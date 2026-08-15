'స్త్రీ శక్తికి ఏడాది' - మహిళలతో కలిసి బస్సులో ప్రయాణించిన సీఎం చంద్రబాబు
స్త్రీ శక్తికి ఏడాది-రెట్టింపైన ఆత్మ గౌరవం కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు - స్త్రీశక్తి లబ్ధిదారులతో బస్సులో ప్రయాణించిన సీఎం చంద్రబాబు - మహిళలతో కలిసి హై-టీ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న సీఎం చంద్రబాబు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 15, 2026 at 1:29 PM IST
One Year of Stree Shakti Scheme : ఉచిత బస్సు ప్రయాణం మహిళలకు ఆర్థిక వెసులుబాటుతో పాటు ఆత్మగౌరవం పెంచిందని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు చెప్పారు. ఆదాయం పెరగాలి, ఆరోగ్యం బాగుండాలి, కుటుంబాలు ఆనందంగా ఉండాలన్నదే ప్రభుత్వ ధ్యేయమన్నారు. మహిళలు ప్రభుత్వ పథకాల లబ్ధిదారులుగా మాత్రమే కాకుండా ఉపాధి సృష్టించే శక్తిగా ఎదగాలని పిలుపునిచ్చారు.
స్త్రీ శక్తి పథకం ఏడాది పూర్తయిన సందర్భంగా అమరావతి పరేడ్ గ్రౌండ్స్ నుంచి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు మహిళలతో కలిసి బస్సులో ప్రయాణించారు. సీడ్ యాక్సెస్ రోడ్ మీదుగా క్యాంప్ కార్యాలయానికి చేరుకున్న ముఖ్యమంత్రి..వివిధ జిల్లాల నుంచి వచ్చిన మహిళలతో ముఖాముఖి నిర్వహించారు. పథకం అమలు తీరుతో పాటు వారి కుటుంబ ఆర్థిక పరిస్థితులు, ఆదాయం, ఆరోగ్యం గురించి స్వయంగా అడిగి తెలుసుకున్నారు. మత్స్యకార మహిళ నుంచి రైతు, చేనేత మహిళ, విద్యార్థిని, ఉద్యోగిని వరకు పలువురి అనుభవాలు విన్నారు. ఉచిత బస్సు ప్రయాణంతో నెలకు 1500 నుంచి 4 వేల వరకు ఆదా అవుతోందని పలువురు మహిళలు తెలిపారు.
రికార్డు స్థాయిలో ప్రయాణాలు: స్త్రీశక్తి పథకం కింద ఇప్పటివరకు రికార్డు స్థాయిలో రూ.87 కోట్ల ఉచిత ప్రయాణాలు జరిగాయని సీఎం తెలిపారు. రోజుకు దాదాపు 24 లక్షల మంది మహిళలు ఉచితంగా బస్సుల్లో ప్రయాణిస్తున్నారని చెప్పారు. పథకం ప్రారంభానికి ముందు బస్సు ప్రయాణాల్లో మహిళల వాటా 40 శాతం ఉండగా, ఇప్పుడు అది 62 శాతానికి పెరిగిందన్నారు. ఉచిత ప్రయాణం వల్ల మహిళల చేతిలో మిగిలే డబ్బు, కుటుంబ అవసరాలు, ఆరోగ్యం, పిల్లల చదువులు, వ్యాపారాల వైపు మళ్లుతోందని సీఎం చంద్రబాబు వివరించారు.
కుటుంబం నుంచి రాష్ట్రం వరకు అభివృద్ధి: డ్వాక్రా మహిళలు ప్రభుత్వ పథకాలను అందిపుచ్చుకుని తమ ఉత్పత్తులకు మార్కెటింగ్ కల్పించుకోవాలని సీఎం సూచించారు. డ్వాక్రా పొదుపు ఉద్యమానికి తానే శ్రీకారం చుట్టానని చంద్రబాబు గుర్తు చేశారు. పీ4 విధానం ద్వారా పేద కుటుంబాలను ఆర్థికంగా బలోపేతం చేసేదిశగా ప్రభుత్వం చర్యలు చేపడుతోందన్నారు. ప్రతి ఒక్కరు ‘నేను' అనే సంకల్పంతో కుటుంబం,గ్రామం, రాష్ట్ర అభివృద్ధిలో భాగస్వాములు కావాలని పిలుపునిచ్చారు. రౌడీయిజం, ఫ్యాక్షనిజాన్ని నియంత్రించామని ఇప్పుడు గంజాయి, బ్లేడ్ బ్యాచ్లను పూర్తిస్థాయిలో నిర్మూలించడమే లక్ష్యమని స్పష్టం చేశారు. మరికొందరికి ఉపాధి కల్పించే స్థాయికి మహిళలు ఎదగాలని సీఎం ఆకాంక్షించారు. సంకల్పంతో ముందడుగు వేస్తే, కుటుంబం నుంచి రాష్ట్రం వరకు అభివృద్ధి మరింత వేగం అందుకుంటుందని చంద్రబాబు పిలుపునిచ్చారు.
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