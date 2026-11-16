ఏపీకి రెండు అత్యాధునిక రైల్ టెర్మినల్స్ - అమరావతి, విశాఖల్లో ఎయిర్పోర్టు తరహా వసతులు
AP new rail terminals : అమరావతి, విశాఖపట్నంలలో ఎయిర్పోర్టు తరహా సదుపాయాలతో రెండు అత్యాధునిక రైల్ టెర్మినల్స్ నిర్మించేందుకు రైల్వే శాఖ గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. త్వరలో డీపీఆర్ సిద్ధం చేయనున్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 16, 2026 at 9:00 AM IST
రాష్ట్రంలో రాజధాని అమరావతితోపాటు విశాఖ సమీపంలో అత్యాధునిక సదుపాయాలతో రైల్ టెర్మినల్స్ నిర్మించేందుకు రైల్వే శాఖ అంగీకారం తెలిపింది. గత నెలలో సీఎం చంద్రబాబు దిల్లీ పర్యటనలో రైల్వే మంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్తో భేటీ అయిన సందర్భంగా అమరావతి, గన్నవరం, విశాఖపట్నం, తిరుపతిలలో రైల్ టెర్మినల్స్ నిర్మించాలని గుర్తు చేశారు. దేశమంతా కలిపి పది టెర్మినల్స్ నిర్మించబోతున్నామని, వాటిలో ఏపీలో రెండింటికి అవకాశమిస్తామని రైల్వే మంత్రి చెప్పారు. అమరావతి, విశాఖలో మొదటి విడతలో రైల్ టెర్మినల్స్ నిర్మించాలని సీఎం కోరగా, దీనికి రైల్వే మంత్రి సమ్మతి తెలిపారు.
ఎర్రుపాలెం-అమరావతి-నంబూరు రైల్వే లైన్లో భాగంగా నిర్మించే అమరావతి రైల్వే స్టేషన్ వద్ద రైల్ టెర్మినల్ నిర్మిస్తారు. విశాఖపట్నానికి సంబంధించి సబ్బవరం మండలం గొల్లలపాలెం పంచాయతీ పరిధిలోని జగన్నాథపురం సమీపంలో రైల్ టెర్మినల్ నిర్మించేలా ప్రతిపాదించారు. కొత్తవలస నుంచి అనకాపల్లికి కొత్తగా బైపాస్ రైల్వే లైన్ నిర్మించనున్నారు. ఇందులో మొగలిపురం, జగన్నాథపురం, కోడూరు స్టేషన్లు నిర్మిస్తారు. వీటిలో జగన్నాథపురం స్టేషన్ వద్ద టెర్మినల్ రానుంది.
రెండు అంతస్తులు : అమరావతి, విశాఖపట్నం టెర్మినల్స్లో విమానాశ్రయం తరహాలో ఆధునిక సదుపాయాలు ఉంటాయి. సాధారణంగా స్టేషన్లో ఓ ప్లాట్ఫాం నుంచి మరో ప్లాట్ఫాంకు వెళ్లేందుకు కాలినడక వంతెనలు ఉంటాయి. కొత్తగా నిర్మించే వాటిలో అన్ని ప్లాట్ఫాంలను కవర్చేస్తూ పైన ఒకటి, రెండు అంతస్తులు నిర్మిస్తారు. వాటిలో విశ్రాంతి గదులతోపాటు షాపింగ్ మాల్స్, హోటల్స్ ఉంటాయి. ప్రయాణికులు అక్కడ సేదతీరొచ్చు. షాపింగ్ చేయొచ్చు. ప్రయాణించాల్సిన రైలుకి సంబంధించి అనౌన్స్మెంట్ రాగానే ప్రయాణికులు కింద ప్లాట్ఫాంలోకి దిగి వెళ్లొచ్చు.
రైలు బయలుదేరే స్టేషన్, గమ్యస్థానం ముగిసే స్టేషన్గా ఉన్న చోట్ల రైల్ టెర్మినల్స్ నిర్మిస్తారు. దగ్గరలో ఉన్న ప్రధాన స్టేషన్పై ఒత్తిడి పడకుండా ఈ టెర్మినల్ ద్వారా ప్రయాణికులు వెళ్లేలా వీలు కల్పిస్తారు. హైదరాబాద్ శివారులోని చర్లపల్లిలో ఇలాంటి టెర్మినల్ను ఇటీవల అందుబాటులోకి తెచ్చారు. టెర్మినల్స్లో రైళ్లకు చిన్న చిన్న మరమ్మతులు, ఎలక్ట్రికల్ పనులు, శుభ్రం చేయడం, ఏసీ కోచ్లలో బెడ్షీట్స్ మార్చడం వంటివన్నీ చేస్తారు. రైళ్ల నిర్వహణ పనుల కోసం పిట్ లైన్స్ కూడా ఉంటాయి. అమరావతి, విశాఖపట్నం రైల్ టెర్మినల్స్లో ఎన్ని ప్లాట్ఫాంలు నిర్మించాలి, వాటి పైన నిర్మించే సదుపాయాలు, రైళ్ల మరమ్మతులకు పిట్లైన్స్ వంటివాటికి డీపీఆర్ సిద్ధం చేయనున్నారు.
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