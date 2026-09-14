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ఏపీ టెట్‌-2026 ఫలితాల్లో 45.63 శాతం ఉత్తీర్ణత - మంత్రి లోకేశ్‌ అభినందనలు

ఏపీ ఉపాధ్యాయ అర్హత పరీక్ష (టెట్‌-2026) ఫలితాలు విడుదలయ్యాయి. మొత్తం 45.63 శాతం ఉత్తీర్ణత నమోదైందని టెట్‌ కన్వీనర్‌ ఎం.వెంకటకృష్ణారెడ్డి ఆదివారం ఓ ప్రకటనలో తెలిపారు.

ఏపీ ఉపాధ్యాయ అర్హత పరీక్ష (టెట్‌-2026) ఫలితాలు విడుదల
ఏపీ ఉపాధ్యాయ అర్హత పరీక్ష (టెట్‌-2026) ఫలితాలు విడుదల (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 14, 2026 at 10:05 AM IST

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AP Teacher Eligibility Test Results 2026 : ఏపీ ఉపాధ్యాయ అర్హత పరీక్ష (టెట్‌-2026) ఫలితాలు విడుదలయ్యాయి. ఈ ఏడాది ఆగస్టు 5 నుంచి 16 వరకు 12 రోజుల పాటు జరిగిన పరీక్షలకు 1,97,703 మంది అభ్యర్థులు 2,18,254 పేపర్లకు హాజరయ్యారు. వీరిలో 90,862 మంది అభ్యర్థులు 99,591 పేపర్లలో ఉత్తీర్ణత సాధించారు. మొత్తం 45.63 శాతం ఉత్తీర్ణత నమోదైందని టెట్‌ కన్వీనర్‌ ఎం.వెంకటకృష్ణారెడ్డి ఆదివారం ఓ ప్రకటనలో తెలిపారు.

‘‘74,711 మంది ఇన్‌ సర్వీస్‌ ఉపాధ్యాయులు దరఖాస్తు చేసుకోగా వారిలో 72,288 మంది 81,127 పేపర్లకు హాజరయ్యారు. వీరిలో 37,789 మంది 41,315 పేపర్లలో ఉత్తీర్ణత సాధించారు. 50.93 శాతం ఉత్తీర్ణత నమోదైంది. పరీక్షల నిర్వహణ అనంతరం విడుదల చేసిన ప్రాథమిక కీపై అభ్యర్థుల నుంచి వచ్చిన అభ్యంతరాల్ని పరిశీలించి తుది కీ ఆధారంగా ఫలితాలు విడుదల చేశాం.’’ అని వెంకటకృష్ణారెడ్డి తెలిపారు. అభ్యర్థులు తమ క్యాండెట్‌ లాగిన్‌తో https://tet2dsc.apcfss.in https://cse.ap.gov.in లేదా వెబ్‌సైట్‌లు, 95523 00009 వాట్సప్‌ నంబర్‌ ద్వారా ఫలితాలు తెలుసుకోవచ్చని సూచించారు.

మంత్రి లోకేశ్‌ అభినందనలు : ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉపాధ్యాయ అర్హత పరీక్ష ఫలితాలను మంత్రి నారా లోకేశ్‌ విడుదల చేశారు. ఇన్‌ సర్వీస్‌ టీచర్లలో 51 శాతం మంది, రెగ్యులర్‌ అభ్యర్థుల్లో 47 శాతం మంది ఉత్తీర్ణత సాధించారు. టెట్‌లో విజయం సాధించిన అభ్యర్థులకు మంత్రి లోకేశ్‌ అభినందనలు తెలిపారు. అర్హత సాధించలేకపోయిన వారు నిరుత్సాహపడొద్దని కోరారు. ఈ ఫలితాలను https://tet2dsc.apcfss.in/లో చూసుకోవచ్చు. వాట్సాప్‌ ద్వారా 9552300009 నెంబర్‌లోనూ ఫలితాలు తెలుసుకోవచ్చు.

ఇన్‌-సర్వీస్‌ టీచర్ల కోసం ప్రత్యేక నోటిఫికేషన్‌ : మరోవైపు ఏపీలో ఇన్‌-సర్వీస్‌ టీచర్ల కోసం ప్రత్యేక టెట్‌ నోటిఫికేషన్‌ విడుదలైంది. ఆగస్టు 25 నుంచి సెప్టెంబర్‌ 24వరకు ఆన్‌లైన్‌లో దరఖాస్తు చేసుకోవాలని విద్య, ఐటీశాఖల మంత్రి నారా లోకేశ్‌ సూచించారు. ఈ పరీక్షలు అక్టోబర్‌ 11 నుంచి 21వ తేదీ వరకు జరుగుతాయని పేర్కొంటూ ఇప్పటికే ‘ఎక్స్‌’వేదికగా పోస్టు పెట్టారు.

రాష్ట్రంలోని ప్రభుత్వ యాజమాన్యం (ప్రభుత్వ /స్థానిక సంస్థల /APREIS/ప్రభుత్వ సంక్షేమ సంఘాల రెసిడెన్షియల్/ AP మోడల్ పాఠశాలలు / ప్రైవేట్ ఎయిడెడ్ / ఇతర ప్రభుత్వ) పాఠశాల్లో పనిచేస్తున్న ఇన్‌-సర్వీస్‌ ఉపాధ్యాయుల కోసం ప్రత్యేకంగా టెట్‌ నిర్వహించనున్నారు. కంప్యూటర్‌ ఆధారితంగా జరిగే ఈ టెట్‌ పరీక్షలు రెండు సెషన్లలో జరగనున్నాయి.

ఉదయం 9.30గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 12గంటల వరకు మొదటి సెషన్‌; మధ్యాహ్నం 2.30గంటల నుంచి సాయంత్రం 5గంటల వరకు రెండో సెషన్‌ పరీక్ష నిర్వహిస్తారు. అక్టోబర్‌ 5 నుంచి హాల్‌టికెట్లను డౌన్‌లోడ్‌ కోసం అందుబాటులో ఉంచుతారు. అక్టోబర్‌ 24న ప్రాథమిక కీ విడుదల చేసి నవంబర్‌ 15న ఫలితాలను ప్రకటిస్తారు. అభ్యర్థులకు ఎలాంటి సందేహాలు ఉన్నా పాఠశాల విద్యాశాఖ డైరెక్టర్‌ కార్యాలలయంలో ఏర్పాటు చేసిన ఫోన్‌ నంబర్లు 8121947387, 7995649286, 6281704160కు కాల్‌ చేయొచ్చని టెట్‌ కన్వీనర్‌ ఎ.వెంకట కృష్ణారెడ్డి ఓ ప్రకటనలో తెలిపారు.

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