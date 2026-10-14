నౌకా నిర్మాణ హబ్గా ఏపీ - దుగరాజపట్నం, మచిలీపట్నంలో రూ.23 వేల కోట్ల పెట్టుబడులు
AP Shipbuilding Hub : ఏపీని నౌకా నిర్మాణ హబ్గా మార్చేందుకు రూ.23 వేల కోట్ల పెట్టుబడులతో దుగరాజపట్నం, మచిలీపట్నంలో నౌకా నిర్మాణ కేంద్రాలు ఏర్పాటు కానున్నాయి.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 14, 2026 at 10:14 AM IST
AP Shipbuilding Hub : ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం నౌకా నిర్మాణ (షిప్బిల్డింగ్) హబ్గా అవతరించబోతోంది. దుగరాజపట్నం, మచిలీపట్నం గేట్వే పోర్టుల్లో భారీ నౌకా నిర్మాణం, మరమ్మతుల కేంద్రాలు ఏర్పాటు కానున్నాయి. ఇందుకోసం ప్రముఖ సంస్థలు మజ్గావ్ డాక్ షిప్బిల్డర్స్ లిమిటెడ్ (ఎండీఎల్), గోవా షిప్యార్డు లిమిటెడ్లు రూ.23 వేల కోట్ల భారీ పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు ముందుకొచ్చాయి. ఈ మేరకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో ఆయా సంస్థలు కీలక ఒప్పందాలు కుదుర్చుకున్నాయి. మరోవైపు కాకినాడ పోర్టులోనూ యూనిట్ ఏర్పాటు కోసం పలు సంస్థలతో ప్రభుత్వం ముమ్మరంగా సంప్రదింపులు జరుపుతోంది. ఈ మూడు పోర్టుల్లో కలిపి ఏకంగా 5,520 ఎకరాల్లో వివిధ నౌకా నిర్మాణ క్లస్టర్లను అభివృద్ధి చేయనున్నారు. ఈ భారీ ప్రాజెక్టులు పూర్తయితే ఏటా 2.9 మిలియన్ గ్రాస్ టన్నుల (ఎంజీటీ) సామర్థ్యం రాష్ట్రానికి అందుబాటులోకి రానుంది.
దుగరాజపట్నంలో నేషనల్ షిప్బిల్డింగ్తో పాటు ప్రత్యేక పోర్టు క్లస్టర్ను రూ.15 వేల కోట్ల పెట్టుబడితో అభివృద్ధి చేసేందుకు మజ్గావ్ డాక్ షిప్బిల్డర్స్ లిమిటెడ్ (ఎండీఎల్) ముందుకొచ్చింది. కేంద్ర నౌకాయాన మంత్రిత్వశాఖ ప్రతిష్టాత్మకంగా అమలు చేస్తున్న షిప్బిల్డింగ్ డెవలప్మెంట్ స్కీం కింద ఈ ప్రాజెక్టును తీర్చిదిద్దుతున్నారు. విద్యుత్, నీటి సరఫరా, అంతర్గత రోడ్లు, డ్రైడాక్స్, భారీ గోదాముల ఏర్పాటుకు అవసరమైన నిధులను కేంద్ర ప్రభుత్వమే సమకూర్చనుంది. ఈ ప్రాజెక్టు అమలు, పర్యవేక్షణ కోసం విశాఖ పోర్టు అథారిటీ, ఏపీ మారిటైం బోర్డులు సమాన భాగస్వామ్యంతో ఓ ప్రత్యేక ప్రయోజన సంస్థను (ఎస్పీవీ) ఏర్పాటు చేశాయి. దీనికి ‘నేషనల్ షిప్బిల్డింగ్, హెవీ ఇండస్ట్రీస్ పార్కు-ఏపీ’ అని నామకరణం చేశారు.
సుమారు 2,170 ఎకరాల్లో నౌకా నిర్మాణ కేంద్రంతో పాటు పారిశ్రామిక సదుపాయాలను ఇక్కడ ఎండీఎల్ అభివృద్ధి చేయనుంది. నౌకా నిర్మాణం, డ్రైడాక్స్, బ్రేక్ వాటర్స్, కార్గో హ్యాండ్లింగ్ పోర్టును అందుబాటులోకి తెస్తుంది. నౌకల తయారీ, మరమ్మతులకు కావాల్సిన స్టీల్ ప్లేట్లు, ఇంజిన్ విడిభాగాలు, పైపింగ్, ఎలక్ట్రికల్ పరికరాలు తయారుచేసే అనుబంధ యూనిట్ల కోసం మరో 1,350 ఎకరాల్లో మౌలిక సదుపాయాలను కల్పించనున్నారు. కేప్ సైజ్ నౌకలు, భారీ కంటైనర్ నౌకలు, రక్షణ రంగ నౌకలు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా వచ్చేలా 16-18 మీటర్ల లోతు ఉండేలా నావిగేషన్ ఛానల్ ఏర్పాటు చేస్తారు. దీంతో ఏటా 1.2 ఎంజీటీ సామర్థ్యం అందుబాటులోకి వస్తుంది.
మచిలీపట్నంలో గోవా షిప్యార్డు లిమిటెడ్ : చారిత్రక మచిలీపట్నంలో నౌకా నిర్మాణం, మరమ్మతుల కోసం భారీ హబ్ను ఏర్పాటు చేయనున్నారు. సుమారు 1,000 ఎకరాల్లో దీనిని నెలకొల్పేందుకు గోవా షిప్యార్డు లిమిటెడ్కు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అనుమతి మంజూరు చేసింది. ఈ ప్రాజెక్టులో ఆ సంస్థ సుమారు రూ.8 వేల కోట్ల భారీ పెట్టుబడి పెట్టనుంది. ఇక్కడ కూడా భారీ నౌకల రాకపోకలకు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా 16-18 మీటర్ల లోతు ఉండేలా నావిగేషన్ ఛానల్, ప్రత్యేక బెర్త్లు నిర్మిస్తారు. ఈ ప్రాజెక్టు ద్వారా ఏటా 0.5 ఎంజీటీ సామర్థ్యం అందుబాటులోకి రానుంది.
కాకినాడ పోర్టుకు సహజసిద్ధ అనుకూలత : కాకినాడ గేట్వే పోర్టులోనూ నౌకా నిర్మాణ క్లస్టర్ ఏర్పాటుపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రత్యేక దృష్టి సారించింది. 1,000 ఎకరాల్లో క్లస్టర్ను అభివృద్ధి చేయనున్నారు. ఇందుకు అనువైన సంస్థ ఎంపిక కోసం కసరత్తు జరుగుతోంది. ఇక్కడ ఎంపికయ్యే సంస్థ నౌకా నిర్మాణంతో పాటు మెరైన్ మాన్యుఫ్యాక్చరింగ్ సేవలను కూడా అందుబాటులోకి తీసుకురావాల్సి ఉంటుంది. నౌకల నిర్మాణంలో వాడే భారీ యంత్రాలు, ప్రొపెలర్లు, ఇంజిన్లు, పైపింగ్ తయారు చేసే యూనిట్లను ఆ సంస్థే నిర్వహించనుంది.
కాకినాడ పోర్టుకు మరో ప్రత్యేకత కూడా ఉంది. భారీ నౌకల రాకపోకలకు వీలుగా ఇక్కడ 17 మీటర్ల సహజసిద్ధమైన లోతు అందుబాటులో ఉంది. దీంతో సముద్ర గర్భంలో డ్రెడ్జింగ్ చేయాల్సిన అవసరం ఏమాత్రం ఉండదు. అతిపెద్ద సరకు రవాణా నౌకలు, భారీ కంటైనర్ షిప్లు సముద్రం నుంచి నేరుగా బెర్త్ల దగ్గరకు చేరుకునే సదుపాయం ఇక్కడ ఉండటం ప్రాజెక్టుకు మరింత కలిసిరానుంది.
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