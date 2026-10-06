ఏపీలో 'స్త్రీశక్తి' స్కీమ్ మరో రికార్డ్ - 100 కోట్లు దాటిన ఉచిత ప్రయాణాలు
రాష్ట్రంలో స్త్రీశక్తి పథకం విజయవంతంగా అమలవుతోంది. గతేడాది ఆగస్ట్ 15న దీన్ని ప్రారంభించారు. తాజాగా 100 కోట్లకు పైగా మహిళా ఉచిత ప్రయాణాలు దాటి సరికొత్త మైలురాయిని చేరుకుంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 6, 2026 at 4:37 PM IST
Stree Shakti Cross 100 Cr Bus Trips : ప్రజారవాణా వ్యవస్థను బలోపేతం చేయడం సహా మహిళల కష్టాలు తీర్చడమే లక్ష్యంగా కూటమి ప్రభుత్వం స్త్రీశక్తి పథకాన్ని గతేడాది ఆగస్టు 15న అమల్లోకి తెచ్చింది. ఈ పథకం ద్వారా అతివలు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికైనా ఆర్టీసీ బస్సుల్లో ఉచిత ప్రయాణం చేయొచ్చు. పక్క ఊరో, తాలుకా కేంద్రమో జిల్లా కేంద్రానికో కాదు. రాష్ట్రంలో ఎక్కడికైనా వెళ్లొచ్చు. ఎప్పుడైనా బస్సు ఎక్కొచ్చు. పేద, పెద్ద అనే తేడా లేదు. ఆధార్ కార్డు చూపిస్తే చాలు. పైసా చెల్లించాల్సిన పనిలేదు. తద్వారా మహిళలు ఆర్థికంగా లబ్ధి పొందుతూ కుటుంబ అవసరాలు తీర్చుకుంటున్నారు.
దీంతో ఈ పథకం సూపర్ డూపర్ హిట్ అయింది. ఫలితంగా కోట్లాది మంది మహిళల మనసులను స్త్రీ శక్తి పథకం చూరగొంటోంది. తద్వారా ఐదేళ్లుగా బోసిపోయిన బస్టాండ్లు ప్రయాణికులతో రద్దీగా మారాయి. వెలవెలబోయిన బస్సులు కళకళలాడుతున్నాయి. ఎటు చూసినా మహిళా ప్రయాణికులే. వందలు, వేలు కాదు. లక్షల్లో ప్రయాణికులు పోటెత్తుతున్నారు. కుటుంబ సమేతంగా బస్టాండ్ల బాట పడుతున్నారు. ఫలితంగా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఆర్టీసీ బస్సులు కిటకటలాడుతున్నాయి. నాడు మొదలైన రద్దీ నేటికీ కొనసాగుతూనే ఉంది. ప్రభుత్వం తగిన ప్రోత్సాహకాలిస్తూ పథకాన్ని పరుగులు పెట్టిస్తోంది.
100 కోట్లకుపైగా ఉచిత ప్రయాణాలు : తాజాగా స్త్రీశక్తి పథకం మరో చారిత్రక మైలురాయిని చేరుకుంది. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత 100 కోట్లకుపైగా ఉచిత ప్రయాణాలను మహిళలు వినియోగించుకున్నట్లు ఆర్టీసీ ఛైర్మన్ కొనకళ్ల నారాయణరావు పేర్కొన్నారు. ఈ ప్రయాణాలతో అతివలకు రూ.3500 కోట్ల ఆర్థిక ప్రయోజనం కలిగిందని చెప్పారు. ఏపీలో రోజుకు సగటున 24 లక్షల మంది మహిళలు ఆర్టీసీలో ఉచితంగా ప్రయాణిస్తున్నారని తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా సిబ్బందికి ఆయన అభినందనలు తెలియజేశారు. ప్రభుత్వం ఆర్టీసీకి చెల్లించిన మొత్తం రూ.2160 కోట్లని కొనకళ్ల నారాయరావు వెల్లడించారు.
మరోవైపు స్త్రీశక్తి పథకం ప్రారంభానికి ముందు ఆర్టీసీ బస్సుల్లో ఆక్యుపెన్సీ రేషియో 60 శాతం దాటేది కాదు. ఇప్పుడు ఏకంగా 92 శాతానికి పెరిగింది. ప్రైవేట్ వాహనాలు, సొంత వాహనాల్లో వ్యయ ప్రయాసలతో ప్రయాణించే మహిళలంతా వాటిని పక్కన పెట్టి ఆర్టీసీ బస్సెక్కుతున్నారు. ప్రస్తుతం బస్సుల్లో 63 శాతం సీట్లలో అతివలు ప్రయాణిస్తుండగా 37 శాతం పురుషులు ప్రయాణిస్తున్నారు. దీనివల్ల ఆర్టీసీ లాభాల పట్టింది. అంతేకాక రాష్ట్రంలో ప్రైవేట్, వ్యక్తిగత వాహనాల వినియోగం తగ్గుముఖం పట్టింది. ఫలితంగా కాలుష్యం, రహదారి ప్రమాదాల సంఖ్య తగ్గుముఖం పడుతోంది.
స్త్రీశక్తి పథకానికి ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా చేయాలని కూటమి ప్రభుత్వం సంకల్పం తీసుకుంది. ఇందుకోసం ఆ దిశగా ప్రత్యేక చర్యలు చేపట్టింది. ఆర్టీసీకి ఎక్కడా నిధుల సమస్య రాకుండా శ్రద్ద తీసుకుంది. సంస్థ పడే భారాన్ని తానే భరిస్తోంది. ముందుగానే నిధులు మంజూరు చేస్తోంది. బస్సుల కొనుగోలు సహా నిర్వహణకు ఎక్కడా ఇబ్బందులు లేకుండా ఉండేందుకు సర్కార్ నిధులు అందుబాటులో ఉంచింది. ఫలితంగా గత ప్రభుత్వ నిరంకుశ విధానాలతో కునారిల్లిన ఆర్టీసీకి శక్తినిచ్చింది. దూరమైన కోట్లాది ప్రయాణికులను దగ్గర చేసింది. మరోవైపు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఈ పథకాన్ని మరింత సమర్థవంతంగా అమలు చేయడంపై ప్రభుత్వం దృష్టి సారించింది. మరిన్ని బస్సులు పెంచడం సహా సదుపాయాలు మెరుగుపరిచేలా చర్యలు తీసుకుంటోంది.
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