అన్నదాత సుఖీభవ – పీఎం కిసాన్ రెండో విడత నిధులు నేడు విడుదల
Annadata Sukhibhava PM Kisan: అన్నదాత సుఖీభవ – పీఎం కిసాన్ రెండో విడత నిధులను నేడు విడుదల చేయాలని మంత్రివర్గం నిర్ణయించింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 30, 2026 at 8:11 AM IST
రైతులకు మరో విడత పెట్టుబడి సాయం అందించేందుకు కూటమి ప్రభుత్వం సిద్ధమైంది. అన్నదాత సుఖీభవ – పీఎం కిసాన్ రెండో విడత నిధులను నేడు విడుదల చేయాలని మంత్రివర్గం నిర్ణయించింది. 2026 –27 ఆర్థిక సంవత్సరానికి సంబంధించి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 46 లక్షల 85 వేల 838 మంది ఖాతాల్లో మొత్తం రూ.3,125 కోట్లకు పైగా జమ చేయనున్నారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వాటా రూ.5 వేలు, కేంద్రం వాటా రూ.2 వేలు కలిపి ఒక్కో రైతుకు రూ.7 వేల చొప్పున అందించనున్నారు. ఈ విడతలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రూ.2,342.92 కోట్లు, కేంద్ర ప్రభుత్వం రూ.782.55 కోట్లు విడుదల చేయనున్నాయి.
అర్హులైన రైతు కుటుంబాలకు ఏటా రూ.20 వేల ఆర్థిక సాయం అందిస్తున్న కూటమి ప్రభుత్వం, ఇందులో రాష్ట్ర వాటాగా రూ.14 వేలు, కేంద్ర వాటాగా రూ.6 వేలు చెల్లిస్తోంది. ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరంలో తొలి విడతగా జూన్ 20న 46.85 లక్షల రైతు కుటుంబాలకు రూ.3,125.47 కోట్లు అందించింది. గత ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఈ పథకం ద్వారా కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కలిపి రూ.8,985.41 కోట్లు జమ చేశాయి. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత నేటి విడతతో కలిపి అన్నదాత సుఖీభవ పథకం కింద ఇప్పటివరకు రైతు కుటుంబాలకు అందించిన మొత్తం సాయం రూ.15,236.35 కోట్లకు చేరనుంది. ఇందులో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వాటా రూ.11,246.02 కోట్లు కాగా, కేంద్రం వాటా రూ.3,990.33 కోట్లు. రైతులకు పెట్టుబడి భారం తగ్గించి, సాగుకు ఆర్థిక చేయూత అందించడమే లక్ష్యంగా ప్రభుత్వం నిధుల విడుదలకు నిర్ణయం తీసుకుంది.