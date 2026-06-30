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మహిళా పారిశ్రామికవేత్తలకు అండగా ఏపీ - దేశంలోనే ఫస్ట్ ప్లేస్

మహిళల ఆర్థిక సాధికారతలో దేశానికే ఏపీ ఆదర్శంగా నిలిచిందని కేంద్ర నివేదికలు - మహిళలకు వ్యక్తిగత ఎంటర్‌ప్రైజ్ రుణాల అమల్లో 99.7 శాతం లక్ష్యాన్ని సాధించిన ఏపీ - పీఎంఎఫ్‌ఎంఈ పథకంలోనూ దేశంలో అగ్రస్థానం

AP Top in Women Industrialists Loans
AP Top in Women Industrialists Loans (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 30, 2026 at 3:59 PM IST

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AP Top in Women Industrialists Loans : మహిళా పారిశ్రామికవేత్తలకు అండగా నిలవడంలో దేశంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ అగ్రస్థానంలో నిలిచింది. డ్వాక్రా మహిళలను పారిశ్రామికవేత్తలుగా తీర్చిదిద్దడంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విశేషంగా కృషి చేస్తోంది. 2025–2026 ఆర్థిక సంవత్సరంలో అతివలకు వ్యక్తిగత ఎంటర్‌ప్రైజ్ రుణాల అమల్లో 99.7 శాతం లక్ష్యాన్ని ఏపీ సాధించింది. రూ.1500 కోట్ల రుణ లక్ష్యానికి గాను రూ.1495.50 కోట్ల రుణాలను మహిళా పారిశ్రామికవేత్తలకు పంపిణీ చేసింది. 1.50 లక్షల మంది అతివలకు రుణాలు అందించాలని లక్ష్యం పెట్టుకోగా 1,47,840 మందికి వ్యక్తిగత పారిశ్రామిక లోన్లు అందించింది. 48,584 మందికి వ్యక్తిగత రుణాలు అందించి ఏపీ తర్వాత స్థానంలో తమిళనాడు ఉంది.

ఏపీతో సమానంగా లక్ష్యాలను నిర్దేశించుకుని టార్గెట్‌లో బిహార్, బంగాల్ రాష్ట్రాలు కేవలం 15, 25 శాతం మాత్రమే చేరుకున్నాయి. మహిళా పారిశ్రామికవేత్తలకు రుణాలు అందించడంలో అద్భుత పనితీరు కనబరుస్తుండడంతో 2026-2027 ఏడాదికి ఏపీకి అత్యధిక టార్గెట్ ఇచ్చింది. 2026-2027 సంవత్సరానికి 1.67 లక్షల మంది మహిళలకు రూ.1670 కోట్ల రుణాలు అందించాలని టార్గెట్ రూపొందించారు.

AP Tops in PMFME Loans : ప్రధానమంత్రి ఫార్మలైజేషన్ ఆఫ్ మైక్రో ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఎంటర్‌ప్రైజెస్ (పీఎంఎఫ్ఎంఈ) పథకంలోనూ దేశంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ అగ్రస్థానంలో నిలిచింది. 2025–2026లో 35,934 మంది లబ్ధిదారులకు రాష్ట్రం ప్రయోజనం కల్పించింది. పీఎంఎఫ్ఎంలో 2025-2026 ఏడాదిలో నిర్దేశించుకున్న లక్ష్యంలో ఏపీ 95 శాతం సాధించింది. 35,210 మంది లబ్ధిదారులతో పీఎంఎఫ్ఎం స్కీంలో ఏపీ తర్వాతా స్థానాన్ని మహారాష్ట్ర దక్కించుకుంది.

అదేవిధంగా డ్వాక్రా సంఘాలకు రుణాల పంపిణీలోనూ నిర్దేశిత లక్ష్యాన్ని దాటి ఏపీ అందించింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 8.60 లక్షల సంఘాలు ఉన్నాయి. ఇందులో 8.38 లక్షల సంఘాలకు లోన్లు మంజూరు చేసింది. రూ.32 వేల కోట్ల రుణాన్ని మంజూరు చేయాలని లక్ష్యం నిర్దేశించగా రూ.33,614 కోట్లను అందించింది. స్త్రీనిధి రుణాల అందజేతలోనూ ఇదే ఒరవడి కనిపించింది. రూ.5 వేల కోట్లు లక్ష్యం కాగా రూ.5252 కోట్లు అందించింది.

ఏపీకి కేంద్రం కితాబు : రుణాల పంపిణీతోపాటు గ్రామీణ మహిళలకు స్థిరమైన ఉపాధి కల్పించడంలోనూ ముందంజలో ఉందని ఏపీకి కేంద్ర ప్రభుత్వం కితాబిచ్చింది. మహిళల ఆర్థిక సాధికారతలో ఆంధ్రప్రదేశ్ దేశానికి ఆదర్శంగా నిలిచిందని కేంద్ర నివేదికలు ఇచ్చింది. వ్యాపార నిర్వహణ, ఫైనాన్షియల్-డిజిటల్ లిటరసీ, నైపుణ్యాభివృద్ధిపై డ్వాక్రా మహిళలకు సెర్ప్ ప్రత్యేక శిక్షణ ఇప్పించింది. డిజిటల్ మానిటరింగ్, ఎంఐఎస్ వ్యవస్థ, ఫీల్డ్ తనిఖీలతో మహిళా పారిశ్రామికవేత్తలకు రుణాల మంజూరు చేయించే అంశంపై కూటమి ప్రభుత్వ నిరంతర పర్యవేక్షిస్తోంది.

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వేగంగా రుణాలు మంజూరు చేసి మహిళలకు బ్యాంకులు తోడ్పాటు అందించాయి. ఆత్మనిర్భర్ భారత్, వోకల్ ఫర్ లోకల్ లక్ష్యాల సాధనలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ముందంజలో ఉంది. గ్రామీణ పారిశ్రామికీకరణ, మహిళా సాధికారత, ఉపాధి కల్పన, కుటుంబ ఆదాయాల పెంపులో ఏపీ ఆదర్శంగా నిలిచింది. పేద, వెనుకబడిన వర్గాల మహిళలకు ఆర్థిక స్వావలంబన కల్పించడంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ జాతీయ స్థాయిలో ఛాంపియన్​గా నిలిచింది.

కొత్త దశకు డ్వాక్రా, మెప్మా - కార్పొరేట్‌ దిగ్గజాలుగా ఎదుగుతున్న సంఘాలు

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