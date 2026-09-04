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సామాన్యులకు గుడ్ న్యూస్ - రూ.35కే కిలో ఉల్లిపాయలు

రైతు బజార్లు, ప్రత్యేక కౌంటర్ల ద్వారా ఉల్లి పంపిణీ - ఎన్‌సీసీఎఫ్‌ సహకారంతో సబ్సిడీపై విక్రయాలు - కేంద్రం నుంచి 1.20 లక్షల టన్నుల కందుల కోసం విజ్ఞప్తి

ONION DISTRIBUTION AT LOW COST
రూ.35కే కిలో ఉల్లిపాయలు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 4, 2026 at 10:21 AM IST

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Rythu Bazar Onion Sale in AP : పండుగల సీజన్‌లో సామాన్య ప్రజలకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం శుభవార్త చెప్పింది. మార్కెట్లో మండిపోతున్న నిత్యావసర వస్తువుల ధరలను నియంత్రించేందుకు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంది. సామాన్యులపై భారం తగ్గించే క్రమంలో వినియోగదారులకు కేవలం రూ. 35కే కిలో ఉల్లిపాయలను అందించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది.

మంత్రివర్గ ఉపసంఘం కీలక భేటీ : రాష్ట్ర సచివాలయంలో ధరల స్థిరీకరణ కోసం ఏర్పాటైన మంత్రివర్గ ఉపసంఘం గురువారం ప్రత్యేకంగా సమావేశమైంది. నిత్యావసర వస్తువుల ధరల పెరుగుదల, వాటి నియంత్రణ చర్యలపై మంత్రులు సుదీర్ఘంగా చర్చించారు. ఈ సమావేశంలో రాష్ట్ర పౌరసరఫరాల శాఖ మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్, మంత్రులు పయ్యావుల కేశవ్, కింజరాపు అచ్చెన్నాయుడు, సత్యకుమార్ పాల్గొన్నారు. ఉల్లితో పాటు కందిపప్పు, పామాయిల్ తదితర నిత్యావసరాల ధరలపై వారు సమగ్రంగా సమీక్షించారు.

రూ.35కే కిలో ఉల్లి : బహిరంగ మార్కెట్లో ఉల్లి ధరలు క్రమంగా పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం సబ్సిడీపై ఉల్లిని అందించేందుకు సిద్ధమైంది. జాతీయ సహకార వినియోగదారుల సమాఖ్య (ఎన్‌సీసీఎఫ్‌) సహకారంతో రాష్ట్రంలోని వినియోగదారులకు ఈ ఉల్లిపాయలను పంపిణీ చేయనున్నారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న రైతు బజార్లు, ప్రత్యేక కౌంటర్ల ద్వారా కిలో ఉల్లిని రూ.35 కే ప్రజలకు అందుబాటులోకి తీసుకురానున్నారు. ఉల్లి ధరల తగ్గింపు నిర్ణయంతో సామాన్య వినియోగదారులకు భారీ ఊరట లభిస్తుందని మంత్రులు ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.

ఉల్లితో పాటే ఇతర నిత్యావసరాల ధరలను కూడా తగ్గించేందుకు ఉపసంఘం చర్యలు చేపట్టింది. రాష్ట్రానికి 1.20 లక్షల టన్నుల కందులను కేటాయించాలని కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరాలని మంత్రులు నిర్ణయించారు. అక్కడి నుంచి కందులు రాగానే వాటిని ప్రాసెసింగ్ చేసి, రైతు బజార్లు, ప్రత్యేక కౌంటర్ల ద్వారా తక్కువ ధరకే విక్రయించేలా ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తున్నారు. అదేవిధంగా, వంట నూనెల ధరలను అదుపు చేసేందుకు పామాయిల్‌ను సైతం సబ్సిడీ ధరకు అందించేలా తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులకు మంత్రులు స్పష్టమైన ఆదేశాలు జారీ చేశారు.

విజయవంతంగా సబ్సిడీ బియ్యం విక్రయాలు : పండుగల నేపథ్యంలో నిత్యావసరాల ధరలు తగ్గించేందుకు ప్రభుత్వం చిత్తశుద్ధితో పనిచేస్తోందని మంత్రులు స్పష్టం చేశారు. ఇప్పటికే రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 651 చోట్ల రైతు బజార్లు, ప్రత్యేక కౌంటర్లను ఏర్పాటు చేశామన్నారు. వీటి ద్వారా అత్యంత తక్కువ ధరకే నాణ్యమైన బియ్యాన్ని విక్రయిస్తున్నట్లు చెప్పారు. ఇప్పటి వరకు ఈ కౌంటర్ల ద్వారా 10,163 క్వింటాళ్ల బియ్యాన్ని ప్రజలకు విక్రయించామని వివరించారు. దీనికి తోడు నెల్లూరు జిల్లాలోని రైస్ మిల్లర్ల నుంచి 10 వేల టన్నుల కేఎన్ఎం రకం బియ్యాన్ని సేకరించాలని అధికారులను ఆదేశించారు. ఆ బియ్యాన్ని కూడా కౌంటర్ల ద్వారా సరసమైన ధరకే విక్రయించాలని సూచించారు.

సీఎం చంద్రబాబు ప్రత్యేక సమీక్ష : మంత్రివర్గ ఉపసంఘం సమావేశం అనంతరం మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ మీడియాతో మాట్లాడారు. "రాష్ట్రంలో నిత్యావసరాల ధరలను అదుపులో ఉంచేందుకు ప్రభుత్వం అన్ని విధాలా కఠిన చర్యలు తీసుకుంటోంది. ప్రస్తుతం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఏర్పాటు చేసిన పలు అవుట్‌లెట్లలో మార్కెట్ ధర కంటే కిలోకు రూ.10 నుంచి రూ.12 తక్కువకే నాణ్యమైన బియ్యం లభిస్తోంది. త్వరలోనే సబ్సిడీ ధరకు కందిపప్పును కూడా సామాన్యులకు అందిస్తాం. మార్కెట్లో ధరల నియంత్రణపై మరో రెండు, మూడు రోజుల్లో రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ప్రత్యేకంగా సమీక్ష నిర్వహించనున్నారు" అని మంత్రి మనోహర్ వివరించారు.

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