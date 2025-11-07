ETV Bharat / state

17 ఏళ్లకే అరుదైన అవకాశం - వ్యోమగామి శిక్షణకు ఎంపికైన కైవల్యరెడ్డి

నాలుగేళ్లపాటు ఫ్లోరిడాలో వివిధ అంశాల్లో తర్ఫీదు - భూమి చుట్టూ 2 సార్లు తిరిగేలా 5 గంటల మిషన్‌ - వ్యోమగాములు 3 గంటలపాటు జీరోగ్రావిటీలోనే

AP Student kaivalya Reddy Selected For Astronaut Training
AP Student kaivalya Reddy Selected For Astronaut Training (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 7, 2025 at 1:47 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

AP Student Kaivalya Reddy Selected For Astronaut Training : మహిళలు అన్ని రంగాల్లో దూసుకుపోతున్నారు. ఒకప్పడు సైకిల్​ నడుపుతానంటే వద్దనే పరిస్థితుల నుంచి, నేడు అంతరిక్షంలోకి వెళ్తానంటే వెన్నుతట్టి నిలుస్తున్నారు తల్లిదండ్రులు. ఆడపిల్ల చదువుకుని ఏం చేస్తుందిలే అనే మాటలు దాటి లక్ష్యానికి అనుగుణంగా విద్యాబోధన, శిక్షణలో చేర్పిస్తున్నారు.

కుటుంబం, ఉపాధ్యాయుల ప్రోత్సాహంతో అనుకున్న రంగంలో, లక్ష్య సాధన దిశగా సాగిపోతున్నారు మహిళలు. ఆకాశమే హద్దు అనే మాటను నిజం చేస్తూ వ్యోమగాములుగా ఎదుగుతున్నారు. ఫోరిడాలోని స్పేస్​ ఇండస్ట్రీస్​ లో వ్యోమగామి శిక్షణకు మన రాష్ట్రం నుంచి కైవల్య ఎంపికైంది. అసలు ఆమె ఆ స్థాయికి చేరడానికి చేసిన కృషి ఏంటి? అంతటి లక్ష్యాన్ని ఎలా ఛేదించగలిగిందో తెలుసుకోవాలంటే ఈ కథనం చదవాల్సిందే.

17 ఏళ్లకే అరుదైన అవకాశం - 2026 నుంచి 29 వరకు శిక్షణ : ఖగోళ శాస్త్రవేత్తలకు అంతర్జాతీయ అంతరిక్ష కేంద్రానికి (ఐఎస్‌ఎస్‌) వెళ్లాలని, వ్యోమగామిగా అక్కడ పరిశోధనలు చేయాలనే కల ఉంటుంది. ఆ దిశగా అడుగులు వేస్తుంది మన కైవల్య రెడ్డి. చిన్ననాటి నుంచే స్పేస్​పై ఆసక్తి కనబరుస్తూ, అదే లక్ష్యంగా నిర్దేశించుకుంది. ఫ్లోరిడాలోని టైటాన్స్‌ స్పేస్‌ ఇండస్ట్రీస్‌ ఆధ్వర్యంలో చేపట్టే వ్యోమగామి శిక్షణకు తూర్పుగోదావరి జిల్లా నిడదవోలుకు చెందిన కుంచల కైవల్యరెడ్డి అర్హత సాధించారు.

ప్రపంచవ్యాప్తంగా 36 దేశాల నుంచి వేల మంది దరఖాస్తు చేయగా వడపోత అనంతరం 150 మందిని శిక్షణకు ఎంపిక చేశారు. ఆ జాబితాలో మన తూర్పు గోదావరి జిల్లాకు చెందిన కైవల్య ఉన్నారు. ఆ సంస్థ సీఈఓ నీల్‌ ఎస్‌. లాచ్‌మన్‌ నుంచి ఈమెయిల్‌ సమాచారం అందరడంతో ఆమెతోపాటు కుటుంబసభ్యుల ఆనందానికి అవధులు లేవు. చిన్నప్పటి నుంచి చదువుతో పాటు అంతరిక్షం తదతర అంశాలపై ఆసక్తి పెంచుకుని రసాయన, భౌతిక, గణిత శాస్త్రాలపై పట్టు సాధించి లక్ష్యం దిశగా పయనిస్తూ 17 ఏళ్లకే అరుదైన అవకాశాన్ని కైవల్య సొంతం చేసుకున్నారు. 2026 నుంచి 29 వరకు శిక్షణ ఉంటుంది.

భూమిచుట్టూ 2 సార్లు - 5 గంటలు : టైటాన్స్‌ స్సేస్‌ ఇండస్ట్రీస్‌ 2029లో అంతరిక్షంలోకి వెళ్లాలని లక్ష్యంగా నిర్దేశించుకుని, ఆ దిశగా వ్యోమగామి శిక్షణకు శ్రీకారం చుట్టింది. శిక్షణ విజయవంతంగా పూర్తయితే అంతరిక్షంలో 300 కి.మీ. పరిధిలో భూమి చుట్టూ 2 సార్లు తిరిగేలా 5 గంటల మిషన్‌ ఉంటుంది. ఇందులో 3 గంటలపాటు వ్యోమగాములు జీరోగ్రావిటీలో ఉంటారు. కైవల్యరెడ్డి తండ్రి కుంచాల శ్రీనివాసరెడ్డి నిడదవోలు మండలం సమిశ్రగూడెం పంచాయతీ కార్యదర్శిగా పని చేస్తుండగా, తల్లి విజయలక్ష్మి గృహిణి. జర్మనీలోని ఎల్‌ఎంయూలో ఆస్ట్రోఫిజిక్స్, ఆస్ట్రానమీ చేయాలనేది తన లక్ష్యమని, ఖగోళ శాస్త్రవేత్తగా సేవలందిస్తానని కైవల్యరెడ్డి చెబుతున్నారు.

28ఏళ్లకే మూడు హార్ట్‌ సర్జరీలు - కోలుకుని సేవే శ్వాసగా బతుకుతున్న మహిళ

మిసెస్‌ తెలుగు USA రన్నరప్​గా గుడివాడ మహిళ

TAGGED:

AP STUDENT KAIVALYA REDDY
TITANS SPACE INDUSTRIES IN FLORIDA
AP STUDENT FOR ASTRONAUT TRAINING
వ్యోమగామి శిక్షణకు కైవల్యరెడ్డి
KAIVALYA TO ASTRONAUT TRAINING

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ప్రభాస్​తో స్పెషల్​ ప్రాజెక్ట్​లో పనిచేస్తాను : రష్మిక మంధాన

ట్రంప్ టారిఫ్‌ల దెబ్బ: అమెరికన్ల జేబులకు చిల్లు, భారీగా పెరిగిన ఇంటి ఖర్చులు

ఆ మ్యూజియంలో హర్మన్​ప్రీత్ మైనపు విగ్రహం- వరల్డ్​కప్ విన్నింగ్​ కెప్టెన్​కు అరుదైన గౌరవం

గాల్లో ఎగరగలదు, నేలపై ప్రయాణించగలదు- ఎక్స్‌పెంగ్ 'ఫ్లయింగ్ కార్​'ను చూశారా?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.