ప్రత్యేక టూర్‌ ప్యాకేజీని ప్రకటించిన ఏపీ పర్యాటక శాఖ - అక్టోబర్‌ 27, నవంబర్‌ 3, 10, 17 తేదీల్లో అందుబాటులో ఈ ప్రత్యేక సర్వీసులు

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 17, 2025 at 10:33 PM IST

Special Tour Package for Pancharama Darshan: కార్తిక మాసాన్ని పురస్కరించుకుని ఆంధ్రప్రదేశ్‌ పర్యాటక శాఖ పంచారామాలకు ప్రత్యేక టూర్‌ ప్యాకేజీని ప్రకటించింది. అమరావతి, భీమవరం, పాలకొల్లు, ద్రాక్షారామం, సామర్లకోటకు ప్రత్యేక బస్సులు ఏర్పాటు చేసింది. ప్రతి సోమవారం విజయవాడలోని ఏపీ టూరిజం కార్యాలయం నుంచి ఈ బస్సులు బయల్దేరతాయని ఏపీటీడీసీ ఓ ప్రకటనలో తెలిపింది. అక్టోబర్‌ 27, నవంబర్‌ 3, 10, 17 తేదీల్లో ఈ ప్రత్యేక సర్వీసులు అందుబాటులో ఉంటాయి. పంచారామాల దర్శనానికి పెద్దలకు రూ.2130, పిల్లలకు రూ.1760 చొప్పున టికెట్‌ ధరను నిర్ణయించింది. బుకింగ్‌ల కోసం www.tourism.ap.gov.in వెబ్‌సైట్‌ను సందర్శించాలని సూచించింది. బుకింగ్‌, ఇతర వివరాల కోసం 98480 07025, 84990 54422, 1800 4254 5454 నంబర్లకు కూడా ఫోన్‌ చేయొచ్చని పేర్కొంది.

పర్యాటకానికి కూటమి ప్రభుత్వం చర్యలు: పర్యాటక రంగ అభివృద్ధికి రాష్ట్రంలో పెద్దఎత్తున అవకాశాలు ఉండటంతో ఆ దిశగా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటుంది. పర్యాటకులు పెద్దసంఖ్యలో వచ్చేలా సాహస పర్యాటకానికి ప్రాధాన్యమిస్తోంది. హోటళ్లలో 50 వేల గదులతో పాటు హోం స్టేల ఏర్పాటును ప్రోత్సహిస్తోంది. కారవాన్‌ పర్యాటకంపైనా త్వరలో ప్రత్యేక విధానం ప్రకటించనుంది. కేంద్ర సహకారంతో వివిధ పథకాల కింద 374.55 కోట్లతో సందర్శనీయ ప్రాంతాలను అభివృద్ధి చేస్తోంది. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో లేని పారిశ్రామిక హోదా, కేపిటల్‌ సబ్సిడీ, క్వాలిటీ సర్టిఫికెట్, ఉద్యోగాల కల్పనపై రాయితీలు ఇవ్వడంతో పాటు తాగునీటి ఛార్జీలు, మురుగునీటి శుద్ధి, ఆస్తి పన్నుపై పరిశ్రమలకు ఇచ్చే రాయితీలన్నీ పర్యాటక రంగానికి ఇస్తోంది. రాష్ట్ర పర్యాటక విధానం 2024-29, భూ కేటాయింపుల విధానం, ఉపాధి కల్పనపై ప్రోత్సాహకాల విధానం, సాహస పర్యాటక కార్యక్రమాలు పర్యాటకాభివృద్ధికి దోహదపడనున్నాయి.

రాష్ట్రంలో పర్యాటక ప్రాంతాల అభివృద్ధికి కేంద్ర పథకాలు ఉపయోగపడుతున్నాయి. ఈ విషయంలో వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యం చేసినా కూటమి ప్రభుత్వం ప్రత్యేక శ్రద్ధ చూపడంతో వివిధ పథకాల కింద పెద్దఎత్తున నిధులు కేటాయించారు. ప్రసాద్‌ పథకం కింద రూ. 25 కోట్ల 32 లక్షలతో అన్నవరం దేవస్థానంలో భక్తులకు మౌలిక సదుపాయాలు కల్పిస్తున్నారు. సాస్కీ పథకం కింద రూ. 172.35 కోట్లతో గండికోట, అఖండ గోదావరి అభివృద్ధి పనులు చేపడుతున్నారు. స్వదేశ్‌ దర్శన్‌ 2.0 పథకం కింద అరకు-లంబసింగి, సూర్యలంక బీచ్‌ అభివృద్ధికి రూ.127.39 కోట్లు వెచ్చిస్తున్నారు. ఛాలెంజ్‌ బేస్డ్‌ డెస్టినేషన్‌ డెవలప్‌మెంట్‌ కింద రూ. 49.49 కోట్లతో అహోబిలం, నాగార్జునసాగర్‌ ప్రాజెక్టు అభివృద్ధి చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం చేపడుతున్న వివిధ అభివృద్ధి పనులు పర్యాటక రంగ అభివృద్ధిలో కీలకం కానున్నాయి.

