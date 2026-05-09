రాజకీయ ప్రేరేపిత సైబర్ నేరాలు ఏపీలోనే ఎక్కువ - ఎన్సీఆర్బీ-2024 వార్షిక నివేదికలో వెల్లడి
వర్గాల మధ్య శత్రుత్వం పెంచే ఘటనల్లోనూ తొలిస్థానం - సామాజిక మాధ్యమాల్లో ఫేక్ న్యూస్ వ్యాప్తిలోనూ ముందే - విస్మయపరిచే విషయాలను వెల్లడించిన ఎన్సీఆర్బీ-2024 వార్షిక నివేదిక
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 9, 2026 at 10:53 AM IST
NCRB Report Reveals AP Tops India In Fake Propaganda Cases: రాజకీయ ప్రేరేపిత సైబర్ నేరాల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏకంగా దేశంలోనే అగ్రస్థానంలో ఉందని తాజాగా విడుదలైన జాతీయ నేర గణాంక సంస్థ (ఎన్సీఆర్బీ)-2024 వార్షిక నివేదిక వెల్లడించింది. దేశవ్యాప్తంగా నమోదైన ఈ తరహా నేర కేసుల్లో 59 శాతం మన రాష్ట్రంలోనే చోటుచేసుకున్నాయని పేర్కొంది.
వైఎస్సార్సీపీ రాజకీయ ప్రేరేపిత దాడులు: ఇక 2024లో దేశవ్యాప్తంగా 461 కేసులు నమోదుకాగా, వాటిలో 272 ఏపీలోనే జరిగాయని ఎన్సీఆర్బీ తన నివేదికలో వివరించింది. రాజకీయ ప్రత్యర్థులను దెబ్బతీసేందుకు సామాజిక మాధ్యమాల్లో వారి, కుటుంబ సభ్యుల చిత్రాలు, వీడియోల మార్ఫింగ్, తప్పుడు ప్రచారం, వ్యక్తిత్వహననం, అసభ్య దూషణలు వంటి వాటికి పాల్పడటం వంటి నేరాల్లో అత్యధికం రాజకీయ ప్రేరేపిత కారణాలతోనే జరుగుతున్నాయని తెలిపింది. 2024లో జరిగిన సార్వత్రిక ఎన్నికలకు ముందు, ఎన్నికల సమయంలో, ఆ తర్వాత సైతం ప్రధానంగా వైఎస్సార్సీపీ సామాజిక మాధ్యమాల్లో రాజకీయ ప్రేరేపిత దాడులను ఉద్ధృతం చేసి, దీన్ని వ్యవస్థీకృతంగా నడిపించిందని తెలియజేసింది.
అంతేకాకుండా ప్రత్యర్థులపై అసభ్య, వ్యక్తిత్వ హననానికి పాల్పడే కంటెంట్ను ఉన్నత స్థాయిలో సిద్ధంచేసి, క్షేత్రస్థాయికి పంపించేవారు. దాన్ని సోషల్ మీడియాలో విస్తృతంగా వ్యాప్తి చేసేవారు. ఇలాంటి వారిపై 2024లో కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పడ్డాక కేసులు పెట్టి, కఠిన చర్యలు తీసుకోవడంతో పరిస్థితులు కొంతవరకు అదుపులోకి వచ్చాయి. ఈ నేపథ్యంలోనే రాజకీయ ప్రేరేపిత సైబర్ నేరాల్లో ఏపీ దేశంలోనే టాప్గా నిలిచింది. రెండో స్థానంలో తెలంగాణ ఉందంటూ జాతీయ నేర గణాంక సంస్థ -2024 వార్షిక నివేదికలో పేర్కొంది.
ఫేక్ న్యూస్ వ్యాప్తిలో టాప్లో ఏపీ: అదే విధంగా కులం, మతం, పుట్టుక, జాతి, భాష వంటి అంశాల ఆధారంగా వర్గాల మధ్య శత్రుత్వం పెంచేలా వ్యవహరించిన ఘటనలు, ఎన్నికల నేరాలు, సామాజిక మాధ్యమాల్లో తప్పుడు సమాచారం వ్యాప్తి నేరాల్లో ఏపీ అగ్రస్థానంలో ఉందని వివరించింది. ఎన్నికల సంబంధిత నేరాలు దేశవ్యాప్తంగా 2,014 నమోదుకాగా, వాటిలో 982 ఏపీలోనే జరిగాయని విస్మయం వ్యక్తం చేసింది. ఏపీ తర్వాత తమిళనాడు (262), తెలంగాణ (203)లు వరుసగా ఉన్నాయని వెల్లిబుచ్చింది.
వర్గాల మధ్య పరస్పరం శత్రుత్వాన్ని పెంచే విధంగా వ్యవహరించిన ఘటనల్లోనూ ఏపీదే అగ్రస్థానమని గుర్తు చేసింది. దేశవ్యాప్తంగా 1,568 కేసులు నమోదుకాగా, ఏపీలోనే 262 కేసులు అంటే 15.68% గా నమోదయ్యాయని తెలిపింది. సామాజిక మాధ్యమాల్లో తప్పుడు వార్తల వ్యాప్తికి సంబంధించిన కేసుల్లో ఏపీ మొదటి స్థానంలో ఉండగా, దేశవ్యాప్తంగా 480 కేసులు నమోదైతే, వాటిలో 203 (42.29%) ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే నమోదుకావడం ఆందోళన కలిగించే అంశంగా పరిగణించవచ్చు.
మహిళల వేధింపుల్లో మూడో స్థానంలో ఏపీ: ఇక బహిరంగ ప్రదేశాల్లో ఘర్షణలకు తెగబడి, శాంతిభద్రతలకు విఘాతం కలిగిస్తున్న ఘటనల్లో అగ్రస్థానంలో కేరళ (1,372) ఉండగా, 1,052 కేసులతో ఏపీ రెండో స్థానంలో ఉండటం ఆందోళనకరం. ఆన్లైన్లో మహిళలు, చిన్నారులపై వేధింపులలో ఏపీ మూడో స్థానంలో ఉండగా, తొలి స్థానంలోని మహారాష్ట్రలో 403, రెండో స్థానంలోని తెలంగాణలో 298 ఘటనలు చోటుచేసుకోగా, 147 ఘటనలతో ఏపీ మూడో స్థానంలో ఉండటం ఆందోళన రేకెత్తించే అంశంగా భావించవచ్చు.
