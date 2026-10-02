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ఉపాధ్యాయుల కేడర్‌ ఖరారు - జిల్లా స్థాయిలోనే ఎస్జీటీలు, స్కూల్ అసిస్టెంట్లు - 95 శాతం పోస్టులు స్థానికులకే

రాష్ట్రంలో ఉపాధ్యాయుల కేడర్‌, స్థానికతను నిర్ధారిస్తూ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. సెకండరీ గ్రేడ్ టీచర్లు, స్కూల్ అసిస్టెంట్లు, వారి సమాన కేడర్ ఉద్యోగులను జిల్లా కేడర్‌గా ప్రభుత్వం ప్రకటించింది.

AP Teachers Cadre
ఉపాధ్యాయుల కేడర్‌ ఖరారు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 2, 2026 at 9:50 PM IST

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AP Teachers Cadre : రాష్ట్రంలో ఉపాధ్యాయుల కేడర్‌, స్థానికతను నిర్ధారిస్తూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కీలక ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. రాష్ట్రపతి ఉత్తర్వులు-2025 కు అనుగుణంగా సెకండరీ గ్రేడ్ టీచర్లు, స్కూల్ అసిస్టెంట్లు, వారి సమాన కేడర్ ఉద్యోగులను జిల్లా కేడర్‌గా ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. ఈ మేరకు నిబంధనలను నిర్దేశిస్తూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి (సీఎస్) జి.సాయి ప్రసాద్ వేర్వేరు జీవోలు విడుదల చేశారు.

మండల ప్రజా పరిషత్‌, జిల్లా ప్రజా పరిషత్‌ పాఠశాలల్లో పనిచేసే 23 రకాల టీచర్లను జిల్లా కేడర్‌లో చేర్చారు. ఇందుకు సంబంధించి ప్రభుత్వం జీవోను విడుదల చేసింది. అలాగే, పాఠశాల విద్యాశాఖ పరిధిలోని ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో పనిచేసే 27 రకాల టీచర్లను సైతం జిల్లా కేడర్‌గా నిర్ధారించింది. ఇందుకు సంబంధించి జీవోను జారీ చేసింది. తాజా ప్రెసిడెన్షియల్ ఆర్డర్ ఉత్తర్వులతో రాష్ట్రంలో సుమారు లక్ష మంది వరకు ఉన్న ఎస్జీటీలు జిల్లా లోకల్ కేడర్ పరిధిలోకి వచ్చారు. అలాగే దాదాపు 70 వేల వరకు ఉన్న స్కూల్ అసిస్టెంట్ల కేడర్ కూడా జిల్లా స్థాయిలోనే ఖరారైంది.

ఏ పోస్టు ఏ కేడర్ కిందకంటే : ప్రభుత్వ పాఠశాలలు, ఎంపీపీ, జెడ్పీపీల్లో పనిచేసే గ్రేడ్-2 (గెజిటెడ్) ప్రధానోపాధ్యాయుల పోస్టులను మాత్రం ప్రభుత్వం 'జోనల్ కేడర్'గా నిర్ధారించింది. ఇక జిల్లా కేడర్ పరిధిలోకి వచ్చే పోస్టుల వివరాలను స్పష్టంగా పేర్కొంది. ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో పనిచేస్తున్న అన్ని సబ్జెక్టుల స్కూల్ అసిస్టెంట్లు, ఎస్జీటీలు జిల్లా కేడర్ కిందికే వస్తారు. వీరితో పాటు ఈఎల్‌టీసీ ఆఫీసర్ ఇన్‌ఛార్జి, ప్రాథమిక పాఠశాలల హెచ్‌ఎంలు, హిందీ లాంగ్వేజ్ పండిట్‌లు, క్రాఫ్ట్, ఆర్ట్, డ్రాయింగ్, మ్యూజిక్, కుట్టు, వీవింగ్ టీచర్లు ఉన్నారు. అలాగే ఒకేషనల్ ఇన్‌స్ట్రక్టర్లు, అసిస్టెంట్ స్టాటిస్టికల్ అధికారి, స్పెషల్ ఎడ్యుకేషన్ స్కూల్ అసిస్టెంట్, అసిస్టెంట్ ప్రోగ్రాం అధికారి తదితర మొత్తం 27 రకాల పోస్టులన్నీ జిల్లా కేడర్ పరిధిలోకే వస్తాయి.

95 శాతం స్థానికులకే : ఉద్యోగ నియామకాల విషయంలో ఈ ఉత్తర్వుల ద్వారా ప్రభుత్వం స్పష్టత ఇచ్చింది. ఈ జిల్లా కేడర్ పోస్టులను డైరెక్ట్ రిక్రూట్‌మెంట్ ద్వారా భర్తీ చేసేటప్పుడు, 95 శాతం పోస్టులకు ఆయా జిల్లాల స్థానిక అభ్యర్థులే అర్హులుగా ఉంటారు. జిల్లా కేడర్ పోస్టులన్నింటికీ జిల్లా విద్యాశాఖాధికారి (డీఈఓ) అపాయింటింగ్ అథారిటీ (నియామక అధికారి)గా వ్యవహరిస్తారు. ఇక జోనల్ స్థాయి పోస్టులైన గ్రేడ్-2 హెచ్‌ఎంలకు పాఠశాల విద్యాశాఖ ప్రాంతీయ సంయుక్త సంచాలకులు అపాయింటింగ్ అథారిటీగా వ్యవహరిస్తారని ప్రభుత్వం ఉత్తర్వుల్లో స్పష్టం చేసింది.

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