ఏపీని సెమీకండక్టర్ హబ్గా మారుస్తాం: మంత్రి లోకేశ్
AP Semiconductor Hub: దేశంలోనే సెమీకండక్టర్ తయారీకి ఆంధ్రప్రదేశ్ను ప్రధాన కేంద్రంగా తీర్చిదిద్దుతామని ఐటీ మంత్రి నారా లోకేశ్ ప్రకటించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 18, 2026 at 6:36 PM IST
దేశంలోనే సెమీ కండక్టర్ తయారీకి ఆంధ్రప్రదేశ్ను ప్రధాన కేంద్రంగా తీర్చిదిద్దుతామని ఐటీ మంత్రి నారా లోకేశ్ ప్రకటించారు. చిప్ల తయారీ నుంచి ప్యాకేజింగ్ వరకు ఏపీని గ్లోబల్ హబ్గా మారుస్తామని స్పష్టం చేశారు. సిలికాన్ ఫ్యాబ్లకు కేంద్రం, రాష్ట్రం కలిపి 80 శాతం పెట్టుబడి రాయితీ కల్పిస్తామన్నారు.
రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి చేయడమే లక్ష్యం : డిస్ప్లే, కాంపౌండ్ సెమీకండక్టర్ ఫ్యాబ్లకు 70 శాతం వరకు ప్రోత్సాహకాలు ఇస్తామని తెలిపారు. ఇందుకోసం సెమీకండక్టర్ పాలసీని రెండో దశ ఇండియా సెమీకండక్టర్ మిషన్కు అనుగుణంగా సవరించామన్నారు. తిరుపతిలో 5 వేల ఎకరాల్లో ప్రత్యేక సెమీకండక్టర్ పార్క్ ఏర్పాటు చేస్తామని వెల్లడించారు. పరిశ్రమలకు అవసరమైన మౌలిక వసతులు, సింగిల్ విండో అనుమతులు కల్పిస్తామని చెప్పారు.
(1/7) 🚨 Big news for India's chip ambitions! Andhra Pradesh's new Semiconductor & Display Fab Policy 4.0 is here. - Up to 80% capital support for semiconductor fabs - 100% match of the Centre's #ISMSemicon2.0 support - A 5,000-acre Semiconductor Park at Tirupati What it means for investors 🧵👇— Lokesh Nara (@naralokesh) November 18, 2026
పరిశోధన, ఆవిష్కరణలతో పాటు యువతకు ప్రత్యేక శిక్షణ అందిస్తామన్నారు. శిక్షణ పొందే ఒక్కో అభ్యర్థికి నెలకు రూ.10 వేలు ప్రోత్సాహకం ఇస్తామని ప్రకటించారు. భారత్ తన చిప్లను ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే తయారు చేసే స్థాయికి రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి చేయడమే లక్ష్యమని స్పష్టం చేశారు.
భారతదేశంలో చిప్ తయారీ ఆకాంక్షలను సాకారం చేసే దిశగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం కీలక అడుగు వేసిందని మంత్రి లోకేశ్ అన్నారు. "భారతదేశ చిప్ తయారీ ఆకాంక్షలను సాకారం చేసే దిశగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం నిర్ణయాత్మక అడుగు వేసింది. మా ప్రభుత్వం సెమీకండక్టర్ అండ్ డిస్ప్లే ఫ్యాబ్ పాలసీ 4.0ను ప్రకటించింది. ఇందులో సిలికాన్ ఫ్యాబ్లకు కేంద్రం, రాష్ట్రం కలిపి 80 శాతం పెట్టుబడి రాయితీ కల్పిస్తాయి. ఇది దేశంలోనే అత్యధికం.
ఒడిశా, తమిళనాడు 65 శాతం, ఉత్తరప్రదేశ్, మధ్యప్రదేశ్ 60 శాతం, గుజరాత్ 56 శాతం సహాయం అందిస్తున్నాయి. కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్ 80 శాతం సహాయం అందిస్తోంది. డిస్ప్లే, కాంపౌండ్ సెమీకండక్టర్ ఫ్యాబ్లకు 70 శాతం వరకు ప్రోత్సాహకాలు ఇస్తాం. ఇందుకోసం సెమీకండక్టర్ పాలసీని రెండో దశ ఇండియా సెమీకండక్టర్ మిషన్కు అనుగుణంగా సవరించాం. తిరుపతిలో 5 వేల ఎకరాల్లో ప్రత్యేక సెమీకండక్టర్ పార్క్ ఏర్పాటు చేస్తాం" అని మంత్రి లోకేశ్ పేర్కొన్నారు.
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