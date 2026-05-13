'చదువుల్లో సింగపూర్ బెస్ట్' - ప్రైవేటు స్కూళ్లలో చదవాలనుకుంటే ప్రభుత్వ అనుమతి తప్పనిసరి
సింగపూర్లో ప్రతి ఉపాధ్యాయునికీ ఏడాదికి 100 గంటల శిక్షణ తప్పనిసరి - ఆ దేశంలో పర్యటన ముగించుకుని వచ్చిన రాష్ట్ర ఉపాధ్యాయులు - ఆ దేశంలో ప్రతి ఒక్కరూ ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లోనే చదవాలి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 13, 2026 at 2:47 PM IST
AP Teachers in Training Classes held in Singapore Updates : ఉపాధ్యాయులకు పటిష్ఠ శిక్షణ, ఒత్తిడి లేని తరగతులు. క్రిటికల్ థింకింగ్, డిజిటల్ అక్షరాస్యత ఇవి సింగపూర్ పాఠశాల విద్యావ్యవస్థ బలాలు. ఆ దేశంలో ప్రతి ఒక్కరూ ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లోనే చదవాలి. ఒకవేళ ఎవరైనా ప్రైవేటు స్కూళ్లలో చేరి చదువుకోవాలనుకుంటే ప్రభుత్వం నుంచి ముందస్తు అనుమతి తప్పనిసరిగా తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. మాతృభాషకు ఒక సబ్జెక్టుగా బోధిస్తారు.
మన రాష్ట్రంలో ఉత్తమ ఉపాధ్యాయ అవార్డులు సాధించిన 37 మంది 5 రోజుల పాటు సింగపూర్లో పర్యటించారు. అక్కడి పాఠశాల విద్య విధానాలపై అధ్యయనం చేశారు. పలు పాఠశాలలను సందర్శించారు. విద్యా వ్యవస్థలోని అనేక అంశాల గురించి తెలుసుకున్నారు. అక్కడ శిక్షణ తరగతుల్లో పాల్గొని ఇటీవల తిరిగొచ్చారు. ఆ వివరాలను ఇక్కడి వారితో పంచుకున్నారు. సింగపూర్ విద్యావ్యవస్థకు సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
బోధన వృత్తికి పెద్దపీట: సింగపూర్లో సైన్యం, వైద్యం తర్వాత ఉపాధ్యాయ వృత్తికి అధిక ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారు. నియామక ప్రక్రియ ఎంతో పకడ్బందీగా ఉంటుంది. మారుతున్న పరిస్థితులకు అనుగుణంగా ఉపాధ్యాయులు మారేందుకు వారికి ఎప్పుటికప్పుడు శిక్షణ ఇస్తారు. ఫలితంగా బోధనలో నాణ్యత గణనీయంగా మెరుగుపడింది.
- ఉపాధ్యాయుల పనితీరు ఆధారంగా వారికి గ్రేడ్లు ఇస్తారు. పదోన్నతులకు ఈ గ్రేడింగే ఏకైక ప్రామాణికం. అంతేకాకుండా, పదోన్నతి పొందిన తర్వాత 6 నెలల తప్పనిసరి శిక్షణ అవసరం.
- ప్రతి ఉపాధ్యాయుడూ ఏటా కనీసం 100 గంటలు తప్పనిసరిగా శిక్షణ పొందాలి.
- ఉపాధ్యాయులు కేవలం ఫెసిలిటేటర్లుగానే ఉంటారు. విద్యార్థులకు తెలిసిన విషయాల ద్వారా వారిని సబ్జెక్టులోకి తీసుకు వెళ్లే విధానంలో బోధన సాగుతోంది.
విద్యార్థులకు గ్రేడింగ్:
- పిల్లలకు మార్కులు ఉండవు. గ్రేడ్లు ఇస్తారు. వెనుకబడిన విద్యార్థులను వదిలేయరు. ఏ సబ్జెక్టులో వెనుకబడ్డారో దానిపై ప్రత్యేక దృష్టి పెడతారు.
- ప్రతి ఒక్కరి వద్ద ల్యాప్టాప్ ఉంటుంది. స్వయంగా పిల్లలే పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ (PPT)లు చేస్తారు. వాటిని తరగతిలో ప్రదర్శిస్తారు.
- డిజిటల్ లెర్నింగ్కు అధిక ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. అదే విధంగా ఇంటి దగ్గర అభ్యసన కొనసాగుతుంది.
- 6 నుంచి 12 ఏళ్ల మధ్య ప్రాథమిక విద్య ఉంటుంది. ఆ తర్వాత పరీక్ష నిర్వహించి, గ్రేడ్ల ఆధారంగా విద్యార్థులను సెకండరీ విద్యకు పంపిస్తారు.
పిల్లలకు ఒత్తిడి లేకుండా: డిజిటల్ లిటరసీలో సింగపూర్ అగ్రగామిగా నిలుస్తోంది. పిల్లలకు పరీక్షలు తగ్గించి, ఒత్తిడి లేకుండా చేశారు. టర్మ్లు పూర్తి అయ్యాక 10 రోజుల చొప్పున సెలవులు ఉంటాయి. టర్మ్లో ఏ పాఠం ఎప్పుడైనా చెప్పొచ్చు. పూర్వ ప్రాథమిక విద్యలో నాణ్యమైన బోధనకు అధిక ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారు. పసితనంలోనే చిన్నారులకు బలమైన పునాది వేస్తే ప్రాథమిక తరగతుల్లో ఏ విధమైన ఇబ్బందులు ఉండవని సింగపూర్లో విద్యా వ్యవస్థ భావిస్తోంది.
రాబోయే తరం విజయానికి మార్గదర్శకం: ప్రభుత్వ వ్యూహాత్మక నిర్ణయాలు ఉపాధ్యాయుల నైపుణ్యాలను మెరుగు పరచడం ద్వాారా ఈ కార్యక్రమం విద్యార్థుల భవిష్యత్తుకు బలమైన పునాది వేస్తుంది. అంతర్జాతీయ ఉత్తమ పద్ధతులను తరగతి గదుల్లో ఏకీకృతం చేయడం ద్వారా విద్యా వ్యవస్థలో గుణాత్మక పరివర్తనకు మార్గం సుగమనం అవుతుంది. ప్రపంచ ప్రమాణాలతో ముందుకు సాగుతూ ఈ ప్రయత్నం రానున్న తరం విజయానికి మార్గదర్శకంగా నిలుస్తుంది.
