ఏఐ ప్రొఫెషనల్స్గా ఏపీ విద్యార్థులు - ఏడాదికి రూ.10 లక్షల జీతంతో జాబ్
ఏఐ ప్రొఫెషనల్స్గా ఉద్యోగాలు సాధించిన విద్యార్థులు - రూ.10లక్షల వార్షిక వేతనంతో 20 మంది విద్యార్థులకు జాబ్స్ - ఏపీ ప్రభుత్వం, కాలిబో ఏఐ అకాడమీల సంయుక్తంగా శిక్షణా కార్యక్రమం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 24, 2026 at 2:13 PM IST
AP Students Get AI Professional Jobs : సాంకేతిక ప్రపంచాన్ని శాసిస్తున్న ఏఐ ప్రపంచంలో ఏపీ విద్యార్థులు సత్తా చాటారు. కేవలం థియరీ చదువులకే పరిమితం కాకుండా అధునాతన ఏఐ మోడల్స్, ప్రాజెక్టులు రూపొందిస్తూ సరికొత్త రికార్డులు సృష్టిస్తున్నారు. ఏపీ ప్రభుత్వం, కాలిబో ఏఐ అకాడమీ సంయుక్తంగా నిర్వహించిన ప్రత్యేక శిక్షణతో కృష్ణా జిల్లా గంగూరు ధనేకుల ఇంజినీరింగ్ కళాశాల విద్యార్థులు రికార్డు విజయం సాధించారు. కృత్రిమ మేధ సాంకేతికతలో అద్భుత ప్రతిభ చూపి, ఏఐ ప్రొఫెషనల్స్గా లక్షల వేతనంతో ఉద్యోగాలు సొంతం చేసుకున్నారు.
ఇంజినీరింగ్ విద్యార్థులకు ఏఐపై అవగాహన కల్పించేందుకు ఏపీ ప్రభుత్వం శ్రీకారం చుట్టింది. అందులో భాగంగా కాలిబో ఏఐ అకాడమీతో కలిసి ఏఐ కెరీర్ లాంచ్ పాడ్-26 శిక్షణా కార్యక్రమం చేపట్టింది. మొత్తం 50 వేల మంది విద్యార్థులను నిపుణులుగా మార్చడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకోగా తొలి విడత శిక్షణ పూర్తయింది. ఇందులో భాగంగా ధనేకుల ఇంజినీరింగ్ కళాశాలకు చెందిన 20 మంది విద్యార్థులు 7 నెలల శిక్షణ విజయవంతంగా పూర్తి చేసుకున్నారు. ఏడాదికి 10 లక్షల రూపాయల వార్షిక వేతనంతో ఏఐ ప్రొఫెషనల్స్గా ఉద్యోగాలు సాధించి సత్తా చాటారు.
ఏఐ కెరీర్ లాంచ్ పాడ్-26 శిక్షణా కార్యక్రమం : వీరంతా కృష్ణా జిల్లా గంగూరు ధనేకుల ఇంజినీరింగ్ కళాశాల విద్యార్థులు. ఏఐ కెరీర్ లాంచ్ పాడ్-26 శిక్షణా కార్యక్రమం కోసం మొదట 474 మంది విద్యార్థులను ఎంపిక కాగా వివిధ దశల వడపోత తర్వాత తుది జాబితాలో 22 మంది ఎంపికయ్యారు. వీరికి 7 నెలల పాటు కాలిబో ఏఐ అకాడమీ నిపుణులు ప్రత్యేక శిక్షణ ఇచ్చారు. మొదటి 4 నెలలు పైథాన్ బేసిక్స్, మెషిన్ లెర్నింగ్, డీప్ లెర్నింగ్, రాగ్ టెక్నాలజీ, జెనరేటివ్, ఏజెంటిక్ ఏఐ వంటి అధునాతన అంశాలపై తర్ఫీదు ఇచ్చారు. బృందాలుగా విభజించి మంగళగిరి RTGS ప్రాజెక్టులను డిజైన్ చేయించారు.
ప్రభుత్వం, కాలిబో ఏఐ అకాడమీ సంయుక్తంగా అందించిన ఈ 7 నెలల శిక్షణపై ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారీ విద్యార్థులు. ఈ కార్యక్రమం ద్వారా ఏఐ సాంకేతికతపై పూర్తి స్థాయి నైపుణ్యం సాధించామంటున్నారు. పరిశ్రమల ప్రస్తుత అవసరాలకు తగ్గట్టుగా రియల్ వరల్డ్ సమస్యలకు ఏఐ ద్వారా పరిష్కార మార్గాలు కనుగొనడం నేర్చుకున్నామని చెబుతున్నారు.
చదువుకుంటూనే ఉద్యోగం : డేటా ఆధారంగా ఏఐ మోడల్స్ డిజైన్ చేయడం, సరికొత్త ప్రాజెక్టులు రూపొందించడం వంటి అంశాల్లో పట్టు సాధించామంటున్నారు ఈ విద్యార్థులు. ఇంతకుముందు ఏఐపై బేసిక్ అవగాహన మాత్రమే ఉండేదని, ఈ శిక్షణ ద్వారా ప్రాజెక్టుల తయారీతో పాటు వాటిని ఒక ఎంటర్ ప్రైజ్ స్థాయికి తీసుకెళ్లే నైపుణ్యం లభించిందని ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
కళాశాలకు చెందిన 20 మంది విద్యార్థులు చదువుకుంటూనే ఉద్యోగం సాధించడం గర్వంగా ఉందంటున్నారు కళాశాల ప్రిన్సిపల్. ఈ నైపుణ్య శిక్షణలో భాగంగా వారు అభివృద్ధి చేసిన ప్రాజెక్టులను ఈ నెలాఖరులో రాష్ట్ర విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేశ్ సమక్షంలో ప్రదర్శించనున్నట్లు చెబుతున్నారు కళాశాల అధ్యాపకులు. ఏపీ ప్రభుత్వం, కాలిబో ఏఐ అకాడమీ అందించిన నైపుణ్య శిక్షణ ద్వారా తమ సాంకేతిక సామర్థ్యాన్ని పెంచుకున్నారీ విద్యార్థులు. చదువు పూర్తికాక ముందే 10 లక్షల రూపాయల వార్షిక ప్యాకేజీతో ఉన్నత స్థాయి ఉద్యోగాలు సాధించడం పట్ల ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
'జనవరి 6 శాన్వి గుళ్లపల్లి డే' - అమెరికాలో తెలుగు యువతికి ప్రత్యేక గౌరవం
ఒక వైపు రికార్డులు - మరోవైపు పతకాలు - విలువిద్యలో రాణిస్తున్న ఆరుష్రెడ్డి